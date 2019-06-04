Политика
МИД Украины нажаловался на возвращение России в ПАСЕГазета.Ru 00:54
Украинский МИД выразил возмущение возможным возвращением России в ПАСЕ, сообщает РИА "Новости". В ведомстве заявили, что подобные решения делают невозможным доверие к организации.
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с чего всё началось
«Конечно, ничего архикритичного не произошло, но возвращение России в ПАСЕ несёт в себе угрозу доверию к этой организации», — подчеркнул Боднар в эфире «Украинского радио».RT на русскомвчера в 18:36
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Политика
Трамп заявил о выводе Россией «большей части своих людей» из Венесуэлы
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Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.
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Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Общество
«Роскачество» проверило черный чай в листьях и пакетиках
«Роскачество» провело исследование одного из наиболее востребованных и потребляемых в стране напитков — черного чая.
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Общество
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Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае, если юридическое лицо признается виновным в совершении указанного правонарушения, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.
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Наука
Генное редактирование может сократить жизнь
Используя мощный инструмент генного редактирования CRISPR/Cas9 на человеческом эмбрионе, чтобы вырезать и вставить новую ДНК, профессор изменил исходный ген CCR5 в эмбрионе на мутированную версию под названием Delta32.
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Политика
Россия заблокировала заявление в СБ ООН по прекращению огня в Сирии
Представители России отказались поддерживать Кувейт, Германию и Бельгию, которые предлагали выступить с заявлением от имени Совбеза ООН с призывом подтвердить прекращение огня в Сирии, сообщил источник в Совбезе.
Обновлено вчера в 17:54
Транспорт
В ГИБДД предложили запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД
ГИБДД планирует ввести запрет на использование каршеринга водителями, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы единожды были лишены водительских прав, сообщил газете «Известия» начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров.
Обновлено вчера в 21:41
Политика
Королева приняла Трампа в Букингемском дворце
Королева приветствовала президента Трампа в понедельник днем после того, как он поднялся по лестнице с принцем Чарльзом на западной террасе Букингемского дворца.
Обновлено вчера в 21:40
Общество
Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian
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Обновлено вчера в 22:03
Экономика
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Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.
Обновлено вчера в 13:36
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Обновлено вчера в 07:10
Экономика
Выявлена связь между размером страны и уровнем коррупции
Эксперты пришли к выводу, что крупные страны предрасположены к более высокому уровню коррупции, и посоветовали властям стран с большой территорией усиливать мониторинг и тяжесть наказания для коррумпированных чиновников.
Обновлено вчера в 22:26
Технологии
В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении
Дизайн современной камеры Zenit M, созданной для съемки в различных условиях, повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства "Зенит" и "Зоркий".
Обновлено вчера в 20:13
Авто
«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross
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Обновлено вчера в 05:47
Политика
Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.
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Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами
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Обновлено вчера в 19:03
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Япония возобновляет полеты F-35
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Происшествия
На месте Ашинской катастрофы пройдёт траурный митинг
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Политика
Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты
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Общество
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»
Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Обыски проходят в здании филиала РЖД в Хабаровске
Сотрудники силовых ведомств проводят обыски в здании филиала РЖД Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).
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Столичные клиники получили гранты за раннюю диагностику онкозаболеваний
Гранты за раннюю диагностику онкозаболеваний присудили 23 столичным клиникам по итогам работы во втором полугодии 2018 года, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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Происшествия
В Бурейском районе ребенок выпал с балкона
Около 18:30 в Бурейскую больницу был доставлен мальчик семи лет, выпавший с балкона третьего этажа жилого дома, расположенного в поселке Талакан.
Обновлено вчера в 07:00
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Вексельберг назвал «кризисом жизни» санкции США против него
Руководитель группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг считает, что его включение в сакционный список США несправедливо по сути своей.
Обновлено вчера в 13:21