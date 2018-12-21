Политика
МИД Турции не подтвердил информацию о передаче США С-400 для изучения
МИД Турции не подтвердил информацию о передаче США С-400 для изученияИзвестия01:40
Турецкий МИД не подтвердил информацию о том, что Анкара якобы предлагала Вашингтону изучить российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 после закупки у России.
Известия01:40
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Политика
Роскомнадзор начал проверку BBC
Роскомнадзор запускает контрольные мероприятия в отношении канала BBC World News, распространяемого в России, и ресурсов BBC в интернете.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие
В МИД РФ прокомментировали решение Трампа вывести войска из Сирии
В российском МИДе прокомментировали решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о выводе войск из Сирии.
Обновлено в 03:59
Политика
Мэра Смоленска досрочно отправили в отставку
Обновлено в 02:55
Политика
Совет Федерации одобрил закон о декриминализации репостов
Совет Федерации одобрил закон об отмене уголовного наказания за впервые совершенные преступления, предусмотренные ст. 282 Уголовного кодекса (возбуждение ненависти либо вражды).
Обновлено в 03:33
Политика
Совфед назначил Ткачева на должность замглавы Генпрокурора РФ
Совфед принял решение назначить Игоря Ткачева заместителем Генерального прокурора, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.
Обновлено в 02:37
Армия и оружие
Порошенко заявил о переброске десантников к Азовскому морю
Обновлено вчера в 14:42
Политика
Кемеровская область официально станет Кузбассом
Власти Кемеровской области пояснили, что названия «Кемеровская область» и «Кузбасс» будут иметь равнозначную юридическую силу, и заверили, что такие изменения не потребуют каких-либо дополнительных расходов из федерального бюджета.
Обновлено в 02:34
Политика
Песков: Штатам приходится нянчиться с Порошенко
Американские вложения в установление нынешнего режима на Украине вынуждают Вашингтон «нянчиться» с теперешним украинским лидером Петром Порошенко, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает Первый канал.
Обновлено вчера в 18:40
Армия и оружие
Китай провел успешные стрельбы купленной у России ЗРК С-400
Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 прошла успешные тестовые стрельбы, которые провели военные народно-освободительной армии Китая.
Обновлено в 03:31
Политика
МИД отреагировал на учреждение «дня Бандеры» на Украине
МИД России прокомментировал решение Украины учредить празднование в 2019 году "дня Бандеры".
Обновлено в 03:40
Политика
В Белоруссии признали раскольнической «новую церковь» Украины
БПЦ назвала состоявшееся объединение Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви (УПЦ КП и УАПЦ) «посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской православной церкви».
Обновлено в 03:11
Политика
В ЦАГИ рассказали, когда в России появятся сверхзвуковые лайнеры
Сверхзвуковые пассажирские самолеты появятся в России в период между 2025 и 2030 годами, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института имени Н.Е. Жуковского, член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
Главком дальней авиации рассказал о модернизации Ту-160
В ближайшие годы Дальняя авиация получит модернизированные самолеты Ту-160М2 с улучшенными характеристиками.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие
С Байконура стартовала ракета «Протон-М» с военным спутником
Обновлено вчера в 19:33
Политика
Нацсобрание Франции поддержало меры Макрона в связи с протестами
Социальные и экономические меры, предложенные французским президентом Эммануэлем Макроном в ответ на протесты «жёлтых жилетов» одобрило Национальное собрание Франции.
Обновлено в 03:26