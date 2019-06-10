Политика
МИД Украины обеспокоен сложившейся в Молдавии ситуациейВести.Ru вчера в 22:31
Украина крайне обеспокоена развитием ситуации в Республике Молдова, столкнувшейся с политическим кризисом. Официальный Киев обращается ко всем вовлеченным в кризис сторонам с призывом решать возникшие споры с помощью диалога, а не силового противостояния.
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с чего всё началось
«Важным для страны и безопасности ситуации в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны», — говорится в заявлении на сайте МИД Украины.RT на русскомвчера в 17:09
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Украина призывает не допустить «российского сценария федерализации» в Молдавии
Московский Комсомолецвчера в 17:31
МИД Украины призвал не допустить «российского сценария федерализации» в Молдавии
RT на русскомвчера в 17:09
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 00:23, Ашберн
Общество
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Актер Киану Ривз сыграл одного из персонажей в игре Cyberpunk 2077 и объявил дату ее выхода на выставке E3 в Лос-Анджелесе.
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Обновлено 08 июня в 15:23
Армия и оружие
Двое бойцов ВСУ подорвались на мине в Донбассе
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Футбол
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Сборная Португалии по футболу одержала победу над командой Нидерландов со счетом 1:0 в финальном матче Лиги наций.
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Обновлено вчера в 20:04
Экономика
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Два человека погибли во время протестов на Гаити
Обновлено вчера в 22:58
Автоспорт
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Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель выразил недовольство пятисекундным штрафом по итогам гонки Гран-при Канады "Формулы-1", передает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:56
Хоккей
«Бостон» обыграл «Сент-Луис» и перевел серию финала НХЛ в седьмой матч
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Обновлено вчера в 22:57
Происшествия
Житель Якутии расстрелял семью из трех человек
Следователи в Якутии выясняют обстоятельства происшествия, в котором 60-летний житель поселка Угольный в воскресенье расстрелял семью из трех человек, в том числе беременную женщину и 14-летнюю девочку.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия
Суд в понедельник огласит приговор полковнику Захарченко
Обновлено вчера в 15:21
Армия и оружие
Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США
Адмирал запаса Валентин Селиванов оценил реакцию российских моряков противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 00:12
Технологии
Россияне предпочитают покупать смартфоны в Интернете
Рост онлайн-продаж «умных» телефонов составил 35–40%, в розничных магазинах намного ниже — всего 2%. Эксперты полагают, что помимо развития электронных платежей, на ситуацию могло повлиять навязывание дополнительных услуг в магазинах, которого покупатели стараются избежать, а также завышенные в офлайне цены на дополнительные аксессуары.
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Происшествия
Финские пограничники приняли российскую яхту за трехглавое чудовище
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Обновлено вчера в 22:55
Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
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В рамках группового этапа квалификации Евро-2020 10 июня сборная Испании принимает Швецию, а наши эксперты предлагают прогноз на эту дуэль.
Обновлено вчера в 14:31
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Участники конфликта на острове Даманский судятся с ПФР из-за выплат
Как сообщает «Коммерсантъ», участники пограничного конфликта на острове Даманский, который произошел в 1969 году, судятся с региональными властями из-за выплаты в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы.
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Заявление эксперта прозвучало после появившихся в СМИ сообщений, что в открытый доступ попало около 360 тысяч записей с персональными данными российских чиновников.
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Здоровье
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Обновлено вчера в 22:30
Экономика
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В докладе Всемирного банка (ВБ) об экономике России сообщается, что возможность расширения экономических санкций угрожает развитию экономики России в среднесрочной перспективе.
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Армия и оружие
Эскадренный миноносец Японии прибыл во Владивосток
Эскадренный миноносец Японии прибыл во Владивосток для совместных учений "Сарекс-2019", передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова
В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено вчера в 16:39
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Как пояснила "РГ" руководитель направления исследований в сфере HR НАФИ Людмила Спиридонова, развитию дистанционной занятости в России также мешает недостаточная законодательная база по оформлению трудовых договоров с удаленными сотрудниками.
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В России резко ужесточили наказание за воровство электричества
С 9 июня в России вступили в силу поправки в Кодекс административных правонарушений (КоАП), предусматривающие ужесточение ответственности за незаконное подключение к электрическим сетям.
Обновлено вчера в 05:32
Политика
Токаев поблагодарил казахстанцев за доверие
Кандидат в президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил казахстанцев за оказанное ему доверие, сообщается на официальном сайте Токаева.
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Общество
Советы по выбору мороженого дал Роспотребнадзор
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека (Роспотребнадзор) дала рекомендации по грамотному выбору мороженого.
Обновлено в 00:09
Происшествия
В Бурятии разбился самолет Ан-2
Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Тункинском районе Бурятии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на дежурно-диспетчерскую службу.
Обновлено вчера в 10:46