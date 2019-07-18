Политика

МИД Украины подготовил ответ на решение России по ДонбассуРИА Новости 04:50

"На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины в соответствии с международным правом и законодательством Украины", — говорится в релизе внешнеполитического ведомства.
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Что означает реакция МИД Украины на решение по паспортам в Донбассе

Rambler News Service07:06

МИД Украины подготовил меры в ответ на решение России по Донбассу

RT на русском04:15

Киев заявил об ответных мерах на выдачу российских паспортов в Донбассе

РБК04:56

МИД Украины подготовил ответ на решение России по Донбассу

РИА Новости04:50

Украина обвинила Россию в торпедировании ее мирных усилий

Lenta.ru03:42

МИД Украины подготовил меры в ответ на решение России по Донбассу

Газета.Ru07:27

Киев считает предоставление жителям Донбасса гражданства РФ вмешательством в дела Украины

ТАСС02:54
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Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева

Обновлено в 03:47
Происшествия

Иран задержал танкер с контрабандной нефтью

Обновлено в 07:18
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Бизнесмен Халваши пообещал уволить гендиректора «Рустави 2»

Известно, что Халваши поддерживает правящие власти. Телеканал "Рустави 2" пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 07:28
Футбол

Де Лигт раскрыл причину перехода в «Ювентус»

«Ювентус» заключил с защитником пятилетний контракт. Де Лигт выступал за «Аякс» с 2016 года.
Обновлено в 08:21
Авто

Продажи УАЗа в июне вернулись к росту

После резкого майского падения (-32%) в июне продажи новых автомобилей марки «УАЗ» в России показали небольшой рост.
Обновлено в 02:01
Происшествия

В Краснодаре во рту мужчины взорвалось устройство для курения

Обновлено в 04:33
Политика

Европарламент призвал Россию отпустить украинских моряков

Европарламент призвал власти РФ без промедлений и каких-либо условий отпустить задержанных граждан Украины, в том числе 24 украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, говорится в пресс-релизе ЕП.
Обновлено в 07:25
Происшествия

Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23

Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
Общество

В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта

В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Политика

Лукашенко предложил Путину снять все спорные вопросы к декабрю

Обновлено в 07:46
Авто

Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4

В середине 2000-х годов в основу автомобиля легли агрегаты внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 03:44
Гаджеты

Фитнес-браслет Honor Band 5 доступен для предзаказа

Honor Band 5 доступен для предзаказа. Презентация фитнес-браслета пройдет в Китае 23 июля.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес

Стала известна причина вражды Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Британцы думали, что супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон подружится с женой Гарри Меган Маркл.
Обновлено в 08:12
Политика

Киев возмутила карта Венгрии с Закарпатьем в украинской газете

Министерство иностранных дел Украины обвинило в сепаратизме украинскую газету «Карпаталия», которую издает союз венгров Закарпатья, за публикацию карты Венгрии с входящей в нее Закарпатской областью.
Обновлено в 06:32
Культура

Госпитализирован актер Валерий Афанасьев

Обновлено в 02:49
Общество

Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей

В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие

Минобороны РФ опровергло участие российского спецназа в боях в Идлибе

В российском военном ведомстве назвали опубликованную британским агентством Reuters информацию о якобы участии в боях в сирийской провинции на стороне президента Башара Асада российских «сухопутных войск» и «специальных подразделений» «очередным фейком».
Обновлено в 08:08
Политика

Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
Обновлено вчера в 22:08
Наука

Впервые получено фото квантовой запутанности

Ученые из Университета Глазго впервые получили фото сильной формы квантовой запутанности фотонов в момент неопределенности их состояний.
Обновлено 15 июля в 03:40
Происшествия

CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии

Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Армия и оружие

Войска ЦВО в полном составе подняты по учебной тревоге

Обновлено в 05:15
Политика

Спикер Госдумы предложил изменения в Конституцию

Усилить роль парламента Володин предлагает за счет участия Госдумы в формировании правительства, в том числе процедуры обсуждения кандидатов в министры.
Обновлено вчера в 03:59
Политика

МВД разъяснило, кого надо наказывать за неуважение к власти

Руководство Министерства внутренних дел России распространило методические рекомендации об административных делах за неуважение к власти.
Обновлено в 06:00
Политика

В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутренним делом Киева идею выдавать паспорта этническим украинцам в ответ на аналогичный шаг Москвы для жителей Донбасса.
Обновлено в 05:34
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком в Приморье

Шесть человек погибли в результате ДТП в Шкотовском районе Приморья при столкновении легкового автомобиля с грузовиком.
Обновлено в 01:19
Технологии

В Петербурге презентовали макет трамвая на водородном двигателе

Обновлено в 08:34
Армия и оружие

В России заявили о готовности поставить Турции Су-35

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия готова поставить Турции многоцелевые истребители Су-35, если у Анкары будет такое желание.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Израильтян арестовали на Кипре за групповое изнасилование британки

Двенадцать постояльцев одного из отелей популярного кипрского курорта Айя-Напа из Израиля арестованы полицией по подозрению в изнасиловании британской туристки, проживающей в соседнем номере.
Обновлено в 07:33
Общество

Ученый предупредил о рекордном росте температуры на Таймыре

Температура на Таймыре выросла за последнее десятилетие на 1,2 градуса, что выше среднего показателя по России и на планете, сказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Главной геодезической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.
Обновлено в 06:28
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