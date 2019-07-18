"На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины в соответствии с международным правом и законодательством Украины", — говорится в релизе внешнеполитического ведомства.

МИД Украины подготовил ответ на решение России по Донбассу

Политика Бизнесмен Халваши пообещал уволить гендиректора «Рустави 2» Известно, что Халваши поддерживает правящие власти. Телеканал "Рустави 2" пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Футбол Де Лигт раскрыл причину перехода в «Ювентус» «Ювентус» заключил с защитником пятилетний контракт. Де Лигт выступал за «Аякс» с 2016 года.

Авто Продажи УАЗа в июне вернулись к росту После резкого майского падения (-32%) в июне продажи новых автомобилей марки «УАЗ» в России показали небольшой рост.

Политика Европарламент призвал Россию отпустить украинских моряков Европарламент призвал власти РФ без промедлений и каких-либо условий отпустить задержанных граждан Украины, в том числе 24 украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, говорится в пресс-релизе ЕП.

Происшествия Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23 Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.

Общество В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.

Авто Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4 В середине 2000-х годов в основу автомобиля легли агрегаты внедорожника Lada 4x4.

Гаджеты Фитнес-браслет Honor Band 5 доступен для предзаказа Honor Band 5 доступен для предзаказа. Презентация фитнес-браслета пройдет в Китае 23 июля.

Шоу-бизнес Стала известна причина вражды Меган Маркл и Кейт Миддлтон Британцы думали, что супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон подружится с женой Гарри Меган Маркл.

Политика Киев возмутила карта Венгрии с Закарпатьем в украинской газете Министерство иностранных дел Украины обвинило в сепаратизме украинскую газету «Карпаталия», которую издает союз венгров Закарпатья, за публикацию карты Венгрии с входящей в нее Закарпатской областью.

Общество Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.

Армия и оружие Минобороны РФ опровергло участие российского спецназа в боях в Идлибе В российском военном ведомстве назвали опубликованную британским агентством Reuters информацию о якобы участии в боях в сирийской провинции на стороне президента Башара Асада российских «сухопутных войск» и «специальных подразделений» «очередным фейком».

Политика Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва» 1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.

Наука Впервые получено фото квантовой запутанности Ученые из Университета Глазго впервые получили фото сильной формы квантовой запутанности фотонов в момент неопределенности их состояний.

Происшествия CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.

Политика Спикер Госдумы предложил изменения в Конституцию Усилить роль парламента Володин предлагает за счет участия Госдумы в формировании правительства, в том числе процедуры обсуждения кандидатов в министры.

Политика МВД разъяснило, кого надо наказывать за неуважение к власти Руководство Министерства внутренних дел России распространило методические рекомендации об административных делах за неуважение к власти.

Политика В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутренним делом Киева идею выдавать паспорта этническим украинцам в ответ на аналогичный шаг Москвы для жителей Донбасса.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком в Приморье Шесть человек погибли в результате ДТП в Шкотовском районе Приморья при столкновении легкового автомобиля с грузовиком.

Армия и оружие В России заявили о готовности поставить Турции Су-35 Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия готова поставить Турции многоцелевые истребители Су-35, если у Анкары будет такое желание.

Происшествия Израильтян арестовали на Кипре за групповое изнасилование британки Двенадцать постояльцев одного из отелей популярного кипрского курорта Айя-Напа из Израиля арестованы полицией по подозрению в изнасиловании британской туристки, проживающей в соседнем номере.