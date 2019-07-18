с чего всё началось

Ранее Украинский президент Владимир Зеленский ответил российскому коллеге Владимиру Путину, который 17 июля подписал указ, разрешающий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто.

МИД Украины ответил на решение России по Донбассу

Политика Кремль назвал первый шаг в диалоге с Киевом Освобождение руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского могло бы стать первым шагом нормализации отношений Москвы и Киева.

Экономика Госдума намерена отменить налоговые льготы для пальмового масла В 2018 году отменить льготу по НДС для производителей, применяющий пальмовое масло, предложил департамент пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза, в министерстве считают, что повышение НДС приведет к сокращению на рынке доли продукции с заменителями молочного жира.

Политика Жителям Украины стало проще получить российское гражданство Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому бежавшие украинцы из Донецкой и Луганской области смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

Политика В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Кино Скончалась известная советская и украинская актриса Валентина Зимняя Скончалась народная артистка УССР Валентина Зимняя. Известной советской и украинской актрисе был 91 год. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Политика Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.

Происшествия Иран задержал в Персидском заливе иностранный нефтяной танкер Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о захвате в Персидском заливе иностранного нефтяного танкера.

Экономика Количество подписчиков Netflix в США упало впервые за 8 лет Во втором квартале 2019 года количество платных пользователей онлайн-сервиса в США сократилось на 130 тыс. — до 60,1 млн человек.

Технологии Сбербанк внедрил искусственный интеллект в свое мобильное приложение Пресс-служба Сбербанка сообщила о масштабном обновлении своего приложения «Сбербанк Онлайн» — с внедрением искусственного интеллекта, который будет подстраиваться под клиента в соответствии с его персональными предпочтениями, передает РБК.

Политика Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.

Кино HBO решил перезапустить сериал «Сплетница» Компания WarnerMedia заказала перевыпуск сериала «Сплетница» («Gossip Girl») для своего нового стримингового сервиса HBO Max.

Политика Киев возмутила карта Венгрии с Закарпатьем в украинской газете Министерство иностранных дел Украины обвинило в сепаратизме украинскую газету «Карпаталия», которую издает союз венгров Закарпатья, за публикацию карты Венгрии с входящей в нее Закарпатской областью.

Армия и оружие Появилось видео стрельб из ЗРК «Тор» на Новой Земле На архипелаге Новая Земля военнослужащие Северного флота выполнили стрельбы из арктических зенитных ракетных комплексов "Тор".

Общество Ученый предупредил о рекордном росте температуры на Таймыре Температура на Таймыре выросла за последнее десятилетие на 1,2 градуса, что выше среднего показателя по России и на планете, сказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Главной геодезической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.

Политика МВД объяснило, за что нужно наказывать за неуважение к власти Министерство внутренних дел объяснило, в каких случаях необходимо составлять протоколы по административным делам за неуважение к власти.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» развелась с бывшим королем Малайзии после рождения сына Обладательница звания "Мисс Москва – 2015" Оксана Воеводина и бывший король Малайзии Мухаммад V, отрекшийся от престола в конце 2018-го, официально расторгли брак.

Происшествия Около 20 человек погибли при пожаре в студии аниме в японском Киото Спасатели подтвердили гибель 16 человек в результате пожара в студии по производству аниме в японском городе Киото, передаёт Kyodo.

Армия и оружие Минобороны России опровергло сообщения об участии в операции в Идлибе «Распространяемая информация британского информационного агентства Reuters о якобы участии в боевых действиях российских сухопутных войск и специальных подразделений в провинции Идлиб (Сирия) — очередной фейк», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Политика Пекин отверг критику США в адрес присутствия Китая в Арктике Китай остается верен политике мирного сотрудничества в Арктике. Критика со стороны американских представителей противоречит фактам.

Футбол Карпин: Никогда не стал бы тренировать ЦСКА Карпин признался, что его не звали обратно в московский "Спартак", который он возглавлял в 2009-2012 и 2012-2014 годах, а также заверил, что никогда бы не пошел работать в стан главных соперников "красно-белых" - ЦСКА.

Политика Новый состав Европарламента намерен нанести удар по интересам России Участвующая наряду с Порошенко в "окучивании" евродепутатов первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала о приглашении всего состава ЕП посетить Украину, дабы "собственными глазами увидеть последствия агрессии России".

Политика Киев назвал условия обсуждения политических вопросов «Минска-2» Киев готов обсуждать политические вопросы "Минска-2" по Донбассу в случае подвижек в области безопасности и гуманитарной сфере, заявил в четверг представитель Киева в трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный.

Экономика Розничные продажи в Великобритании неожиданно подскочили в июне Розничные продажи в Великобритании неожиданно выросли в июне после снижения в течение предыдущих двух месяцев.