Политика
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита в США назвал покупку российских ЗРК С-400 "решенным делом", подчеркнув, что сделка не может быть отменена, передает агентство Рейтер.
РИА Новостивчера в 19:26
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Чавушоглу после встречи с Помпео заявил, что Турция не откажется от покупки российских С-400
Комсомольская правдавчера в 20:19
Глава турецкого МИДа считает приобретение российских систем С-400 «решенным делом»
Коммерсантъвчера в 19:41
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