Политика

МИД Украины поразила «смена тона» России по делу о задержанных морякахРИА Новости 16:40

В МИД Украины отметили "изменение тона разговора" с Россией по делу о задержанных в ходе провокации в Керченском проливе моряках.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Киевский замминистра: Москва сменила тон разговора по делу украинских моряков

Суть событий13:43

Киев поразила «смена тона» России по делу о задержанных моряках

Газета.Ru17:22

МИД Украины поразила «смена тона» России по делу о задержанных моряках

РЕН ТВ17:47

Украинский МИД заметил отказ Москвы от хамства

Lenta.ru13:53

МИД Украины поразила «смена тона» России по делу о задержанных моряках

РИА Новости16:40

Киев заметил у Москвы смену тона разговора по делу задержанных моряков

РБК12:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 18:01, Ашберн
Кино

«Я плакал пять-шесть раз»: первые отзывы о финальных «Мстителях»

Обновлено в 04:38
Армия и оружие

Штаб украинских войск в Донбассе сообщил о потерях на фронте

В результате перестрелок один военнослужащий "Объединенных сил" погиб и трое украинских боевиков получили ранения.
Обновлено в 02:22
Гаджеты

Мультфильм «Тайна третьей планеты» улучшили при помощи нейросетей

Обновлено в 16:12
Кино

Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе

Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено в 05:00
Политика

Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным

Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено в 09:52
Экономика

Жители России начали массово избавляться от дач

Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Экономика

Сбербанк нацелился на долю в Rambler Group

Переговоры Сбербанк и Rambler Group касаются приобретения группой банка существенного, но не контрольного пакета акций.
Обновлено 20 апреля в 22:25
Политика

МИД Литвы призвал запретить въезд в страну Лепсу

Представитель Министерства иностранных дел Литвы по печати Раса Якилайтене рассказала, что внешнеполитическое ведомство направило запрос в Министерство внутренних дел с просьбой запретить въезд в страну российскому певцу Григорию Лепсу.
Обновлено в 11:16
Происшествия

Бастрыкин объяснил мотивы керченского стрелка

18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, открывший стрельбу в учебном заведении, мог решиться на преступления в связи с унижением со стороны сокурсников из-за его неспособности купить одежду известных брендов.
Обновлено в 16:05
Происшествия

На крыше небоскрёба в Маниле землетрясением расплескало бассейн

Вода из бассейна на крыше небоскреба Anchor Skysuites в Маниле пролилась на землю из-за землетрясения. Очевидцы опубликовали видеокадры.
Обновлено вчера в 20:53
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 04:13
Здоровье

Удар по самолечению: инстаграм-доктора вывели на чистую воду

Инстаблогера Елену Корнилову заподозрили во лжи. В РАН признали ее советы самолечением, а дипломы — подделкой.
Обновлено в 15:32
Транспорт

В дни репетиции парада Победы в Москве перекроют несколько улиц

Обновлено в 05:52
Общество

Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти

Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Происшествия

В Москве подтопило Лефортовский тоннель

В Лефортовский тоннель на востоке столицы стала поступать вода, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных городских службах.
Обновлено в 08:56
Политика

ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину

Обновлено в 02:17
Единоборства

Глава UFC прокомментировал будущее Хабиба и Макгрегора

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался относительно того, чем закончится долгий конфликт дагестанского бойца смешанных единоборств (ММА) Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:31
Общество

Именитые жители Петербурга поддержали идею построить новый парк

Известные жители Санкт-Петербурга поддержали идею построить парк вместо судебного квартала на набережной Невы в исторической части города.
Обновлено в 16:23
Шоу-бизнес

Марк Рудинштейн: «У Пугачевой тоже диабет и, говорят, она плоха»

Обновлено в 16:00
Шоу-бизнес

Больной раком Александр Беляев с трудом говорит

У знаменитости случилось расстройство нервной системы. Теперь Беляев с трудом говорит и у него нарушена координация движений.
Обновлено в 08:55
Происшествия

В Туле подожгли дом кандидата в депутаты городской думы от КПРФ

Обновлено в 17:35
Политика

Минюст попросил США вернуть летчика Ярошенко в Россию

Минюст направил ходатайство о передаче США в Россию летчика Константина Ярошенко, который отбывает срок в американской тюрьме.
Обновлено в 15:37
Общество

Турция в ожидании крупнейшей сходки «воров в законе»

В ближайшее время в Турции состоится одна из самых больших сходок «воров в законе».
Обновлено в 05:54
Политика

Максакова отвергла версию Киева об организаторе убийства Вороненкова

Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила в суде, что к убийству ее мужа не причастен ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин, видеозапись ее заявления опубликовало издание Strana.ua.
Обновлено в 16:42
Экономика

В мае пенсионерам пересчитают социальную доплату к пенсии

В Пенсионном фонде России пояснили, что ранее размер социальной доплаты к пенсии определялся с учетом проводимых индексаций пенсий и ежемесячной денежной выплаты.
Обновлено вчера в 01:11
Футбол

«Барселона» обыграла «Алавес» в матче чемпионата Испании по футболу

Обновлено в 17:27
Футбол

Футболист «Саутгемптона» Лонг забил самый быстрый мяч в истории АПЛ

Обновлено в 15:23
Политика

Руководитель Нацполиции Одесской области Украины сообщил об отставке

Как сообщает украинский телеканал "Общественное ТВ", руководитель Национальной полиции Одесской области Дмитрий Головин, занимавший этот пост с ноября 2016 года, написал заявление об отставке.
Обновлено в 17:38
Политика

Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено в 09:00
Авто

В России пересчитали все автомобили старше 10 лет

Обновлено в 02:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Керченский пролив
Пролив
Пролив, принадлежащий акватории Азовского моря и соединяющий его с Чёрным морем. Западным берегом пролива является Керченский полуостров Крыма, восточным - Таманский полуостров. Ширина пролива - от 4,5 до 15 км. Наибольшая глубина - 18 метров. Важнейший порт - город Керчь.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное