Политика

МИД Турции назвал «решенным делом» покупку российских систем С-400
Ведомости
19:57

В общей сложности Турция по контракту на $10 млрд планировала получить от США 100 истребителей F-35. Представитель госдепартамента США также заявляла, что санкции США могут затронуть всех покупателей российских систем С-400.
Ведомости19:57

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Глава МИД Турции назвал покупку комплексов С-400 «решенным делом»

URA.Ru21:37

Чавушоглу после встречи с Помпео заявил, что Турция не откажется от покупки российских С-400

Комсомольская правда20:19

Глава турецкого МИДа считает приобретение российских систем С-400 «решенным делом»

Коммерсантъ19:41

Глава МИД Турции назвал покупку ЗРК С-400 решенным делом

РИА Новости19:26

Чавушоглу назвал «решенным делом» покупку Турцией С-400

РБК19:08

Турция не собирается отменять сделку по приобретению российских комплексов С-400

Эхо Москвы19:04

МИД Турции назвал приобретение Анкарой российских С-400 «решенным делом»

ТАСС18:42
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 23:21, Ашберн
Политика

Сенаторы попросили Трампа определиться с позицией по убийству Хашукджи

Американские сенаторы потребовали от президента США Дональда Трампа определиться с позицией по вопросу причастности саудовского принца к убийству журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает Politico.
Обновлено в 22:59
Политика

США поддержали кандидата от Южной Кореи на пост главы Интерпола

В Вашингтоне хотели бы, чтобы пост главы Интерпола достался представителю Южной Кореи, заявил во вторник госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 22:24
Политика

Каламанов назвал разговоры о выходе РФ из ОЗХО несвоевременными

Замглавы Минпромторга Георгий Каламанов заявил, что пока преждевременно говорить о выходе России из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Обновлено в 22:46
Политика

США заявили о поставках иранской нефти в Сирию российскими компаниями

Представитель американской администрации заявил, что США раскрыли «международную сеть», занимающуюся поставками иранской нефти в Сирию через российские компании в обход санкций Вашингтона.
Обновлено в 23:02
Политика

В Раде воспользовались картой Украины без Крыма

Во время заседания Временной следственной комиссии Верховной рады по проверке фактов хищения в Вооруженных силах страны был использован слайд с картой Украины, на котором отсутствует Крым, об этом сообщает РИА Новости Крым.
Обновлено в 23:06
Политика

Мадуро заявил, что он не диктатор, а скромный человек

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник заявил, что он не диктатор, а скоромный человек.
Обновлено в 23:06
Политика

Украина вновь заявила о желании лишить членов Совбеза ООН права вето

"Я не могу не подчеркнуть, что для моей страны необходимость пересмотра членами ООН роли права вето в работе Совета Безопасности является одним из наиболее важных приоритетов", — сказал выступавший.
Обновлено в 21:56
Политика

Торгпред США сообщил о нежелании Китая менять позицию в торговле

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер утверждает, что китайские власти продолжают вести «несправедливую» политику в торговле с Соединенными Штатами.
Обновлено в 23:19
Политика

NBC узнал о внедренных в караван мигрантов агентах США

Агенты Министерства внутренней безопасности США работают внутри каравана мигрантов и отслеживают планы беженцев о методах пересечения границы Мексики со Штатами.
Обновлено в 22:32
Политика

Сенатора Лахову пристыдили за слова о благотворном влиянии голода

Обновлено в 22:26
Политика

Интернет-издание ФАН подало на Facebook иск за блокировку аккаунта

Российское интернет-издание Федеральное агентство новостей (ФАН), которое обвиняли во вмешательстве в выборы в США, подало в суд на Facebook за блокировку аккаунта издания в соцсети, говорится в исковом заявлении, поданном в федеральный суд в США.
Обновлено в 22:30
Политика

Временным руководителем компании Renault назначен Тьерри Боллоре

Совет директоров Renault назначил Тьерри Боллоре временно исполняющим обязанности генерального директора.
Обновлено в 23:02
Политика

ФНС не планирует штрафовать самозанятых за неуплату налога в 2019 году

Федеральная налоговая служба предложила во время внедрения нового режима налога для самозанятых воздержаться от штрафов в течение года.
Обновлено в 22:58
Политика

WSJ: После увольнения из NBC Мегин Келли может получить более $30 млн

Американская журналистка Мегин Келли, которая брала интервью у президента России Владимира Путина, после увольнения из телекомпании NBC может получить более $30 млн, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к ситуации.
Обновлено в 21:08
Армия и оружие

Путин обещал армии и флоту масштабное переоснащение

Как указано в новой государственной программе вооружения, к 2021 году армия и флот должны быть как минимум на 70% обеспечены современными оружием и техникой, передает РИА «Новости».
Обновлено в 21:30
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