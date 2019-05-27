Политика
МИД Украины подготовил ноту России по выдаче украинских моряковRT на русском 12:26
МИД Украины подготовил дипломатическую ноту для МИД России с вопросом, когда и где будут возвращены украинские моряки и корабли, задержанные российской стороной во время инцидента в Керченском проливе. Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на замглавы МИД Украины Елену Зеркаль.
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Здоровье
Эксперты одобрили продление разрешения на гражданское оружие
Срок продления разрешения на гражданское оружие могут увеличить.
Обновлено в 14:40
Шоу-бизнес
Наталья Бардо полностью разделась ради новой фотосессии
Наталья Бардо решила порадовать подписчиков и опубликовала обнаженную фотографию из солнечной Греции.
Обновлено в 03:00
Общество
Фрейндлих и Басилашвили получили премии правительства Петербурга
Актёры Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили получили премии правительства Санкт-Петербурга, сообщает Пятый канал.
Обновлено в 16:05
Гаджеты
Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой
Причиной задержки является то, что сейчас Huawei и Google ведут переговоры относительно выхода новых смартфонов Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5.По данным ТАСС, выход P Smart Z в России запланирован на ближайшие недели.
Обновлено в 08:02
Экономика
Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет
«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Екатерина Климова опубликовала фото с глубоким декольте
Екатерина Климова, актриса из России, приятно удивила поклонников новым фотоснимком, на котором предстала перед публикой в роскошном платье с глубоким декольте.
Обновлено в 06:28
Транспорт
Таксистам могут запретить работать сверх нормы
Водителям такси в России могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены в законопроект об агрегаторах такси ко второму чтению в Госдуме.
Обновлено в 01:43
Армия и оружие
Иран не стремится к обладанию ядерным оружием, заявил глава МИД
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран не стремится к обладанию ядерным оружием, которое запрещено указом верховного лидера страны Али Хаменеи.
Обновлено в 15:59
Экономика
Путин поддержал мегапроект на 200 миллиардов рублей
Обновлено в 01:36
Авто
Toyota объявила дату начала продаж новой Supra в России
Как рассказали в российском офисе Toyota, заказать новую Supra можно будет не только у 13 аккредитованных на продажу новинки дилеров, но и забронировать ее онлайн, через сайт представительства Toyota в России, где уже запущен обратный отсчет до старта продаж.
Обновлено в 16:02
Политика
Прокурора Дагестана предложили на пост прокурора Москвы
Господин Попов занимает пост прокурора республики Дагестан с февраля 2018 года.
Обновлено в 17:20
Политика
Президент Австрии 28 мая отправит в отставку правительство Курца
Ранее Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии вынес вотум недоверия кабинету министров Курца в связи с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 15:55
Футбол
Украина одержала вторую победу на юношеском чемпионате мира
24 мая украинцы обыграли США 2:1. Юношеский чемпионат мира проходит в Польше. В турнире участвуют 24 команды.
Обновлено в 14:08
Футбол
Жиго поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку
Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поблагодарил болельщиков московской команды за поддержку на протяжении сезона.
Обновлено в 14:03
Происшествия
Заключенные устроили бунт в одесской колонии
Издание «Думская» сообщает, что жертв в ходе бунта в Южной исправительной колонии общего режима № 51 в Одессе нет, информация о захвате заложников оказалась ложной.
Обновлено в 05:49
Здоровье
Депздрав призвал родителей не разрешать детям пить энергетики из-за вреда для нервной системы
Употребление детьми до 16-17 лет кофе и энергетиков нарушает работу организма и может привести к серьезным последствиям для здоровья.
Обновлено в 02:20
Экономика
В России магазины могут обязать принимать бутылки
Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Экономика
Правительство выделит банкротящемуся «Ангстрем-Т» почти 21 млрд рублей
Сегодня [на заседании наблюдательного совета ВЭБ.РФ] обсуждалась следующая стадия развития завода и общий лимит финансирования – почти 21 млрд руб. Все деньги будут выделены из федерального бюджета, а риски по возврату денежных средств будет нести правительство, поскольку наблюдательный совет признал завод имеющим общегосударственное значение, заявил Шувалов.
Обновлено в 12:09
Авто
Mazda отзывает в РФ более 1,6 тыс. автомобилей Mazda 3
Обновлено в 04:48
Армия и оружие
Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео
В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне
Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США. Об этом 27 мая сообщила полиция Вашингтона.
Обновлено в 16:29
Транспорт
Главе региона представили концепцию развития ТПУ «Мотовилиха» и окрестностей
Санкт-петербургский институт ООО «Ленгипрогор» в минувшую пятницу представил губернатору Пермского края Максиму Решетникову и заместителю гендиректора АО «РЖД» Андрею Старкову концепцию развития территории, прилегающей к транспортно-пересадочному узлу (ТПУ) «Мотовилиха».
Обновлено в 11:52
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Ленинградской области
Трое мужчин погибли и один получил тяжелые травмы в понедельник вечером в результате ДТП в Киришском районе Ленинградской области.
Обновлено в 15:08
Армия и оружие
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Политика
Коломойский: объявление дефолта поможет Украине
Олигарх Игорь Коломойский дал совет новому украинскому лидеру Владимиру Зеленскому пойти по пути Греции и объявить в стране дефолт.
Обновлено в 02:25
Здоровье
В Ростовской области отменили карантин по гриппу птиц
На сегодняшний день Ростовская область благополучна по гриппу птиц, но опасность заноса заболевания сохраняется.
Обновлено в 07:41
Общество
В США у анаконды появилось потомство без участия самца
Обновлено в 16:28
Шоу-бизнес
Жена Александра Овечкина спровоцировала слухи о беременности
Быть может поэтому слухи о беременности избранницы хоккеиста появляются с завидной регулярностью.
Обновлено в 14:00
Авто
Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta
«Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.
Обновлено в 14:38
Общество
Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды
На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено в 16:51