Политика
МИД Украины обвинил Россию в кризисе Совета ЕвропыПолит.ру 11:30
«С грустью должны констатировать, что к 70-й годовщине Организация подошла в кризисном состоянии, вызванном, прежде всего, разрушительными действиями Российской Федерации, ее агрессией против Украины и прямым финансовым шантажом Совета Европы с целью достижения своих антидемократических внешнеполитических целей», — говорится в сообщении на сайте МИДа.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 16:05, Ашберн
Происшествия
Сестра прояснила судьбу спасавшего пассажиров SSJ 100 бортпроводника
Сестра прояснила судьбу бортпроводника Максима Моисеева, который спасал пассажиров самолета Superjet 100 в Шереметьево, следовавшего рейсом из Москвы в Мурманск.
Обновлено в 15:33
Музыка
В Дубае прошел фестиваль «Жара» с участием российских артистов
Музыкальный фестиваль "Жара", в котором приняли участие российские артисты, в частности Георгий Лепс, Валерия, Ольга Бузова, Леонид Агутин, а также украинская певица Maruv, прошел впервые в Дубае (ОАЭ) в пятницу, мероприятие посетил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с супругой, олимпийской чемпионкой по спортивным танцам на льду Татьяной Навкой и дочерью.
Обновлено вчера в 01:24
Хоккей
Сборная России победила Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура
Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
Обновлено в 14:31
Происшествия
Глава Росавиации прибыл в Шереметьево на место ЧП
Обновлено в 14:57
Происшествия
Погибнуть при пожаре самолета в Шереметьево могли 13 человек
По меньшей мере 13 человек могли погибнуть при пожаре в самолете, аварийно севшем в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 14:32
Происшествия
Появилось видео эвакуации пассажиров загоревшегося самолета SSJ-100
Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места экстренной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:11
Происшествия
Сгоревший SSJ-100 оказался новым
Обновлено в 13:29
Происшествия
В Шереметьеве потушили пожар на борту самолёта Sukhoi Superjet-100
Пожар начался практически сразу после вылета лайнера в Мурманск, командир экипажа запросил аварийную посадку.
Обновлено в 12:23
Шоу-бизнес
Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
Обновлено в 08:16
Политика
Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млн
Апелляционный суд Кувейта разрешил освободить под залог в 20 млн динар (более $65 млн) россиянку Марию Лазареву, приговоренную к 10 годам тюрьмы за растрату госсредств, передает «РИА Новости» со ссылкой на советника председателя Торгово-промышленной палаты Москвы Владимира Сидорова.
Обновлено в 08:18
Футбол
Валерий Карпин: «Еременко опережает 90 процентов игроков премьер-лиги»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после домашней ничьей с «Краснодаром» (1:1) в матче чемпионата России отметил, что считает результат положительным.
Обновлено в 14:59
Происшествия
В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 18 палестинцев
"Погибли 18 палестинцев, в том числе две женщины и два неродившихся ребенка, еще 110 человек получили ранения в результате ударов израильских ВВС по сектору Газа", — сообщил пресс-секретарь.
Обновлено в 12:49
Экономика
Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено 03 мая в 07:01
Спорт
Солдатова выиграла все отдельные виды на этапе мирового Кубка вызова
Россиянка Александра Солдатова победила во всех индивидуальных дисциплинах на этапе мирового Кубка вызова по художественной гимнастике в Испании.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Более 20 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы
В Московских аэропортах отменены или задержаны 24 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
Пьяный мужчина устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Москвы
Задержан нетрезвый мужчина открывший стрельбу в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:05
Происшествия
Известные комики Stand Up погибли в страшной аварии
Погибший комик Денис Маловично принимал участие в телепроектах ТНТ в составе дуэта «Зашибитлз» — «Сomedy Баттл» и «Не спать».
Обновлено вчера в 03:18
Политика
Лавров: Россия осуждает кампанию США по свержению власти в Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва осуждает беспрецедентную кампанию Соединённых Штатов по свержению власти в Венесуэле.
Обновлено в 11:29
Происшествия
Всех пассажиров горящего самолета в Шереметьеве эвакуировали
Все 78 пассажиров эвакуированы. В аэропорт выехали сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Обновлено в 12:13
Здоровье
В Башкирии стало меньше врачей и медсестер
Если в конце 2018 года на 10 тысяч населения в республике работало 34,6 врача и 93,6 медика среднего звена, то в первом квартале 2019 года их стало 31,4 и 84,9 человека соответственно.
Обновлено в 04:26
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Здоровье
Медики предупредили, что слишком много грецких орехов навредит желудку
Как многим давно известно, в грецких орехах есть много важных веществ, которые нужно включать в рацион человека.
Обновлено в 10:38
Общество
В Москву 6 и 7 мая придет июльская жара
Отмечается, что 6 и 7 мая в Москве установится летняя температура около +25 градусов.
Обновлено в 11:17
Армия и оружие
Российские системы С-500 «Прометей» смогут уничтожать цели в космосе
Одним из главных преимуществ С-500, по мнению Сивкова, станет то, что «Прометей» сможет фактически уничтожать цели потенциального врага в космическом пространстве.
Обновлено в 13:21
Технологии
Шэньчжэнь станет первым городом Китая с коммерческой сетью 5G
Замглавы управления по делам промышленности и информационных технологий Шэньчжэня Сюй Чжибинь рассказал, что запуск коммерческого использования 5G в городе планируется осуществить к 2020 году.
Обновлено в 06:01
Общество
Число детей в Японии сократилось до рекордного минимума
Обновлено в 06:46