МИД Украины назвал победой решение морского трибунала по морякамИзвестия 08:36

с чего всё началось

Решение Международного трибунала по морскому праву ООН по инциденту в Керченском проливе является «настоящей победой», заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в субботу, 25 мая.

Армия и оружие 15 российских военных решил задержать украинский суд Суд на Украине дал разрешение на задержание 15 российских военных из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе.

Космос Над океаном у Южной Африки зафиксировано НЛО в форме бумеранга Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил на спутниковых снимках НЛО в форме бумеранга над океаном у Южной Африки.

Кино Вручены награды Каннского кинофестиваля Премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм «Дылда» вручили российскому режиссеру Кантемиру Балагову.

Хоккей Первый тренер Гусева и Кучерова раскритиковал Воробьева после поражения России от Финляндии в полуфинале ЧМ Первый тренер игроков сборной России Никиты Кучерова и Никиты Гусева Геннадий Курдин в интервью "СЭ" раскритиковал главного тренера национальной команды Илью Воробьева после поражения от Финляндии в 1/2 финала чемпионата мира-2019 (0:1). – Как говорили в советское время, порядок и дисциплина побила класс, – заявил Курдин.

Хоккей Россия сыграет с Чехией за бронзу на чемпионате мира по хоккею Сборная Чехии сыграет с командой России в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии, сообщает "Советский спорт".

Футбол «Челси» запросил 148 миллионов евро у «Реала» за Азара Азар перешел в "Челси" семь лет назад из французского "Лилля" за 35 миллионов евро. Соглашение с ним было заключено до 1 июля 2020 года.

Недвижимость Цены на жилье подверглись сезонной коррекции Цены на жилье подверглись сезонной коррекции Начинающийся летний сезон уже влияет на стоимость аренды жилья.

Авто Кроссовер Hongqi HS5 поможет марке стать массовой Новая китайская марка Hongqi («Красный флаг»), которая раньше выпускала лимузины для правящей верхушки, начинает внедряться в массовый премиум-сегмент.

Происшествия Уволен подозреваемый в злоупотреблениях вице-премьер Чувашии Владимир Аврелькин ещё в январе был отстранён от должности зампредседателя кабинета министров — министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашии.

Гаджеты Войны маркетологов: Nvidia пытается помешать выпуску видеокарты AMD Radeon RX 3080 регистрируя торговую марку «3080» Если Nvidia выпускает 3D-карты серии RTX 2XXX, то AMD решила, что ее видеокарты нового поколения будут называться Radeon RX 3XXX — в глазах потребителей они выглядели бы более новыми.

Спорт Во время выступления Медведевой в Японии прошло землетрясение Во время репетиции шоу Fantasy on Ice, в котором приняли участие фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, в Токио произошло землетрясение.

Политика Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

Происшествия Замглавы УФНС Ростовской области задержали Полицейские задержали и.о. руководителя УФНС России по Ростовской области Ирину Александрову по подозрению в превышении должностных полномочий.

Хоккей «Виннипег» заключил новый контракт с Броссуа «Виннипег» подписал новый однолетний контракт с голкипером Лораном Броссуа.

Шоу-бизнес Миллионер на пенсии сделал предложение танцовщице топлес в Каннах Девушка встречается с 63-летним долларовым миллионером Милосом Кентом, и он все сделал красиво — заранее подготовился и пал перед возлюбленной на колено, прямо когда на них были направлены объективы фотографов.

Шоу-бизнес Видео свадьбы Потапа и Насти Каменских появилось в сети Видео со свадьбы украинских артистов Алексея Потапенко и Насти Каменских, более известных как дуэт "Потап и Настя", появилось в Сети.

Автоспорт Маттиа Бинотто объяснил причины тактического провала Ferrari После квалификации Гран При Монако руководитель Ferrari Маттиа Бинотто объяснил причины провала Шарля Леклера, не преодолевшего барьер первого сегмента.

Происшествия СК начал проверку после инцидента с самолётом в Сургуте Следователи начали проверку после сообщений СМИ о том, что самолёт, вылетевший из Сургута, вернулся в аэропорт из-за срабатывания датчика стабилизатора.

Шоу-бизнес Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.

Музыка Пригожин заявил о готовности стать продюсером дочери Алсу Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил о готовности помочь дочери Алсу Микелле Абрамовой на музыкальном поприще, если соответствующая просьба поступит от ее родителей.

Хоккей Владислав Третьяк высказался о матче между сборными России и Финляндии Напомним, что полуфинальный матч между сборными Финляндии и России закончился проигрышем отечественной команды со счетом 0:1. Теперь 26 мая подопечным Ильи Воробьева предстоит побороться за третье место со сборной Чехии.

Происшествия В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Экономика NYT назвала самых высокооплачиваемых руководителей компаний из США В 2018 году вознаграждение Илона Маска за работу в Tesla составило $2,28 млрд, что делает его самым высокооплачиваемым руководителем компании из США, следует из рейтинга, который составила газета The New York Times.