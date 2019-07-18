Политика
МИД Украины осудил решение России по гражданству для жителей ДонбассаRT на русском 02:51
Киев считает провокацией решение Москвы упростить процедуру получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей. Соответствующее заявление опубликовал МИД Украины.
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МИД Украины осудил упрощенную выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Московский Комсомолец03:24
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Политика
Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности
Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское фотоприложение FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.
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Кино
Хавьер Бардем сыграет короля Тритона в «Русалочке»
Ранее сообщалось, что новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса. Речь идет об игровом ремейке мультфильма 1989 года.
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Происшествия
Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек
В результате пожара в студии по производству аниме в городе Киото погибли, предположительно, 12 человек — спасатели уже обнаружили их тела, передает ТАСС.
Обновлено в 01:42
Транспорт
Парковки-пазлы появятся в России
Представители Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали о том, что в Подмосковье могут в скором времени появиться многоуровневые парковки-пазлы.
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Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского
В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Медведев дал старт программе по переходу на электронные паспорта
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев анонсировал начало замены бумажных паспортов граждан России на электронные.
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Кино
По Warhammer 40 000 снимут сериал
Обновлено вчера в 15:24
Кино
В Москве госпитализировали народного артиста Валерия Афанасьева
ИА «Ореанда-Новости» Народный артист России Валерий Афанасьев доставлен в столичную больницу с жалобами на боли в спине и повышение температуры тела.
Обновлено в 02:36
Кино
Скончался актер и режиссер Юрий Прохоров
Обновлено вчера в 13:16
Футбол
Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева
Обновлено в 03:47
Футбол
Александр Гацкан покидает «Ростов»
Матч «Ростова» со «Спартаком» станет последним в составе донского клуба для многолетнего капитана команды Александра Гацкана.
Обновлено 16 июля в 12:50
Наука
Компания Илона Маска показала ранний прототип нейроинтерфейса
Обновлено вчера в 06:19
Общество
Гороскоп на 16 июля: Львам следует внимательнее подойти к покупкам
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено 15 июля в 18:00
Политика
Мэй назвала слова Путина об устаревшей либеральной идее циничной ложью
Путин же, по словам Мэй, своим заявлением бросил вызов «европейским странам», которые всего лишь заняты тем, что «защищают свои ценности».
Обновлено вчера в 18:08
Авто
Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров
Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
Политика
Помощник Зеленского заявил о намерении добиться переговоров с Путиным
Команда Владимира Зеленского намерена добиться переговоров с Владимиром Путиным, заявил в интервью изданию LB.ua первый помощник президента Украины Сергей Шефир.
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Опрос показал лидерство партии Зеленского на выборах в Раду
Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского, по предварительным данным, лидирует среди партий, принимающих участие в выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 02:22
Общество
Ученый назвал самые «вредные» для климата российские леса
Леса Магаданской области, Чукотки и Тывы выбрасывают в атмосферу больше СО2, чем поглощают, тем самым ускоряют изменение климата, сообщила РИА Новости директор Института глобального климата и экологии имени академика Израэля Анна Романовская.
Обновлено вчера в 20:30
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Несколько дней назад поток гневных комментариев российских пользователей обрушился на соцсети певицы из-за слухов, что она, якобы, стала причиной разрыва отношений Брэдли Купера и Ирины Шейк, которые жили в гражданском браке несколько лет и воспитывали дочь Лею.
Обновлено вчера в 12:07
Происшествия
Четыре человека утонули в Каспийском море в Дагестане
Обновлено в 03:13
Авто
Опубликованы первые снимки обновленного седана Hyundai Solaris
Снимки нового обновленного седана Hyundai Solaris появились в Сети. Первыми фото поделился китайский портал Autohome.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
На Московской сбитая женщина влетела в салон троллейбуса и погибла
От удара женщина пробила лобовое стекло приближающегося со стороны набережной троллейбуса маршрута №5 и влетела в салон.
Обновлено в 01:00
Авто
АвтоВАЗ отзывает Lada Granta для замены ШРУСа
АвтоВАЗ отзывает Lada Granta для замены ШРУСа
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Кино
Премьера фильма от Disney «Король Лев» скоро выходит на экраны России
На экраны российских кинотеатров выходит премьера фильма от Disney "Король Лев", передает nevnov. ru. Картина уже давно обсуждается в Сети.
Обновлено в 03:51
Политика
Володин предложил внести поправки в Конституцию России
В Конституцию Российской Федерации следует внести «точечные корректировки», считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено вчера в 07:43
Политика
Оппоненты Меркель настаивают на ее медицинском освидетельствовании
Глава ведомства федерального канцлера Германии сообщил в интервью агентству Reuters, что Ангела Меркель чувствует себя хорошо и отработает на своем посту до следующих парламентских выборов в 2021 году.
Обновлено в 00:12
Энергетика
Reuters узнал о плане «Транснефти» по продаже «грязной» нефти
«Транснефть» планирует со следующей недели начать подмешивать нефть с высоким содержанием хлороорганики в чистые потоки, чтобы постепенно очистить систему нефтепроводов, пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
СК возбудил уголовное дело против лидера ОУН
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении одного из лидеров Организации украинских националистов* Николая Коханивского, рассказали RT в ведомстве.
Обновлено в 01:35
Политика
Служащим по контракту рядовым существенно повысят зарплату
Рядовым и сержантам, служащим по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно повысят зарплату, сообщает газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».
Обновлено вчера в 00:35