Украинский МИД прокомментировал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который сообщил, что Киев наращивает группировку войск на границе. Дипломат также пообещал жесткий ответ в случае очередной военной провокации.

МИД Украины ответил Лаврову о концентрации войск на границе с РФ

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