Политика
МИД Украины не допустит российских наблюдателей на выборы президента
МИД Украины не допустит российских наблюдателей на выборы президентаВедомости12:51
В подтверждение своих слов министр прикрепил к сообщению фотографию письма. При этом, подчеркнул Климкин, в письме он уведомил Гисладоттир о том, что Киев не будет принимать заявки на регистрацию от российских наблюдателей. Выборы президента Украины запланированы на 31 марта.
Ведомости12:51
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МИД Украины не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей. Считаю это необходимым, когда речь идет о наблюдателях от страны-агрессора… Кстати, таких прецедентов немало в практике ОБСЕ.
— Павел Климкин, украинский дипломатТелеканал 360° 13:36
с чего всё началось
Как написал Климкин в своём Facebook, он направил письмо директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Ингибьёргу Сольруну Гисладоттиру с приглашением направить наблюдательную миссию на украинские выборы.RT на русском13:04
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