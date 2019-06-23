Политика

МИД Украины допустил встречу Путина и ЗеленскогоИзвестия 11:35

В МИД Украины допустили возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин в воскресенье, 23 июня.
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Климкин допустил встречу Зеленского и Путина на G20

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Глава МИДа Украины анонсировал встречу Путина и Зеленского на G20

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МИД Украины допустил встречу Путина и Зеленского

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Климкин допустил встречу Путина и Зеленского

РИА Новости11:34
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 22:28, Вашингтон
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В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились

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Россия не ведет с ЕС переговоров об отмене санкций

Россия не проводит с ЕС никаких переговоров об отмене санкций, заявил первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
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Сильные дожди ожидаются в Чите на этой неделе

Гидрометцентр предупредил читинцев о сильных дождях, которые могут пройти в городе на наступившей неделе.
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Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
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Аналитики Авто.ру выяснили, автомобили каких марок потребители готовы купить повторно, а в каких случаях они хотят видеть на радиаторной решетке новой машины другой бренд.
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Кинотеатры Грузии приостановили показ фильмов, озвученных на русском языке. Об этом сообщает РИА «Новости».
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Глава Грузии Саломе Зарубишвили считает, что туристы из России должны посещать страну без проблем.
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Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

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Спорт

Российская команда завоевала 21 медаль во второй день Европейских игр

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Обновлено в 18:42
Общество

СМИ предупредили о сокращении бюджетных мест в российских вузах

Количество бюджетных мест в российских высших учебных заведениях к 2024 году сократится на 17% по сравнению с 2019-м, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз, представленный в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено в 21:51
Политика

Главе МВД предложили легализовать движение «Лев против»

Главе МВД России Владимиру Колокольцеву предложили выдать активистам движений "Лев против" и "Стопхам" аккредитацию народных дружинников, с такой идеей выступили зампред комиссии Общественной палаты по общественному контролю Артем Кирьянов и глава международного центра "Поколение права" Андрей Андреев.
Обновлено в 20:28
Происшествия

Пропавших в Гималаях семерых альпинистов нашли мертвыми

Обновлено в 20:14
Финансы

Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления

Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.
Обновлено вчера в 23:00
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В Приморье банда лженаркополицейских похитила 22 человека

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Обновлено в 21:52
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Nokia разрабатывает работающие в 2,5 раза дольше аккумуляторы

Над новой технологией работает компания Nokia и специалисты из Тринити-колледжа в Дублине, причем они уже запатентовали свою разработку.
Обновлено в 11:30
Политика

Конфликт с любовницей обрушил рейтинг экс-главы МИД Великобритании

Рейтинг бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона резко упал, после того как СМИ растиражировали информацию о его домашнем скандале с 31-летней любовницей, пишет воскресное приложение британского таблоида Daily Mail.
Обновлено в 15:54
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В России назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

Обсуждение нового контракта на транзит газа Контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года.
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Экономика

НПФ «Благосостояние» готовит сделку на 35 млрд рублей

НПФ «Благосостояние» нашел покупателя на один из своих крупнейших активов – лизинговую компанию «Трансфин-М», рассказали «Ведомостям» человек, близкий к фонду, и три человека, близких к «Трансфин-М».
Обновлено в 14:42
Происшествия

Марш равенства в Киеве начался с провокации

Прошедший в Киеве Марш равенства в рамках «КиевПрайд» начался с провокации, сообщает «Страна.ua».
Обновлено в 05:49
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Валуев уточнил свой диагноз после слухов о раке мозга

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Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для астронавтов НАСА

Стоимость полета на Международную космическую станцию (МКС) на российских пилотируемых кораблях "Союз" для астронавтов НАСА возросла, говорится в отчете счетной палаты США по программе коммерческих пилотируемых полетов НАСА.
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На Урале драка завершилась смертью и беспорядками

В г. Нижние Серги Свердловской области драка между двумя жителями завершилась кончиной одного и общественными беспорядками.
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Обновлено в 17:42
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Руководитель фонда призывает, чтобы ПАСЕ потребовала «твердых и явных гарантий» от России «безоговорочного сотрудничества со следствием, а также судебного преследования и судебного разбирательства в отношении лиц, подозреваемых в крушении рейса MH17».
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Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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