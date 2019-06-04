МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕLenta.ru вчера в 20:44

с чего всё началось

МИД Украины отреагировал на предложение комитета ПАСЕ по регламенту о предоставлении российской делегации полномочий в июньской сессии. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел страны Василий Боднар, передает «Украинское радио».

МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ

Культура Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian Теле- и радиоведущая, журналист, политик и общественный деятель Ксения Собчак вступилась за блогера BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов), который пожаловался на судебный иск против него.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 14 копеек — до 65,57 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 73,19 рубля.

Футбол Instagram заблокировал аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ Во время игры "Ливерпуля" с "Тоттенхэмом" на поле выбежала американская актриса в купальнике Страница модели и актрисы из США Кинси Волански в Instagram заблокирована, доступ к аккаунту девушки, выбежавшей на поле во время финала Лиги чемпионов, закрыла администрация социальной сети, сообщает РИА Новости.

Политика Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью в Букингемском дворце.

Единоборства Боец UFC засчитал себе победу над Нурмагомедовым Американский боец смешанного стиля (MMA) Нэйт Диас заявил, что считает себя сильнейшим представителем легкого веса в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Гаджеты Представлен новый Apple Mac Pro Если в своё время Mac Pro уже прошлого поколения впечатлял дизайном и конструкцией, то новый Mac Pro в первую очередь поражает характеристиками.

Здоровье Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару Лучший напиток в жаркую погоду — яблочный сок, в два раза разбавленный водой, пишет РГ со ссылкой на руководителя проекта Российского союза производителей соков Людмилу Хомич.

Политика Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17 Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.

Экономика Китайский бизнес может перенести производство в РФ Малые и средние предприятия Китая под давлением торговой войны с Соединенными Штатами задумались о переносе производства в Россию.

Гаджеты В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит М» Продажи новой модели легендарных советских фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении под названием «Зенит М» стартуют в России во вторник, 4 июня.

Политика Володин раскритиковал Косово за задержание гражданина России Председатель Госдумы Вячеслав Володин охарактеризовал задержание сотрудников миссии ООН в Косово, включая россиянина Михаила Краснощёкова, как пренебрежение нормами международного права.

Экономика Azino 777 перестало быть крупнейшим рекламодателем рунета В первом квартале 2019 года Azino 777 заняло только 60-е место (доля рекламодателя в общих показах видеорекламы 0,3%), тогда как год назад казино располагалось на первой строчке (6,7%).

Здоровье Большинство регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала В новом майском указе, который Путин подписал после переизбрания на пост президента в 2018 году, целей по повышению зарплат нет, но в правительстве решили поддерживать уровень жалований на целевых уровнях.

Происшествия Умер раненный пьяными украинскими полицейскими мальчик В киевской больнице скончался мальчик, которого ранили пьяные полицейские. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Общество ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса» Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.

Транспорт СМИ объяснили задержки багажа в «Шереметьево» нехваткой грузчиков Задержки багажа пассажиров в "Шереметьево" начались из-за нехватки сотен грузчиков: багаж не успевают обработать.

Общество В России разработали два варианта электронных паспортов Российский вице-премьер Максим Акимов заявил, что в стране разработали два варианта того, как может выглядеть электронный паспорт россиянина.

Политика Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма» Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".

Общество У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».

Происшествия Бывший генерал СК Никандров вышел из колонии Бывший первый заместитель начальника столичного ГСУ СК Денис Никандров освободился из колонии.

Экономика Долговая нагрузка Антипинского НПЗ превысила ожидания Сбербанка Долговая нагрузка Антипинского НПЗ оказалась существенно больше, чем предполагал Сбербанк при выстраивании отношений с заводом, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.