Политика

МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕRT на русском вчера в 18:36

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.
Читать в источнике
с чего всё началось
«Конечно, ничего архикритичного не произошло, но возвращение России в ПАСЕ несёт в себе угрозу доверию к этой организации», — подчеркнул
 Боднар в эфире «Украинского радио».
RT на русскомвчера в 18:36

Подробнее о событии

МИД Украины прокомментировал возможное возвращение России в ПАСЕ

РИА Новости02:31

МИД Украины отчитал ПАСЕ за возвращение России

Газета.Ru02:12

МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ

Lenta.ruвчера в 20:44

Украина «скорректирует» отношение к ПАСЕ из-за приглашения России

РБКвчера в 23:54

Киев отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ

Известия00:42

Украинский МИД недоволен перспективой возвращения России в ПАСЕ

Московский Комсомолецвчера в 19:45

МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ

RT на русскомвчера в 18:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 02:36, Ашберн
Происшествия

В Токио задержали россиянина за попытку запустить дрон

Обновлено в 00:23
Политика

Битва радикалов: переживший покушение Мосийчук избил тростью Ляшко

Обновлено вчера в 11:51
Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено вчера в 10:37
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Экономика

Росстат назвал отрасли экономики с самым большим ростом зарплат

Росстат представил данные о темпах роста зарплат в различных отраслях экономики по итогам 2018 года, пишут "Известия".
Обновлено вчера в 20:19
Здоровье

В США женщина родила после смерти и снова ожила

Обновлено в 01:31
Армия и оружие

Япония возобновляет полеты F-35

Обновлено вчера в 20:13
Футбол

На этой неделе «Реал» надеется завершить три трансфера

Мадридский «Реал» на этой неделе планирует завершить три трансфера, информирует Marca.
Обновлено вчера в 06:37
Политика

Экс-главу предвыборного штаба Трампа переведут в тюрьму в Нью-Йорке

Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, приговорённый к семи с половиной годам заключения, будет переведён в тюрьму на острове Райкерс-Айленд в Нью-Йорке.
Обновлено в 02:25
Футбол

Игроки «Вальядолида» подозреваются в сдаче матча с «Валенсией»

Игроки "Вальядолида" были подкуплены накануне заключительного тура Примеры с "Валенсией" (0:2), рапортует El Mundo Deportivo.
Обновлено в 01:52
Теннис

Хачанов обыграл дель Потро и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Обновлено вчера в 15:43
Здоровье

Пенсионер-блогер из Барнаула предлагает лечить рак содой и пиявками

Житель Барнаула Владимир Лузай называет себя натуропатом, и в своем блоге рассказывает о том, что можно избавиться от рака при помощи соды, самодельных капельниц и пиявок.
Обновлено в 02:23
Политика

Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты

Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.
Обновлено вчера в 22:32
Шоу-бизнес

Дана Борисова рассказала, для чего летала к экстрасенсу в Карачаевск

Обновлено в 01:59
Наука

Виртуальная реальность улучшает переносимость анестезии на 50%

Бельгийские ученые заявили, что использование виртуальной реальности во время операций положительно скажется на переносимость анестезии.
Обновлено вчера в 15:38
Гаджеты

Apple окончательно похоронила iPhone 5s

Обновление выйдет осенью 2019 года и будет доступно для iPhone, начиная от SE и 6s, и iPad, начиная от Air 2 и Mini 4. Таким образом 5s, 6 и более старые устройства перестанут получать обновления. iPhone 5s был выпущен в 2013 году и стал первым смартфоном Apple с 64-битным процессором.
Обновлено вчера в 21:03
Общество

ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»

Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Единоборства

Энтони Джошуа был нокаутирован в спарринге, был не готов к бою?

WBN сообщает, что по имеющейся у них информации чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа побывал в тяжелом нокауте во время спарринга в ходе подготовки к поединку 1 июня против Энди Руиса-младшего, а его отец Роберт Джошуа по этой причине хотел, чтобы бой был отменен.
Обновлено в 02:22
Политика

Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ

Обновлено 02 июня в 21:32
Здоровье

Роспотребнадзор сообщил о росте людей с ожирением почти в два раза

Заболеваемость ожирением в России с 2013 года увеличилась практически вдвое, тенденция к росту этого показателя может сохраниться, говорится в докладе Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 17:05
Футбол

Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась

Американская модель Кинси Волански объяснила, зачем выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».
Обновлено 01 июня в 23:09
Технологии

Тюменские лингвисты обнаружили новый союз в русском языке

Новый союз в русском языке обнаружили сотрудники кафедры русского языка Тюменского государственного университета.
Обновлено вчера в 06:40
Политика

Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения рейса MH-17 на Украине в 2014 году.
Обновлено в 01:20
Гаджеты

В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении

Дизайн современной камеры Zenit M, созданной для съемки в различных условиях, повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства "Зенит" и "Зоркий".
Обновлено вчера в 20:13
Армия и оружие

Американские системы ПРО признаны бессильными против российских ракет

Американские системы противоракетной обороны США не успевают за развитием российского ракетного вооружения, в результате чего не способны противостоять современным ракетам.
Обновлено в 02:30
Политика

В Крыму оценили последствия возможного продления санкций ЕС

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил, что решение Евросоюза о продлении санкций против России из-за Крыма не повлияет на развитие экономики полуострова.
Обновлено в 01:12
Политика

В Крыму одобрили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины

В Крыму прокомментировали предложение бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова по решению водной проблемы полуострова.
Обновлено в 00:16
Здоровье

Почти 350 жителей Саратовской области заразились мышиной лихорадкой

В больницах Саратовской области остаются 333 человека, заразившихся "мышиной лихорадкой".
Обновлено вчера в 05:45
Происшествия

В Киевской области глава полиции подал в отставку после смерти ребенка

Руководитель полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку после смерти пятилетнего мальчика из-за действий пьяных полицейских.
Обновлено в 02:08
Политика

Рабинович: МВФ поставил Украину на первое место по коррупции

Международный валютный фонд считает, что Украина занимает первое место в мире по коррупции.
Обновлено 02 июня в 18:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное