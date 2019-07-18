Политика
МИД Украины ответил на решение России по ДонбассуГазета.Ru 05:55
Ранее Украинский президент Владимир Зеленский ответил российскому коллеге Владимиру Путину, который 17 июля подписал указ, разрешающий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто.
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Спорт
Российские синхронистки победили в произвольной программе на ЧМ
Обновлено в 07:41
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Суд назначил прокурорскую проверку по делу «Нового величия»
Московский городской суд снял с рассмотрения апелляцию на приговор фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского, который ранее в особом порядке был осужден на 2,5 года колонии.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Число жертв поджога на студии аниме в Японии достигло 33
В результате поджога аниме-студии Kyoto Animation Co в японском Киото погибли 33 человека, передает NHK ссылкой на пожарных.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес
Адвокат мисс Москва опроверг ее развод с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина не разводилась с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, рассказал «Известиям» адвокат россиянки Евгений Тарло.
Обновлено вчера в 07:25
Политика
Путин рассказал, что нужно для урегулирования в Донбассе
Полноценное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины возможно только при прямом контакте киевской власти с представителями ЛНР и ДНР, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 09:38
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей
Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 года.
Обновлено в 10:12
Политика
Госдума одобрила снижение НДС на ягоды и фрукты до 10%
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о снижении ставки НДС для плодово-ягодных культур с 20 до 10%.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Роспотребнадзор назвал источник инфекции в детском лагере в Крыму
Источником инфекции в детском лагере «Лучистый» в Крыму оказались сотрудники столовой.
Обновлено в 09:58
Общество
Россиянам показали электронный паспорт РФ
17 июля вице-премьер Максим Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие
Индия ищет замену российскому оружию у Израиля
В Израиле активно прорабатывается поездка премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Индию.
Обновлено в 08:38
Политика
В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутренним делом Киева идею выдавать паспорта этническим украинцам в ответ на аналогичный шаг Москвы для жителей Донбасса.
Обновлено в 05:34
Кино
Фильм «Правда» Хирокадзу Корээды откроет Венецианский кинофестиваль
Новая картина японского режиссера Хирокадзу Корээды «Правда» откроет 76-й Венецианский международный кинофестиваль, сообщает Variety.
Обновлено в 09:12
Транспорт
На Крымском мосту завершена укладка рельсов
Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.
Обновлено в 07:42
Политика
Путин прилетит в затопленные районы Иркутской области
Обновлено в 08:12
Футбол
Защитник «Арсенала» может перейти в «Реал Сосьедад»
По информации источника, в услугах 33-летнего испанца заинтересован «Реал Сосьедад».
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло участие российского спецназа в боях в Идлибе
В российском военном ведомстве назвали опубликованную британским агентством Reuters информацию о якобы участии в боях в сирийской провинции на стороне президента Башара Асада российских «сухопутных войск» и «специальных подразделений» «очередным фейком».
Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились о судьбе дочери
Актер Брэдли Купер и модель Ирина Шейк договорились о судьбе маленькой дочери Леи, сообщает TMZ со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри планируют усыновить ребенка из Африки
Меган Маркл и принц Гарри задумываются над усыновлением ребенка из Африки, о чем сразу же поспешили сообщить все ведущие британские СМИ.
Обновлено в 09:09
Происшествия
МВД проверяет самолет с баскетбольной сборной Сербии на наличие бомбы
Баскетбольную сборную Сербии эвакуировали с рейса из-за анонимного сообщения о наличия на самолете бомбы, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:10
Экономика
Новые акционеры запустили Антипинский НПЗ
В ноябре 2018 года гендиректором завода стал Максим Андриасов, в апреле текущего года предприятие остановило работу, а через месяц обратилось в Арбитражный суд с иском о собственном банкротстве, указав в документах долги на сумму 346 млрд руб. В том же месяце Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которой принадлежат 80% завода.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Юлия Барановская любит говорить с детьми на взрослые темы
Популярная российская телеведущая и писательница Юлия Барановская не стесняется говорить со своими детьми на взрослые темы.
Обновлено в 01:34
Общество
Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей
Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.
Обновлено в 09:22
Финансы
Общий долг Китая превысил 300% ВВП
В результате общая задолженность превысила $40 трлн, что составляет около 15% от общемирового долга.
Обновлено в 07:34
Политика
Бывших сотрудников ФСБ хотят сделать невыездными
Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал сам Пискарев, подчеркнув, что временный запрет на срок до пяти лет может быть введен в отношении тех бывших сотрудников ФСБ, которые собираются съездить в страны, где существует опасность недружелюбных действий в отношении экс-чекиста – со стороны зарубежных спецслужб или преступных групп.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
Александр Олешко оправдал некрасивый поступок Софии Ротару
Олешко добавил, что не раз пересекался с Ротару на концертах, гастролировал вместе с ней, и ни разу за все это время не видел, чтобы певица как-то некрасиво обошлась с кем-то из поклонников.
Обновлено в 05:39
Общество
В РФ ужесточили наказание за подделку документов
Сразу два закона, усугубляющих ответственность за подделку документов, приняла сегодня Госдума.
Обновлено в 08:01
Политика
Медведчук представил мирный план по Донбассу в Европарламенте
План мирного урегулирования кризиса на востоке Украины представил в среду в Европарламенте глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Обновлено вчера в 09:12
Технологии
В России разработают цифровую образовательную платформу
Планируется, что платформа будет включать в себя маркетплейс образовательного контента и услуг, систему управления большими данными, сервис развития для педагогов и коммуникационный раздел.
Обновлено в 09:46
Происшествия
Бывший участник «Дома-2» погиб на Украине
Щербаков прославился благодаря участию в шоу «Дом-2», «Прожарка» и «Импровизация ведущих».
Обновлено в 07:49