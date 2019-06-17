Политика
МИД Украины не исключает «газовый кризис» из-за РоссииКоммерсантъ 19:09
«Пока Россия откладывает переговоры по будущему контракту, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезно»,— сказала госпожа Зеркаль,— «Вот почему каждая европейская нация, включая Украину, увеличивает запасы газа в хранилищах».
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Пока Россия продолжает откладывать дату проведения трехсторонних переговоров о транзите газа, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезнее.
— Елена Зеркаль, украинский дипломатLenta.ru 11:22
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