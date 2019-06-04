МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕRT на русском 18:36

с чего всё началось

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.

МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ

Политика Зеленский обсудит в Брюсселе стратегию возвращения Крыма Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию возвращения Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель.

Экономика Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.

Происшествия На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".

Транспорт ГИБДД хочет запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД Госавтоинспекция намерена лишить злостных нарушителей ПДД права пользоваться каршерингом, сообщают "Известия" со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД Романа Мишурова.

Гаджеты LG начала продажи первого в мире телевизора 8K OLED Компания LG Electronics (LG) объявила сегодня, 3 июня, о старте официальных продаж первого в мире телевизора формата 8К, выполненного по технологии органических светодиодов (OLED).

Религия Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам Во вторник утром в мечетях пройдут торжественные намазы в честь праздника Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), который знаменует окончание священного исламского месяца рамадан.

Футбол Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.

Происшествия У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 миллиардов рублей Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя на 9 миллиардов рублей.

Политика МВФ и ЕС могут прекратить финансовую поддержку Украины, считает Чижов Евросоюз и Международный валютный фонд могут прекратить финансовую поддержку Украины, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

Экономика «Альфа» и «Т Плюс» раскрыли суть миллиардных претензий к Михаилу Абызову Альфа-банк, группа "Т Плюс" (контролируется "Реновой" Виктора Вексельберга) и Redeliaco Holdings, конкурсный кредитор Е4, требуют с ответчиков около 34 млрд руб. Иск о субсидиарной ответственности к Абызову, Сиротенко, с которой он развелся в 2016 году, и Малышеву Альфа-банк подал в декабре 2018 года.

Политика Автовокзал заработал в Дамаске после семилетнего перерыва В районе Кабун столицы Сирийской Арабской Республики после семилетнего перерыва, связанного с войной, приступил к работе автовокзал.

Политика Сенат США одобрил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы Сенат Конгресса США в понедельник единогласно одобрил законопроект, предусматривающий санкции в виде запрета на выдачу американских виз или депортации тех, кто, по версии Вашингтона, причастен к вмешательству в проводимые в стране выборы.

Общество В Аргентине прошли митинги и марши против насилия над женщинами Митинги и марши против насилия над женщинами прошли по всей Аргентине в понедельник, следует из трансляций, организованных телеканалом TN.

Футбол Неймар добровольно придет в полицию и даст показания Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар добровольно явится в полицию для дачи показаний.

Гаджеты Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».

Политика Варфоломей: Киевский патриархат не существует и никогда не существовал Константинопольский патриарх Варфоломей заявил украинским журналистам в Стамбуле, что Киевского патриархата не существовало ранее и не существует сейчас.

Политика В МИД России отреагировали на претензии Киева в суде ООН Уточняется, что в рамках разбирательства стороны представят аргументы относительно наличия у суда юрисдикции для рассмотрения межгосударственного судебного дела, инициированного Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Футбол Колыванов покинул должность главного тренера «Торпедо» Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил об уходе главного тренера команды Игоря Колыванова.

Экономика В правительстве рассказали о плане развития магистральной инфраструктуры Комплексный план развития магистральной инфраструктуры в России не несет больших рисков с точки зрения привлечения финансирования, заявил в интервью газете "Ведомости" вице-премьер Максим Акимов.

Экономика Создание дноуглубительного флота дошло до правительства Создание дноуглубительного флота дошло до правительства Идея создания национальной дноуглубительной компании вызвала интерес в правительстве: вице-премьер Юрий Борисов поручил проработать строительство таких судов на российских верфях и подумать над их загрузкой.

Хоккей «Сент-Луис» сравнял счет в финальной серии Кубка Стэнли В Сент-Луисе сыгран четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли между "Сент-Луис Блюз" и "Бостон Брюинз".

Культура Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.

Политика Помпео призвал Европу исключить Россию из системы энергопоставок в ЕС Госсекретарь США Майкл Помпео на Глобальном саммите по предпринимательству в Гааге призвал Европу исключить Россию из системы энергопоставок в Евросоюз.