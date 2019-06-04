МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕRT на русском вчера в 18:36

с чего всё началось

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.

Гаджеты Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.

Экономика Росстат назвал отрасли экономики с самым большим ростом зарплат Росстат представил данные о темпах роста зарплат в различных отраслях экономики по итогам 2018 года, пишут "Известия".

Политика Экс-главу предвыборного штаба Трампа переведут в тюрьму в Нью-Йорке Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, приговорённый к семи с половиной годам заключения, будет переведён в тюрьму на острове Райкерс-Айленд в Нью-Йорке.

Футбол Игроки «Вальядолида» подозреваются в сдаче матча с «Валенсией» Игроки "Вальядолида" были подкуплены накануне заключительного тура Примеры с "Валенсией" (0:2), рапортует El Mundo Deportivo.

Здоровье Пенсионер-блогер из Барнаула предлагает лечить рак содой и пиявками Житель Барнаула Владимир Лузай называет себя натуропатом, и в своем блоге рассказывает о том, что можно избавиться от рака при помощи соды, самодельных капельниц и пиявок.

Политика Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.

Наука Виртуальная реальность улучшает переносимость анестезии на 50% Бельгийские ученые заявили, что использование виртуальной реальности во время операций положительно скажется на переносимость анестезии.

Гаджеты Apple окончательно похоронила iPhone 5s Обновление выйдет осенью 2019 года и будет доступно для iPhone, начиная от SE и 6s, и iPad, начиная от Air 2 и Mini 4. Таким образом 5s, 6 и более старые устройства перестанут получать обновления. iPhone 5s был выпущен в 2013 году и стал первым смартфоном Apple с 64-битным процессором.

Общество ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса» Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.

Единоборства Энтони Джошуа был нокаутирован в спарринге, был не готов к бою? WBN сообщает, что по имеющейся у них информации чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа побывал в тяжелом нокауте во время спарринга в ходе подготовки к поединку 1 июня против Энди Руиса-младшего, а его отец Роберт Джошуа по этой причине хотел, чтобы бой был отменен.

Здоровье Роспотребнадзор сообщил о росте людей с ожирением почти в два раза Заболеваемость ожирением в России с 2013 года увеличилась практически вдвое, тенденция к росту этого показателя может сохраниться, говорится в докладе Роспотребнадзора.

Футбол Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась Американская модель Кинси Волански объяснила, зачем выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».

Технологии Тюменские лингвисты обнаружили новый союз в русском языке Новый союз в русском языке обнаружили сотрудники кафедры русского языка Тюменского государственного университета.

Политика Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17 Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения рейса MH-17 на Украине в 2014 году.

Гаджеты В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении Дизайн современной камеры Zenit M, созданной для съемки в различных условиях, повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства "Зенит" и "Зоркий".

Армия и оружие Американские системы ПРО признаны бессильными против российских ракет Американские системы противоракетной обороны США не успевают за развитием российского ракетного вооружения, в результате чего не способны противостоять современным ракетам.

Политика В Крыму оценили последствия возможного продления санкций ЕС Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил, что решение Евросоюза о продлении санкций против России из-за Крыма не повлияет на развитие экономики полуострова.

Политика В Крыму одобрили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины В Крыму прокомментировали предложение бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова по решению водной проблемы полуострова.

Происшествия В Киевской области глава полиции подал в отставку после смерти ребенка Руководитель полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку после смерти пятилетнего мальчика из-за действий пьяных полицейских.