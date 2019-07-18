Ранее Украинский президент Владимир Зеленский ответил российскому коллеге Владимиру Путину, который 17 июля подписал указ, разрешающий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто.

МИД Украины ответил на решение России по Донбассу

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