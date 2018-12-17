Армия и оружие

МИД Украины ответил Лаврову о концентрации войск на границе с РФ
Московский Комсомолец
12:29

Украинский МИД прокомментировал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который сообщил, что Киев наращивает группировку войск на границе. Дипломат также пообещал жесткий ответ в случае очередной военной провокации.
Московский Комсомолец12:29

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МИД Украины ответил на обвинение Лаврова в подготовке провокаций на границе

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МИД Украины отрицает факт подготовки вооруженной провокации на границе с РФ

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Украина озвучила метод «возвращения» Донбасса и Крыма

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Украина пообещала вернуть Крым и Донбасс без войны

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В Киеве ответили на слова Лаврова о военных на границе с РФ

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Киев ответил на слова Лаврова о подготовке Украиной провокации у границы

РБК12:31

МИД Украины ответил Лаврову о концентрации войск на границе с РФ

Московский Комсомолец12:29
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 18:13, Ашберн
Армия и оружие

Порошенко сообщил о переброске части войск с помощью самолетов

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна перебрасывает часть военных подразделений с помощью самолетов для подготовки отражения якобы возможной российской агрессии.
Обновлено в 16:17
Армия и оружие

В Казахстан вылетела группа Минобороны РФ по встрече «Союза»

В Казахстан вылетела поисково-спасательная группировка Минобороны РФ.
Обновлено в 01:56
Армия и оружие

Наступление ВСУ под Мариуполем переносится на 25 декабря

Обещанное на 14 декабря 2018 года большое наступление украинской армии на мариупольском направлении не состоялось.
Обновлено в 10:23
Армия и оружие

Эрдоган: Дональд Трамп одобрил турецкую операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что его американский коллега президент США Дональд Трамп дал одобрение новой турецкой военной операции на территории Сирии.
Обновлено в 09:32
Армия и оружие

Россия успешно применила в Сирии комплекс «Искандер-М»

Помимо высокоточного ракетного комплекса, свою эффективность подтвердили системы залпового огня "Торнадо-Г" и "Смерч", испытания которых также проводились в боевых условиях.
Обновлено в 02:31
Армия и оружие

Волкер анонсировал новые поставки американского оружия Украине

Спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил, что США в ближайшее время объявят о начале новых поставок оружия Киеву.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие

Финальный этап учений «Авиаиндра-2018» стартовал в Индии

В Индии на авиабазе Джодхпур стартовал финальный этап совместных российско-индийских учений «Авиаиндра-2018».
Обновлено в 15:30
Армия и оружие

Более десяти истребителей перебросят в Крым из Кубани

Истребители Су-27СМ и Су-30М2 на этой неделе вернутся на крымский аэродром "Бельбек" после завершения его реконструкции, сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие

Россия рассказала о плане на случай выхода США из ракетного договора

Россия рассматривает выход США из Договора о ракетах средней и малой дальности при планировании боевого применения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
Обновлено в 03:59
Армия и оружие

Минобороны сообщило ООН о гуманитарных усилиях России в Сирии

По данным ведомства, в ходе встречи представителя ООН проинформировали об усилиях Минобороны по доставке гумпомощи нуждающимся жителям Сирии и о создании условий для возвращения беженцев в места проживания.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие

Ирак нанес удар по позициям ИГ в Сирии

Обновлено вчера в 11:27
Армия и оружие

РФ документально подтвердит нарушения Украины в Керченском проливе

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва предоставит документальные подтверждения нарушений украинской стороны в Керченском проливе.
Обновлено в 17:42
Армия и оружие

Единственный ракетный катер ВМС Украины остался без ракет

На ракетном катере "Прилуки" военно-морских сил Украины были демонтированы пусковые контейнеры противокорабельных ракет "Термит".
Обновлено в 06:21
Армия и оружие

Лейтенант Северного флота попал в Книгу рекордов Вооруженных Сил

Сертификат Книги рекордов Вооруженных Сил Российской Федерации лейтенанту Цымбалу был вручен в понедельник 17 декабря в Главном управлении военной полиции.
Обновлено в 16:30
Армия и оружие

Россия построит в сирийском Тартусе судостроительный завод

Обновлено в 02:08
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