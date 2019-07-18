Политика

МИД Украины ответил на решение России по ДонбассуГазета.Ru 05:55

Ранее Украинский президент Владимир Зеленский ответил российскому коллеге Владимиру Путину, который 17 июля подписал указ, разрешающий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто.
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Что означает реакция МИД Украины на решение по паспортам в Донбассе

Rambler News Service07:06

МИД Украины подготовил меры в ответ на решение России по Донбассу

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Киев заявил об ответных мерах на выдачу российских паспортов в Донбассе

РБК04:56

МИД Украины подготовил ответ на решение России по Донбассу

РИА Новости04:50

Украина обвинила Россию в торпедировании ее мирных усилий

Lenta.ru03:42

МИД Украины подготовил меры в ответ на решение России по Донбассу

Газета.Ru07:27

Киев считает предоставление жителям Донбасса гражданства РФ вмешательством в дела Украины

ТАСС02:54
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 10:15, Ашберн
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Российские синхронистки победили в произвольной программе на ЧМ

Обновлено в 07:41
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Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Происшествия

Суд назначил прокурорскую проверку по делу «Нового величия»

Московский городской суд снял с рассмотрения апелляцию на приговор фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского, который ранее в особом порядке был осужден на 2,5 года колонии.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Число жертв поджога на студии аниме в Японии достигло 33

В результате поджога аниме-студии Kyoto Animation Co в японском Киото погибли 33 человека, передает NHK ссылкой на пожарных.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес

Адвокат мисс Москва опроверг ее развод с экс-королем Малайзии

Победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина не разводилась с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, рассказал «Известиям» адвокат россиянки Евгений Тарло.
Обновлено вчера в 07:25
Политика

Путин рассказал, что нужно для урегулирования в Донбассе

Полноценное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины возможно только при прямом контакте киевской власти с представителями ЛНР и ДНР, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 09:38
Экономика

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей

Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 года.
Обновлено в 10:12
Политика

Госдума одобрила снижение НДС на ягоды и фрукты до 10%

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о снижении ставки НДС для плодово-ягодных культур с 20 до 10%.
Обновлено в 10:04
Происшествия

Роспотребнадзор назвал источник инфекции в детском лагере в Крыму

Источником инфекции в детском лагере «Лучистый» в Крыму оказались сотрудники столовой.
Обновлено в 09:58
Общество

Россиянам показали электронный паспорт РФ

17 июля вице-премьер Максим Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие

Индия ищет замену российскому оружию у Израиля

В Израиле активно прорабатывается поездка премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Индию.
Обновлено в 08:38
Политика

В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутренним делом Киева идею выдавать паспорта этническим украинцам в ответ на аналогичный шаг Москвы для жителей Донбасса.
Обновлено в 05:34
Кино

Фильм «Правда» Хирокадзу Корээды откроет Венецианский кинофестиваль

Новая картина японского режиссера Хирокадзу Корээды «Правда» откроет 76-й Венецианский международный кинофестиваль, сообщает Variety.
Обновлено в 09:12
Транспорт

На Крымском мосту завершена укладка рельсов

Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.
Обновлено в 07:42
Политика

Путин прилетит в затопленные районы Иркутской области

Обновлено в 08:12
Футбол

Защитник «Арсенала» может перейти в «Реал Сосьедад»

По информации источника, в услугах 33-летнего испанца заинтересован «Реал Сосьедад».
Обновлено в 09:41
Армия и оружие

Минобороны РФ опровергло участие российского спецназа в боях в Идлибе

В российском военном ведомстве назвали опубликованную британским агентством Reuters информацию о якобы участии в боях в сирийской провинции на стороне президента Башара Асада российских «сухопутных войск» и «специальных подразделений» «очередным фейком».
Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились о судьбе дочери

Актер Брэдли Купер и модель Ирина Шейк договорились о судьбе маленькой дочери Леи, сообщает TMZ со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри планируют усыновить ребенка из Африки

Меган Маркл и принц Гарри задумываются над усыновлением ребенка из Африки, о чем сразу же поспешили сообщить все ведущие британские СМИ.
Обновлено в 09:09
Происшествия

МВД проверяет самолет с баскетбольной сборной Сербии на наличие бомбы

Баскетбольную сборную Сербии эвакуировали с рейса из-за анонимного сообщения о наличия на самолете бомбы, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:10
Экономика

Новые акционеры запустили Антипинский НПЗ

В ноябре 2018 года гендиректором завода стал Максим Андриасов, в апреле текущего года предприятие остановило работу, а через месяц обратилось в Арбитражный суд с иском о собственном банкротстве, указав в документах долги на сумму 346 млрд руб. В том же месяце Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которой принадлежат 80% завода.
Обновлено в 08:21
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Юлия Барановская любит говорить с детьми на взрослые темы

Популярная российская телеведущая и писательница Юлия Барановская не стесняется говорить со своими детьми на взрослые темы.
Обновлено в 01:34
Общество

Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей

Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.
Обновлено в 09:22
Финансы

Общий долг Китая превысил 300% ВВП

В результате общая задолженность превысила $40 трлн, что составляет около 15% от общемирового долга.
Обновлено в 07:34
Политика

Бывших сотрудников ФСБ хотят сделать невыездными

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал сам Пискарев, подчеркнув, что временный запрет на срок до пяти лет может быть введен в отношении тех бывших сотрудников ФСБ, которые собираются съездить в страны, где существует опасность недружелюбных действий в отношении экс-чекиста – со стороны зарубежных спецслужб или преступных групп.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес

Александр Олешко оправдал некрасивый поступок Софии Ротару

Олешко добавил, что не раз пересекался с Ротару на концертах, гастролировал вместе с ней, и ни разу за все это время не видел, чтобы певица как-то некрасиво обошлась с кем-то из поклонников.
Обновлено в 05:39
Общество

В РФ ужесточили наказание за подделку документов

Сразу два закона, усугубляющих ответственность за подделку документов, приняла сегодня Госдума.
Обновлено в 08:01
Политика

Медведчук представил мирный план по Донбассу в Европарламенте

План мирного урегулирования кризиса на востоке Украины представил в среду в Европарламенте глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Обновлено вчера в 09:12
Технологии

В России разработают цифровую образовательную платформу

Планируется, что платформа будет включать в себя маркетплейс образовательного контента и услуг, систему управления большими данными, сервис развития для педагогов и коммуникационный раздел.
Обновлено в 09:46
Происшествия

Бывший участник «Дома-2» погиб на Украине

Щербаков прославился благодаря участию в шоу «Дом-2», «Прожарка» и «Импровизация ведущих».
Обновлено в 07:49
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