Политика
МИД Украины поразила «смена тона» России по делу о задержанных морякахРИА Новости 16:40
В МИД Украины отметили "изменение тона разговора" с Россией по делу о задержанных в ходе провокации в Керченском проливе моряках.
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Кино
«Я плакал пять-шесть раз»: первые отзывы о финальных «Мстителях»
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
Штаб украинских войск в Донбассе сообщил о потерях на фронте
В результате перестрелок один военнослужащий "Объединенных сил" погиб и трое украинских боевиков получили ранения.
Обновлено в 02:22
Кино
Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе
Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено в 05:00
Политика
Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным
Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено в 09:52
Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Экономика
Сбербанк нацелился на долю в Rambler Group
Переговоры Сбербанк и Rambler Group касаются приобретения группой банка существенного, но не контрольного пакета акций.
Обновлено 20 апреля в 22:25
Политика
МИД Литвы призвал запретить въезд в страну Лепсу
Представитель Министерства иностранных дел Литвы по печати Раса Якилайтене рассказала, что внешнеполитическое ведомство направило запрос в Министерство внутренних дел с просьбой запретить въезд в страну российскому певцу Григорию Лепсу.
Обновлено в 11:16
Происшествия
Бастрыкин объяснил мотивы керченского стрелка
18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, открывший стрельбу в учебном заведении, мог решиться на преступления в связи с унижением со стороны сокурсников из-за его неспособности купить одежду известных брендов.
Обновлено в 16:05
Происшествия
На крыше небоскрёба в Маниле землетрясением расплескало бассейн
Вода из бассейна на крыше небоскреба Anchor Skysuites в Маниле пролилась на землю из-за землетрясения. Очевидцы опубликовали видеокадры.
Обновлено вчера в 20:53
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 04:13
Здоровье
Удар по самолечению: инстаграм-доктора вывели на чистую воду
Инстаблогера Елену Корнилову заподозрили во лжи. В РАН признали ее советы самолечением, а дипломы — подделкой.
Обновлено в 15:32
Общество
Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти
Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Происшествия
В Москве подтопило Лефортовский тоннель
В Лефортовский тоннель на востоке столицы стала поступать вода, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных городских службах.
Обновлено в 08:56
Политика
ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено в 02:17
Единоборства
Глава UFC прокомментировал будущее Хабиба и Макгрегора
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался относительно того, чем закончится долгий конфликт дагестанского бойца смешанных единоборств (ММА) Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:31
Общество
Именитые жители Петербурга поддержали идею построить новый парк
Известные жители Санкт-Петербурга поддержали идею построить парк вместо судебного квартала на набережной Невы в исторической части города.
Обновлено в 16:23
Шоу-бизнес
Больной раком Александр Беляев с трудом говорит
У знаменитости случилось расстройство нервной системы. Теперь Беляев с трудом говорит и у него нарушена координация движений.
Обновлено в 08:55
Политика
Минюст попросил США вернуть летчика Ярошенко в Россию
Минюст направил ходатайство о передаче США в Россию летчика Константина Ярошенко, который отбывает срок в американской тюрьме.
Обновлено в 15:37
Общество
Турция в ожидании крупнейшей сходки «воров в законе»
В ближайшее время в Турции состоится одна из самых больших сходок «воров в законе».
Обновлено в 05:54
Политика
Максакова отвергла версию Киева об организаторе убийства Вороненкова
Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила в суде, что к убийству ее мужа не причастен ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин, видеозапись ее заявления опубликовало издание Strana.ua.
Обновлено в 16:42
Экономика
В мае пенсионерам пересчитают социальную доплату к пенсии
В Пенсионном фонде России пояснили, что ранее размер социальной доплаты к пенсии определялся с учетом проводимых индексаций пенсий и ежемесячной денежной выплаты.
Обновлено вчера в 01:11
Политика
Руководитель Нацполиции Одесской области Украины сообщил об отставке
Как сообщает украинский телеканал "Общественное ТВ", руководитель Национальной полиции Одесской области Дмитрий Головин, занимавший этот пост с ноября 2016 года, написал заявление об отставке.
Обновлено в 17:38
Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено в 09:00
Авто
В России пересчитали все автомобили старше 10 лет
Обновлено в 02:48