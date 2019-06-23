Политика

МИД Украины допустил встречу Путина и ЗеленскогоИзвестия 11:35

В МИД Украины допустили возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин в воскресенье, 23 июня.
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Климкин заявил, что перед встречей с Путиным Зеленский провел «разведку боем»

Вести.Ru12:52

Климкин допустил встречу Зеленского и Путина на G20

Московский Комсомолец11:41

Глава МИДа Украины анонсировал встречу Путина и Зеленского на G20

Говорит Москва11:50

Киев высказался о встрече Путина и Зеленского

Газета.Ru11:42

На Украине рассказали о встрече Зеленского с Путиным

Lenta.ru12:00

МИД Украины допустил встречу Путина и Зеленского

Известия11:35

Климкин допустил встречу Путина и Зеленского

РИА Новости11:34
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:51, Вашингтон
Общество

Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ

Обновлено в 04:37
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено в 19:32
Здоровье

Врач рассказал, чем могут быть опасны яблоки и груши для аллергиков

Обновлено в 20:14
Политика

В России создали собственную вакцину от полиомиелита

Большинство вакцин, которые закупаются для национального календаря прививок в России, отечественного производства, вакцина от полиомиелита, которая пока закупается за рубежом, уже создана в России, идут клинические испытания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Обновлено в 20:04
Футбол

Правозащитник предлагает лишить гражданства России игроков, которые приняли участие в антироссийской акции

Известный правозащитник Павел Пятницкий отреагировал на скандал с антироссийской акцией грузинских команд.
Обновлено в 13:24
Общество

Дефицит «бюджета»: бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть

К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Психически нездоровый мужчина убил трех человек в Башкирии

В деревне Ибрагимово, расположенной в Кармаскалинском районе Башкирии, полицейские застрелили психически нездорового мужчину, который убил трех человек, а также ранил еще двоих.
Обновлено в 19:45
Политика

Российским авиакомпаниям запретили перелеты в Грузию

По указу авиакомпаниям запрещено перевозить людей из России в Грузию, туроператорам и турагентам рекомендуется приостановить продажу билетов в Грузию, а правительству России поручено «принять меры по обеспечению возвращения в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, временно находящихся на территории Грузии».
Обновлено 21 июня в 14:39
Политика

Подсчитаны потери из-за прекращения авиасообщения в Грузию

Официально российские авиакомпании не прокомментировали возможные потери от запрета полетов в Грузию, однако, по данным источника издания, они будут достаточно серьезными.
Обновлено в 20:22
Экономика

Развал СССР спас атмосферу Земли, рассказали ученые

Ученые из 5 стран заявили о пользе для атмосферы Земли от развала СССР.
Обновлено в 18:24
Происшествия

В США убили служившую в нацгвардии уроженку России и ее детей

Обновлено в 17:42
Общество

Бриг «Россия» прошел по Неве под алыми парусами

Впервые за много лет символом праздника "Алые паруса" стал корабль под триколором. Имя у парусника говорящее - "Россия".
Обновлено в 18:02
Происшествия

Марш равенства в Киеве начался с провокации

Прошедший в Киеве Марш равенства в рамках «КиевПрайд» начался с провокации, сообщает «Страна.ua».
Обновлено в 05:49
Общество

СМИ узнали о начатой во Франции налоговой проверке в отношении Гона

Власти Франции начали налоговую проверку в отношении бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, сообщает Liberation со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:58
Музыка

В США на 101-м году жизни скончался музыкант Дэйв Бартоломью

Рождённый в 1918 году, Бартоломью обучался игре на трубе у Питера Девиса, который в своё время был наставником Луи Армстронга.
Обновлено в 17:46
Игры

В They Are Billions снизят сложность сюжетной кампании

Numanitan Games Проблему решили, снизив сложность по умолчанию и облегчив прохождение первых миссий.
Обновлено в 08:53
Общество

ВЦИОМ: половина россиян не поддерживает идею сокращения рабочей недели

Почти половина россиян (48%) не поддерживают предложение по возможному сокращению рабочей недели до четырёх дней, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
Обновлено в 20:12
Космос

НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе

Национальное управление США по исследованию космического пространства (НАСА) на своем сайте подтвердило обнаружение метана в атмосфере Марса, следует из заявления организации.
Обновлено в 19:45
Происшествия

Полиция установила личность напавшего на полицейского в Грозном

Сотрудникам правоохранительных органов Чечни удалось установить личность мужчины, ранившего полицейского и сотрудника Росгвардии в Грозном в воскресенье.
Обновлено в 17:57
Общество

На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода

В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Экономика

В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке

Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
Обновлено в 08:25
Космос

Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для астронавтов НАСА

Стоимость полета на Международную космическую станцию (МКС) на российских пилотируемых кораблях "Союз" для астронавтов НАСА возросла, говорится в отчете счетной палаты США по программе коммерческих пилотируемых полетов НАСА.
Обновлено в 20:02
Футбол

Камерунские футболистки обвинили ФИФА в расизме из-за гола после VAR

Обновлено в 13:43
Общество

Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Обновлено в 18:47
Политика

Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину

Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 17:48
Армия и оружие

Два МиГ-29 были подняты для сопровождения пассажирского самолета

Обновлено в 19:28
Театры

Балет Большого театра выступит с гастролями в Австралии

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-атташе Большого театра Катерину Новикову, на выступление труппа отправилась днем ранее, однако путь до Австралии (даже самый быстрый) занимает не менее суток.
Обновлено в 04:15
Происшествия

В Греции автомобиль наехал на группу велосипедистов

На севере Греции автомобиль наехал на группу велосипедистов, два человека погибли, четверо получили серьёзные ранения.
Обновлено в 10:18
Энергетика

Угольщики снижают добычу планов

КТК реагирует на конъюнктуру рынка Угольные компании начали сокращать годовые планы по добыче на фоне резкого падения цен на европейском направлении экспорта.
Обновлено в 18:42
Здоровье

Более 1,5 тысячи человек погибли за год в ДРК из-за вируса Эболы

Число погибших из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго с июля прошлого года превысило 1500 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
Обновлено в 19:58
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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