Политика
МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕRT на русском 18:36
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.
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Политика
Кучма прокомментировал возвращение в контактную группу по Донбассу
Экс-президент Украины Леонид Кучма, которого нынешний глава государства Владимир Зеленский в понедельник назначил представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, прокомментировал свое назначение, заявив, что будет работать на благо своей страны.
Обновлено в 10:44
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Транспорт
Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков
В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.
Обновлено в 15:23
Общество
В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении
Продажи легендарных фотоаппаратов "Зенит" в новом исполнении под названием "Зенит М" начинаются в России во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Швабе" (входит в Ростех).
Обновлено в 20:13
Кино
Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»
Обновлено в 10:17
Баскетбол
Клубы НБА могут отказаться от слова «владелец»
Клубы НБА ведут дискуссии об отказе от использования слова "владелец", сообщает TMZ.
Обновлено в 15:12
Шоу-бизнес
Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына
Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
Обновлено в 14:39
Игры
[E3 2019] Выход из анабиоза в новом тизере Outriders от Square Enix
Игру представят на Е3 В течение мая компания Square Enix в Twitter тизерила новый проект Outriders, публикуя записи бортового журнала корабля «Флорес», которым командует капитан Саймон Би Арчен.
Обновлено в 14:01
Футбол
«Рубин» может подписать бывшего игрока
26-летний уроженец Грузии числился в казанском клубе с 2011 по 2016 год, но не сыграл ни одного матча.
Обновлено в 18:48
Экономика
Долговая нагрузка Антипинского НПЗ превысила ожидания Сбербанка
Долговая нагрузка Антипинского НПЗ оказалась существенно больше, чем предполагал Сбербанк при выстраивании отношений с заводом, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
Обновлено в 20:27
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
ЖКХ
Минстрой предложил отказаться от счётчиков тепла
Россиян, купивших квартиры в новостройках, могут освободить от необходимости установки счётчиков тепла.
Обновлено вчера в 16:33
Экономика
Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами
Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Обновлено в 19:03
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер-Грановская показала сына-выпускника
В этом году 16-летний сын артистки Игорь окончил школу. На своей странице в Instagram певица опубликовала снимок с наследником.
Обновлено в 15:11
Общество
В Аргентине прошли митинги и марши против насилия над женщинами
Митинги и марши против насилия над женщинами прошли по всей Аргентине в понедельник, следует из трансляций, организованных телеканалом TN.
Обновлено в 21:19
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:37
Политика
30% экономики Красноярского края находится в тени
40-минутное видео затрагивает среди прочих тем продажу леса на миллиарды рублей ежегодно, неспособность справиться с пожарами, теневую экономику и многое другое.
Обновлено 01 июня в 05:07
Технологии
«М.Видео-Эльдорадо» начнет принимать технику на утилизацию
Группа "М.Видео-Эльдорадо" и Ассоциация "Система коллективной ответственности Электроника - Утилизация" запускают утилизацию любой использованной техники и электроники.
Обновлено в 09:30
Происшествия
В Южно-Сахалинске завели уголовное дело на мужчину с топором
Городской следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Холмска, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 21:32
Армия и оружие
Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки
В интернете появился фотоснимок американской снайперской винтовки Barrett M82 бойца ВСУ, которую разорвало после выстрела нештатным патроном.
Обновлено в 12:41
Общество
Роспотребнадзор назвал регионы с самым загрязнённым воздухом
В документе говорится, что самый высокий уровень загрязнённого атмосферного воздуха был зафиксирован в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщает сайт ведомства.
Обновлено в 12:49
Космос
Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане
Грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX завершил очередную миссию по обслуживанию Международной космической станции (МКС) и успешно приводнился в Тихом океане.
Обновлено в 18:05
Транспорт
В ГИБДД предложили запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД
ГИБДД планирует ввести запрет на использование каршеринга водителями, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы единожды были лишены водительских прав, сообщил газете «Известия» начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров.
Обновлено в 21:41
Экономика
Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе
Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.
Обновлено в 13:36
Кино
Джейсон Стэйтем приедет в Москву
Стало известно, что британский актер Джейсон Стэйтем приедет в Москву 25 июня.
Обновлено в 08:20