Турецкий МИД не подтвердил информацию о том, что Анкара якобы предлагала Вашингтону изучить российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 после закупки у России.

МИД Турции не подтвердил информацию о передаче США С-400 для изучения

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Армия и оружие Армия и оружие В МИД РФ прокомментировали решение Трампа вывести войска из Сирии В российском МИДе прокомментировали решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о выводе войск из Сирии.

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Политика Политика Совфед назначил Ткачева на должность замглавы Генпрокурора РФ Совфед принял решение назначить Игоря Ткачева заместителем Генерального прокурора, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко заявил о переброске десантников к Азовскому морю

Политика Политика Кемеровская область официально станет Кузбассом Власти Кемеровской области пояснили, что названия «Кемеровская область» и «Кузбасс» будут иметь равнозначную юридическую силу, и заверили, что такие изменения не потребуют каких-либо дополнительных расходов из федерального бюджета.

Политика Политика Песков: Штатам приходится нянчиться с Порошенко Американские вложения в установление нынешнего режима на Украине вынуждают Вашингтон «нянчиться» с теперешним украинским лидером Петром Порошенко, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает Первый канал.

Армия и оружие Армия и оружие Китай провел успешные стрельбы купленной у России ЗРК С-400 Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 прошла успешные тестовые стрельбы, которые провели военные народно-освободительной армии Китая.

Политика Политика МИД отреагировал на учреждение «дня Бандеры» на Украине МИД России прокомментировал решение Украины учредить празднование в 2019 году "дня Бандеры".

Политика Политика В Белоруссии признали раскольнической «новую церковь» Украины БПЦ назвала состоявшееся объединение Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви (УПЦ КП и УАПЦ) «посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской православной церкви».

Политика Политика В ЦАГИ рассказали, когда в России появятся сверхзвуковые лайнеры Сверхзвуковые пассажирские самолеты появятся в России в период между 2025 и 2030 годами, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института имени Н.Е. Жуковского, член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало.

Армия и оружие Армия и оружие Главком дальней авиации рассказал о модернизации Ту-160 В ближайшие годы Дальняя авиация получит модернизированные самолеты Ту-160М2 с улучшенными характеристиками.

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