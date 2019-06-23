Политика
На Украине допустили встречу Зеленского и ПутинаРЕН ТВ 13:18
Встреча президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина в будущем может состояться, сказал глава МИД Украины Павел Климкин. Он отметил своевременность визитов украинского лидера в Брюссель, Париж и Берлин, назвав зарубежные поездки Зеленского "разведкой боем".
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:15, Вашингтон
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