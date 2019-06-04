МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕRT на русском 18:36

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.

МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ

Политика Кучма прокомментировал возвращение в контактную группу по Донбассу Экс-президент Украины Леонид Кучма, которого нынешний глава государства Владимир Зеленский в понедельник назначил представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, прокомментировал свое назначение, заявив, что будет работать на благо своей страны.

Футбол Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.

Транспорт Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.

Общество В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении Продажи легендарных фотоаппаратов "Зенит" в новом исполнении под названием "Зенит М" начинаются в России во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Швабе" (входит в Ростех).

Баскетбол Клубы НБА могут отказаться от слова «владелец» Клубы НБА ведут дискуссии об отказе от использования слова "владелец", сообщает TMZ.

Игры [E3 2019] Выход из анабиоза в новом тизере Outriders от Square Enix Игру представят на Е3 В течение мая компания Square Enix в Twitter тизерила новый проект Outriders, публикуя записи бортового журнала корабля «Флорес», которым командует капитан Саймон Би Арчен.

Футбол «Рубин» может подписать бывшего игрока 26-летний уроженец Грузии числился в казанском клубе с 2011 по 2016 год, но не сыграл ни одного матча.

Экономика Долговая нагрузка Антипинского НПЗ превысила ожидания Сбербанка Долговая нагрузка Антипинского НПЗ оказалась существенно больше, чем предполагал Сбербанк при выстраивании отношений с заводом, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

Происшествия У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.

Гаджеты Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».

ЖКХ Минстрой предложил отказаться от счётчиков тепла Россиян, купивших квартиры в новостройках, могут освободить от необходимости установки счётчиков тепла.

Экономика Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.

Шоу-бизнес Надежда Мейхер-Грановская показала сына-выпускника В этом году 16-летний сын артистки Игорь окончил школу. На своей странице в Instagram певица опубликовала снимок с наследником.

Общество В Аргентине прошли митинги и марши против насилия над женщинами Митинги и марши против насилия над женщинами прошли по всей Аргентине в понедельник, следует из трансляций, организованных телеканалом TN.

Политика 30% экономики Красноярского края находится в тени 40-минутное видео затрагивает среди прочих тем продажу леса на миллиарды рублей ежегодно, неспособность справиться с пожарами, теневую экономику и многое другое.

Технологии «М.Видео-Эльдорадо» начнет принимать технику на утилизацию Группа "М.Видео-Эльдорадо" и Ассоциация "Система коллективной ответственности Электроника - Утилизация" запускают утилизацию любой использованной техники и электроники.

Происшествия В Южно-Сахалинске завели уголовное дело на мужчину с топором Городской следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Холмска, сообщили в пресс-службе ведомства.

Армия и оружие Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки В интернете появился фотоснимок американской снайперской винтовки Barrett M82 бойца ВСУ, которую разорвало после выстрела нештатным патроном.

Общество Роспотребнадзор назвал регионы с самым загрязнённым воздухом В документе говорится, что самый высокий уровень загрязнённого атмосферного воздуха был зафиксирован в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщает сайт ведомства.

Космос Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане Грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX завершил очередную миссию по обслуживанию Международной космической станции (МКС) и успешно приводнился в Тихом океане.

Транспорт В ГИБДД предложили запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД ГИБДД планирует ввести запрет на использование каршеринга водителями, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы единожды были лишены водительских прав, сообщил газете «Известия» начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров.

Экономика Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.