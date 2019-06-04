Политика
МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕLenta.ru вчера в 20:44
МИД Украины отреагировал на предложение комитета ПАСЕ по регламенту о предоставлении российской делегации полномочий в июньской сессии. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел страны Василий Боднар, передает «Украинское радио».
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с чего всё началось
«Конечно, ничего архикритичного не произошло, но возвращение России в ПАСЕ несёт в себе угрозу доверию к этой организации», — подчеркнул Боднар в эфире «Украинского радио».RT на русскомвчера в 18:36
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