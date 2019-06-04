МИД Украины нажаловался на возвращение России в ПАСЕГазета.Ru 00:54

с чего всё началось

Украинский МИД выразил возмущение возможным возвращением России в ПАСЕ, сообщает РИА "Новости". В ведомстве заявили, что подобные решения делают невозможным доверие к организации.

МИД Украины нажаловался на возвращение России в ПАСЕ

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