Политика

МИД Украины обвинил Россию в кризисе Совета ЕвропыПолит.ру 11:30

«С грустью должны констатировать, что к 70-й годовщине Организация подошла в кризисном состоянии, вызванном, прежде всего, разрушительными действиями Российской Федерации, ее агрессией против Украины и прямым финансовым шантажом Совета Европы с целью достижения своих антидемократических внешнеполитических целей», — говорится в сообщении на сайте МИДа.
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Пушков ответил на обвинения Киева в адрес Москвы

Газета.Ru18:42

Украинский МИД обвинил Россию в «разрушении» Совета Европы

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Киев обвинил Москву в разрушении Совета Европы

Взгляд.ру11:20

МИД Украины обвинил Россию в «разрушении» Совета Европы

Комсомольская правда11:19

Киев прямым шантажом пытается выбить Россию из Совета Европы

Царьград11:10

МИД Украины испугался уступок Совета Европы России

ФАН11:40

МИД Украины надеется, что Совет Европы не пойдёт на «уступки» России

RT на русском10:33
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Общество

Росстат узнал цели использования россиянами интернета

Большинство россиян — 62% — чаще всего используют интернет для общения в социальных сетях, сообщает RT со ссылкой на данные опроса Росстата.
Обновлено в 06:27
Происшествия

В Шереметьево при заходе на посадку загорелся самолет

Вскоре после взлета пилоты запросили возврат и во время посадки самолет загорелся.
Обновлено в 12:25
Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено в 16:45
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов

Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено в 16:50
Происшествия

Аварийно-спасательные работы в Шереметьево завершены

Обновлено в 16:38
Хоккей

Сборная России обыграла Чехию в последнем матче Еврохоккейтура

Матч четвертого этапа Евротура межу сборными России и Чехии завершился победой российской команды со счетом 4:1. Заброшенными шайбами в составе сборной России отметились Кирилл Капризов, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов, оформивший дубль.
Обновлено в 14:31
Происшествия

Хронология аварий и катастроф самолетов Sukhoi Superjet 100

Обновлено в 12:22
Происшествия

Поимённый список погибших при крушении SSJ-100 в Шереметьево

Поимённый список погибших в результате крушения самолёта SSJ-100 в аэропорту Шереметьево публикует телеграм-канал Baza.
Обновлено в 18:12
Происшествия

В московском метро задержали мужчину с гранатой

На "оранжевой" ветке в столичной подземке задержали мужчину с гранатой. Инцидент произошел на станции метро "Рижская".
Обновлено в 13:42
Происшествия

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших пассажиров SSJ-100

Состояние двух человек, пострадавших в результате жесткой посадки и пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, оценивается как тяжелое.
Обновлено в 14:46
Происшествия

Экипаж Superjet приземлился с полным баком из-за утери связи с диспетчерами

Обновлено в 14:47
Шоу-бизнес

Жизнь животных: салоны красоты и роскошные гардеробные любимцев российских звезд

У некоторых животных даже есть отдельное меню питания, включающее в себя все необходимые минералы и витамины для того, чтобы питомец оставался активным и радовал звездных хозяев.
Обновлено в 17:30
Происшествия

Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100

Заслуженный летчик России, член комиссии при президенте РФ Юрий Сытник считает, что причиной пожара на Sukhoi Superjet 100 стала коррупция.
Обновлено в 16:22
Происшествия

Пилот раскрыл версии катастрофы Superjet в «Шереметьево»

Обновлено в 17:39
Политика

В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека

Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Здоровье

Представлены скрывающиеся в глазах ранние признаки болезни Паркинсона

Обновлено в 10:20
Происшествия

Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева

Обновлено в 17:11
Происшествия

Камера сняла само падение Superjet в Шереметьево

На записи одной из камер видеонаблюдения в аэропорту Шереметьево отчетливо видно, как вёл себя самолет Sukhoi Superjet 100 в последние секунды до падения.
Обновлено в 16:05
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы

Обновлено в 18:06
Политика

Депутат Рады назвал странной ситуацию с заявлениями Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» назвал странной ситуацию с заявлениями, которые делает избранный президент страны Владимир Зеленский и его команда.
Обновлено в 10:43
Экономика

Британские СМИ раскрыли «золотой» план России по истощению Запада

«Китай и Россия прекрасно понимают, что долг США и долг Запада в итоге неоплачиваем и в конечном итоге сводится к нулю, то есть становится бесполезным», – считает собеседник журналиста британского издания Market Oracle.
Обновлено в 07:04
Авто

Автоэксперт рассказал, как не допустить перегрева двигателя в жару

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал в интервью iReactor, как выявить перегрев двигателя на ранней стадии.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы

Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено в 14:25
Происшествия

Источник назвал причину гибели части пассажиров сгоревшего самолета

Обновлено в 16:26
Происшествия

Останкинская башня погасла в знак скорби по погибшим в ЧП с SSJ-100

Обновлено в 18:23
Общество

В Анкаре прошла акция «Бессмертный полк»

Более 300 человек в воскресенье приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Анкаре.
Обновлено в 10:17
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Кино

Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II

Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 03:41
Политика

Лавров: Россия осуждает кампанию США по свержению власти в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва осуждает беспрецедентную кампанию Соединённых Штатов по свержению власти в Венесуэле.
Обновлено в 11:29
Здоровье

Медики рассказали, сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз

Специалисты ответили на вопрос: сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз, и что сделать, чтобы вернуть здоровье.
Обновлено в 09:42
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