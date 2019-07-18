Политика
МИД Украины ответил на решение России по ДонбассуГазета.Ru 05:55
Ранее Украинский президент Владимир Зеленский ответил российскому коллеге Владимиру Путину, который 17 июля подписал указ, разрешающий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто.
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с чего всё началось
«Такие действия РФ являются неприкрытым вмешательством во внутрeнние дела Украины, а также серьезной угрозой безопасности для всего европейского континента», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИДа 18 июля.Известия04:11
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:14, Вашингтон
Футбол
«Тоттенхэм» презентовал новую домашнюю и выездную форму
Обновлено в 03:42
Политика
Кремль назвал первый шаг в диалоге с Киевом
Освобождение руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского могло бы стать первым шагом нормализации отношений Москвы и Киева.
Обновлено в 06:58
Экономика
Госдума намерена отменить налоговые льготы для пальмового масла
В 2018 году отменить льготу по НДС для производителей, применяющий пальмовое масло, предложил департамент пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза, в министерстве считают, что повышение НДС приведет к сокращению на рынке доли продукции с заменителями молочного жира.
Обновлено вчера в 15:21
Политика
Жителям Украины стало проще получить российское гражданство
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому бежавшие украинцы из Донецкой и Луганской области смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 12:31
Политика
В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера
Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Обновлено в 05:54
Кино
Скончалась известная советская и украинская актриса Валентина Зимняя
Скончалась народная артистка УССР Валентина Зимняя. Известной советской и украинской актрисе был 91 год. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
Обновлено в 05:32
Происшествия
У пермского музея похитили «красных человечков»
Обновлено в 06:13
Политика
Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности
Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
Иран задержал в Персидском заливе иностранный нефтяной танкер
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о захвате в Персидском заливе иностранного нефтяного танкера.
Обновлено в 06:52
Музыка
Юбилейное «Нашествие» стартует в Тверской области
Обновлено в 02:57
Экономика
Количество подписчиков Netflix в США упало впервые за 8 лет
Во втором квартале 2019 года количество платных пользователей онлайн-сервиса в США сократилось на 130 тыс. — до 60,1 млн человек.
Обновлено в 04:23
Технологии
Сбербанк внедрил искусственный интеллект в свое мобильное приложение
Пресс-служба Сбербанка сообщила о масштабном обновлении своего приложения «Сбербанк Онлайн» — с внедрением искусственного интеллекта, который будет подстраиваться под клиента в соответствии с его персональными предпочтениями, передает РБК.
Обновлено в 03:29
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 08:56
Кино
HBO решил перезапустить сериал «Сплетница»
Компания WarnerMedia заказала перевыпуск сериала «Сплетница» («Gossip Girl») для своего нового стримингового сервиса HBO Max.
Обновлено в 01:41
Политика
Киев возмутила карта Венгрии с Закарпатьем в украинской газете
Министерство иностранных дел Украины обвинило в сепаратизме украинскую газету «Карпаталия», которую издает союз венгров Закарпатья, за публикацию карты Венгрии с входящей в нее Закарпатской областью.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие
Появилось видео стрельб из ЗРК «Тор» на Новой Земле
На архипелаге Новая Земля военнослужащие Северного флота выполнили стрельбы из арктических зенитных ракетных комплексов "Тор".
Обновлено в 01:41
Общество
Ученый предупредил о рекордном росте температуры на Таймыре
Температура на Таймыре выросла за последнее десятилетие на 1,2 градуса, что выше среднего показателя по России и на планете, сказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Главной геодезической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.
Обновлено в 06:28
Политика
МВД объяснило, за что нужно наказывать за неуважение к власти
Министерство внутренних дел объяснило, в каких случаях необходимо составлять протоколы по административным делам за неуважение к власти.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» развелась с бывшим королем Малайзии после рождения сына
Обладательница звания "Мисс Москва – 2015" Оксана Воеводина и бывший король Малайзии Мухаммад V, отрекшийся от престола в конце 2018-го, официально расторгли брак.
Обновлено вчера в 06:05
Технологии
В России начнут производить надувные здания
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
Около 20 человек погибли при пожаре в студии аниме в японском Киото
Спасатели подтвердили гибель 16 человек в результате пожара в студии по производству аниме в японском городе Киото, передаёт Kyodo.
Обновлено в 04:48
Армия и оружие
Минобороны России опровергло сообщения об участии в операции в Идлибе
«Распространяемая информация британского информационного агентства Reuters о якобы участии в боевых действиях российских сухопутных войск и специальных подразделений в провинции Идлиб (Сирия) — очередной фейк», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Обновлено в 07:00
Политика
Пекин отверг критику США в адрес присутствия Китая в Арктике
Китай остается верен политике мирного сотрудничества в Арктике. Критика со стороны американских представителей противоречит фактам.
Обновлено в 05:30
Футбол
Карпин: Никогда не стал бы тренировать ЦСКА
Карпин признался, что его не звали обратно в московский "Спартак", который он возглавлял в 2009-2012 и 2012-2014 годах, а также заверил, что никогда бы не пошел работать в стан главных соперников "красно-белых" - ЦСКА.
Обновлено в 06:52
Политика
Новый состав Европарламента намерен нанести удар по интересам России
Участвующая наряду с Порошенко в "окучивании" евродепутатов первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала о приглашении всего состава ЕП посетить Украину, дабы "собственными глазами увидеть последствия агрессии России".
Обновлено вчера в 14:34
Политика
Киев назвал условия обсуждения политических вопросов «Минска-2»
Киев готов обсуждать политические вопросы "Минска-2" по Донбассу в случае подвижек в области безопасности и гуманитарной сфере, заявил в четверг представитель Киева в трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный.
Обновлено в 07:06
Экономика
Розничные продажи в Великобритании неожиданно подскочили в июне
Розничные продажи в Великобритании неожиданно выросли в июне после снижения в течение предыдущих двух месяцев.
Обновлено в 05:03
Гаджеты
Sony выпустит новую VR-гарнитуру для Playstation 5
Компания Sony планирует выпустить новую беспроводную VR-гарнитуру, которая будет использоваться вместе с консолью Playstation 5. Патент на производство новой гарнитуры был зарегистрирован в ведомстве по патентам и товарным знакам США.
Обновлено в 06:42