Политика
МИД Украины допустил встречу Путина и ЗеленскогоИзвестия 11:35
В МИД Украины допустили возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин в воскресенье, 23 июня.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:51, Вашингтон
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Обновлено в 04:37
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено в 19:32
Политика
В России создали собственную вакцину от полиомиелита
Большинство вакцин, которые закупаются для национального календаря прививок в России, отечественного производства, вакцина от полиомиелита, которая пока закупается за рубежом, уже создана в России, идут клинические испытания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Обновлено в 20:04
Футбол
Правозащитник предлагает лишить гражданства России игроков, которые приняли участие в антироссийской акции
Известный правозащитник Павел Пятницкий отреагировал на скандал с антироссийской акцией грузинских команд.
Обновлено в 13:24
Общество
Дефицит «бюджета»: бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Психически нездоровый мужчина убил трех человек в Башкирии
В деревне Ибрагимово, расположенной в Кармаскалинском районе Башкирии, полицейские застрелили психически нездорового мужчину, который убил трех человек, а также ранил еще двоих.
Обновлено в 19:45
Политика
Российским авиакомпаниям запретили перелеты в Грузию
По указу авиакомпаниям запрещено перевозить людей из России в Грузию, туроператорам и турагентам рекомендуется приостановить продажу билетов в Грузию, а правительству России поручено «принять меры по обеспечению возвращения в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, временно находящихся на территории Грузии».
Обновлено 21 июня в 14:39
Политика
Подсчитаны потери из-за прекращения авиасообщения в Грузию
Официально российские авиакомпании не прокомментировали возможные потери от запрета полетов в Грузию, однако, по данным источника издания, они будут достаточно серьезными.
Обновлено в 20:22
Экономика
Развал СССР спас атмосферу Земли, рассказали ученые
Ученые из 5 стран заявили о пользе для атмосферы Земли от развала СССР.
Обновлено в 18:24
Общество
Бриг «Россия» прошел по Неве под алыми парусами
Впервые за много лет символом праздника "Алые паруса" стал корабль под триколором. Имя у парусника говорящее - "Россия".
Обновлено в 18:02
Происшествия
Марш равенства в Киеве начался с провокации
Прошедший в Киеве Марш равенства в рамках «КиевПрайд» начался с провокации, сообщает «Страна.ua».
Обновлено в 05:49
Общество
СМИ узнали о начатой во Франции налоговой проверке в отношении Гона
Власти Франции начали налоговую проверку в отношении бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, сообщает Liberation со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:58
Музыка
В США на 101-м году жизни скончался музыкант Дэйв Бартоломью
Рождённый в 1918 году, Бартоломью обучался игре на трубе у Питера Девиса, который в своё время был наставником Луи Армстронга.
Обновлено в 17:46
Игры
В They Are Billions снизят сложность сюжетной кампании
Numanitan Games Проблему решили, снизив сложность по умолчанию и облегчив прохождение первых миссий.
Обновлено в 08:53
Общество
ВЦИОМ: половина россиян не поддерживает идею сокращения рабочей недели
Почти половина россиян (48%) не поддерживают предложение по возможному сокращению рабочей недели до четырёх дней, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
Обновлено в 20:12
Космос
НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе
Национальное управление США по исследованию космического пространства (НАСА) на своем сайте подтвердило обнаружение метана в атмосфере Марса, следует из заявления организации.
Обновлено в 19:45
Происшествия
Полиция установила личность напавшего на полицейского в Грозном
Сотрудникам правоохранительных органов Чечни удалось установить личность мужчины, ранившего полицейского и сотрудника Росгвардии в Грозном в воскресенье.
Обновлено в 17:57
Общество
На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Экономика
В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке
Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
Обновлено в 08:25
Космос
Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для астронавтов НАСА
Стоимость полета на Международную космическую станцию (МКС) на российских пилотируемых кораблях "Союз" для астронавтов НАСА возросла, говорится в отчете счетной палаты США по программе коммерческих пилотируемых полетов НАСА.
Обновлено в 20:02
Общество
Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Обновлено в 18:47
Политика
Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину
Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 17:48
Театры
Балет Большого театра выступит с гастролями в Австралии
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-атташе Большого театра Катерину Новикову, на выступление труппа отправилась днем ранее, однако путь до Австралии (даже самый быстрый) занимает не менее суток.
Обновлено в 04:15
Происшествия
В Греции автомобиль наехал на группу велосипедистов
На севере Греции автомобиль наехал на группу велосипедистов, два человека погибли, четверо получили серьёзные ранения.
Обновлено в 10:18
Энергетика
Угольщики снижают добычу планов
КТК реагирует на конъюнктуру рынка Угольные компании начали сокращать годовые планы по добыче на фоне резкого падения цен на европейском направлении экспорта.
Обновлено в 18:42
Здоровье
Более 1,5 тысячи человек погибли за год в ДРК из-за вируса Эболы
Число погибших из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго с июля прошлого года превысило 1500 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
Обновлено в 19:58