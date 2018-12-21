Армия и оружие
МИД Турции не подтвердил информацию о передаче США С-400 для изучения
МИД Турции не подтвердил информацию о передаче США С-400 для изученияИзвестия01:40
Турецкий МИД не подтвердил информацию о том, что Анкара якобы предлагала Вашингтону изучить российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 после закупки у России.
Известия01:40
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Армия и оружие
Фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» вышел на ходовые испытания
Обновлено в 03:22
Армия и оружие
Ракета «Протон-М» вывела на орбиту военный спутник
Обновлено в 04:48
Армия и оружие
Китай провел успешные стрельбы купленной у России ЗРК С-400
Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 прошла успешные тестовые стрельбы, которые провели военные народно-освободительной армии Китая.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
США планируют вывести из Афганистана семь тысяч военных
Штаты планируют вывести из Афганистана порядка семи тысяч военных. Об этом информирует CNN со ссылкой на свой неназванный источник.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие
Украина перебрасывает войска к побережью Азовского и Черного морей
Украина перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей, заявил президент Петр Порошенко во время посещения подконтрольной Киеву части Донецкой области.
Обновлено вчера в 13:57
Армия и оружие
Главком дальней авиации рассказал о модернизации Ту-160
В ближайшие годы Дальняя авиация получит модернизированные самолеты Ту-160М2 с улучшенными характеристиками.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие
Результат попадания ПТУР TOW в Abrams показали на фото
В Сети появилось фото танка M1A1 Abrams иракской армии после попадания в него ракеты противотанкового комплекса TOW.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
Полторак заявил о повышении боевых возможностей ВМС Украины
Глава украинского оборонного ведомства Степан Полторак заявил, что боевые возможности военно-морских сил страны заметно повысились.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие
Венгерские военные заказали более 40 танков «Леопард-2» из Германии
Министр обороны Венгрии Тибор Бенко подчеркнул, что поставка заказанной техники позволит укрепить уровень сотрудничества и совместимости между Вооруженными силами Германии и Венгрии.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
Ракетный фрегат РФ направился к Азовскому морю
В направлении Азовского моря движется российский ракетный фрегат, сообщает Reuters со ссылкой на очевидца.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
Под Волгоградом начались состязания артиллеристов
В гвардейской мотострелковой бригаде начался первый этап всеармейских состязаний командиров артиллерийских, реактивных и минометных батарей на приз Маршала артиллерии Владимира Михалкина.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие
Германия готовит ответ российским «Искандерам»
С помощью MSE PAC-3 Германия рассчитывает модернизировать свою систему TLVS, в том числе её радары, в надежде «научить» ее перехватывать новейшие российские ракеты для комплекса «Искандер».
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
В ООН отправлено 750 писем, разоблачающих «Белые каски»
Как заявил российский постпред Василий Небензя, "Белые каски" не что иное, как филиал запрещенной террористической организации "Джебхат-ан-Нусра".
Обновлено в 02:58
Армия и оружие
Военный эксперт оценил всплеск активности разведки около границ России
Военный политолог РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин отметил, что всплеск активности разведки чаще всего происходит на западной границе и у берегов Крыма.
Обновлено в 05:07
Армия и оружие
Украинские солдаты убили сослуживца за отказ принести водку
Солдаты 53-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины расстреляли сослуживца, отказавшегося принести им бутылку водки, передает Ura.ru.
Обновлено в 01:16