Турецкий МИД не подтвердил информацию о том, что Анкара якобы предлагала Вашингтону изучить российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 после закупки у России.

МИД Турции не подтвердил информацию о передаче США С-400 для изучения

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Армия и оружие Армия и оружие Китай провел успешные стрельбы купленной у России ЗРК С-400 Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 прошла успешные тестовые стрельбы, которые провели военные народно-освободительной армии Китая.

Армия и оружие Армия и оружие США планируют вывести из Афганистана семь тысяч военных Штаты планируют вывести из Афганистана порядка семи тысяч военных. Об этом информирует CNN со ссылкой на свой неназванный источник.

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