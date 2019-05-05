Политика
МИД Украины обвинил Россию в кризисе Совета ЕвропыПолит.ру 11:30
«С грустью должны констатировать, что к 70-й годовщине Организация подошла в кризисном состоянии, вызванном, прежде всего, разрушительными действиями Российской Федерации, ее агрессией против Украины и прямым финансовым шантажом Совета Европы с целью достижения своих антидемократических внешнеполитических целей», — говорится в сообщении на сайте МИДа.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:13, Ашберн
Общество
Росстат узнал цели использования россиянами интернета
Большинство россиян — 62% — чаще всего используют интернет для общения в социальных сетях, сообщает RT со ссылкой на данные опроса Росстата.
Обновлено в 06:27
Происшествия
В Шереметьево при заходе на посадку загорелся самолет
Вскоре после взлета пилоты запросили возврат и во время посадки самолет загорелся.
Обновлено в 12:25
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов
Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено в 16:50
Происшествия
Аварийно-спасательные работы в Шереметьево завершены
Обновлено в 16:38
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию в последнем матче Еврохоккейтура
Матч четвертого этапа Евротура межу сборными России и Чехии завершился победой российской команды со счетом 4:1. Заброшенными шайбами в составе сборной России отметились Кирилл Капризов, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов, оформивший дубль.
Обновлено в 14:31
Происшествия
Поимённый список погибших при крушении SSJ-100 в Шереметьево
Поимённый список погибших в результате крушения самолёта SSJ-100 в аэропорту Шереметьево публикует телеграм-канал Baza.
Обновлено в 18:12
Происшествия
В московском метро задержали мужчину с гранатой
На "оранжевой" ветке в столичной подземке задержали мужчину с гранатой. Инцидент произошел на станции метро "Рижская".
Обновлено в 13:42
Происшествия
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших пассажиров SSJ-100
Состояние двух человек, пострадавших в результате жесткой посадки и пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, оценивается как тяжелое.
Обновлено в 14:46
Происшествия
Экипаж Superjet приземлился с полным баком из-за утери связи с диспетчерами
Обновлено в 14:47
Шоу-бизнес
Жизнь животных: салоны красоты и роскошные гардеробные любимцев российских звезд
У некоторых животных даже есть отдельное меню питания, включающее в себя все необходимые минералы и витамины для того, чтобы питомец оставался активным и радовал звездных хозяев.
Обновлено в 17:30
Происшествия
Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100
Заслуженный летчик России, член комиссии при президенте РФ Юрий Сытник считает, что причиной пожара на Sukhoi Superjet 100 стала коррупция.
Обновлено в 16:22
Происшествия
Пилот раскрыл версии катастрофы Superjet в «Шереметьево»
Обновлено в 17:39
Политика
В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека
Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Происшествия
Камера сняла само падение Superjet в Шереметьево
На записи одной из камер видеонаблюдения в аэропорту Шереметьево отчетливо видно, как вёл себя самолет Sukhoi Superjet 100 в последние секунды до падения.
Обновлено в 16:05
Политика
Депутат Рады назвал странной ситуацию с заявлениями Зеленского
Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» назвал странной ситуацию с заявлениями, которые делает избранный президент страны Владимир Зеленский и его команда.
Обновлено в 10:43
Экономика
Британские СМИ раскрыли «золотой» план России по истощению Запада
«Китай и Россия прекрасно понимают, что долг США и долг Запада в итоге неоплачиваем и в конечном итоге сводится к нулю, то есть становится бесполезным», – считает собеседник журналиста британского издания Market Oracle.
Обновлено в 07:04
Авто
Автоэксперт рассказал, как не допустить перегрева двигателя в жару
Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал в интервью iReactor, как выявить перегрев двигателя на ранней стадии.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы
Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено в 14:25
Общество
В Анкаре прошла акция «Бессмертный полк»
Более 300 человек в воскресенье приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Анкаре.
Обновлено в 10:17
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Кино
Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II
Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 03:41
Политика
Лавров: Россия осуждает кампанию США по свержению власти в Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва осуждает беспрецедентную кампанию Соединённых Штатов по свержению власти в Венесуэле.
Обновлено в 11:29
Здоровье
Медики рассказали, сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз
Специалисты ответили на вопрос: сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз, и что сделать, чтобы вернуть здоровье.
Обновлено в 09:42