Киев считает провокацией решение Москвы упростить процедуру получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей. Соответствующее заявление опубликовал МИД Украины.

МИД Украины осудил решение России по гражданству для жителей Донбасса

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