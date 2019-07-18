Политика

Турция требует поставок истребителей F-35Мир новостей 04:20

Причиной конфликта между Турцией и США послужила покупка Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Данный шаг в Вашингтоне посчитали непозволительным, аргументируя это тем, что он может ослабить F-35.
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Турция призвала США отказаться от решения об исключении ее из программы по F-35

Эхо Москвы00:45

Турция призвала США отказаться от решения об исключении ее из программы по созданию F-35

ТАССвчера в 17:46

Турция предупредила США о непоправимом уроне отношениям из-за F-35

РБКвчера в 18:47

В Турции заявили о несправедливости решения США по F-35

RT на русскомвчера в 18:11

Турция раскритиковала США за исключении ее из программы F-35

Московский Комсомолецвчера в 18:09

Турция ополчилась на США за решение по российским C-400

Газета.Ruвчера в 17:57

Турция назвала несправедливым решение США по программе F-35

РЕН ТВвчера в 21:49
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Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком в Приморье

Обновлено в 01:19
Политика

В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок обвинил Союз венгров Закарпатья в сепаратизме из-за иллюстрации в газете Karpatalja.
Обновлено в 05:02
Политика

МИД Украины подготовил ответ на решение России по Донбассу

"На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины в соответствии с международным правом и законодательством Украины", — говорится в релизе внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Установлены обстоятельства отключения энергоблоков на АЭС под Тверью

Обновлено в 04:59
Происшествия

В Краснодаре во рту мужчины взорвалось устройство для курения

Отмечается, что в краснодарскую больницу доставили на машине скорой помощи 23-летнего мужчину с серьезной травмой верхней челюсти: приспособление для курения взорвалось прямо во рту молодого человека в момент затяжки.
Обновлено в 04:33
Технологии

В Петербурге покажут макет трамвая, работающего на водороде

В Петербурге покажут макет трамвая, который приводится в движение не через контактную сеть, а с подачи водородных топливных элементов.
Обновлено вчера в 07:57
Политика

Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности

Американский сенатор от Демократической партии Чак Шумер направил в Федеральное бюро расследований (ФБР) и Федеральную торговую комиссию (FTC) письмо, в котором говорится, что приложение Face App, созданное в России, может быть угрозой для национальной безопасности.
Обновлено в 01:45
Происшествия

Ущерб «Аэрофлоту» от угона самолета в Югре превысил 2 млн рублей

Шаповалов был задержан 22 января 2019 года за попытку захвата самолета Boeing 737-8LJ авиакомпании "Аэрофлот", вылетевшего рейсом Сургут - Москва.
Обновлено в 03:33
Экономика

ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов

Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил «обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов)».
Обновлено вчера в 13:55
Футбол

Рэпер Баста решил возродить ростовский СКА

Василий Вакуленко, более известный как Баста, стал организатором и руководителем проекта по возрождению футбольного клуба СКА (Ростов-на-Дону), сумев привлечь к этой задаче ряд серьезных инвесторов.
Обновлено в 03:04
Происшествия

В Петербурге три человека погибли при пожаре в деревянном доме

Обновлено в 04:44
Экономика

Минэкономразвития сообщило о росте ВВП на 0,7% с начала года

По оценке Минэкономразвития, ВВП демонстрирует слабую динамику, в первом квартале его рост составлял 0,5%. По итогам второго квартала рост ВВП оценивается ведомством в 0,8%.
Обновлено в 03:37
Происшествия

Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке

Обновлено вчера в 08:36
Транспорт

Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом

В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Армия и оружие

Захарова уличила США в усилении частных военных компаний в Сирии

"Командование Вооруженных сил США в связи с планируемым сокращением своего контингента [в Сирии] действует интересно, а именно увеличивает численность действующих в северных и северо-восточных районах страны сотрудников частных военных компаний", - приводит ее слова ТАСС.
Обновлено вчера в 12:39
Происшествия

Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23

Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
Технологии

Появилось видео испытаний беспилотника-огнемета

Обновлено в 04:42
Армия и оружие

Пентагон разочарован решением Мадрида вывести фрегат Испании из состава боевой группы США

Пентагон разочарован решением правительства Испании окончательно вывести фрегат королевства Mendes Nunes из состава боевой группы во главе с американским авианосцем Abraham Lincoln.
Обновлено в 04:54
Футбол

«Барселона» установила ценник на Малкома

В ходе беседы чемпион Испании заявил представителю игрока, что тот может быть продан за 60 млн евро.
Обновлено в 05:00
Политика

Зеленский назвал условия для возобновления сотрудничества с Россией

Возвращение на родину арестованных в России украинских моряков может стать первым шагом для возобновления нормального диалога между Киевом и Москвой, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видео, опубликованном на его канале в YouTube.
Обновлено вчера в 16:26
Общество

В Минздраве рассказали о безвредности пальмового масла

По словам Тутельяна, изначально очищенное пальмовое масло из-за своего хорошего жирнокислотного состава использовалось для производства молока для детского питания, чтобы сбалансировать жирнокислотный состав.
Обновлено в 04:06
Авто

Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров

Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
Космос

МКС в вечернем небе смогут увидеть новосибирцы

Сезон вечерней видимости МКС продлится около 2,5 недель.
Обновлено в 03:27
Происшествия

CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии

Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Здоровье

Вспышку вируса Эболы назвали ЧС международного масштаба

Гебрейесус рассказал, что вспышка этого вируса в Конго может отразиться на мире, так как она представляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия

В пансионате для престарелых в Свердловской области произошел пожар

Пожар произошел в пансионате для престарелых в Красноуфимске Свердловской области, постояльцы были эвакуированы, пострадавших нет, сообщили в четверг журналистам в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 04:59
ЖКХ

В России могут ввести новый расчёт за вывоз мусора

Обновлено 16 июля в 09:34
Происшествия

Водитель «Приоры» убил в Саратове пешехода на «зебре» и впечатался в троллейбус. Видео

В Саратове 22-летний водитель разогнался на встречной полосе, насмерть сбил пешехода на "зебре" и разбил машину об троллейбус.
Обновлено в 03:41
Политика

Представитель МИД прокомментировал резолюцию ПАСЕ по России

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что возвращение делегации РФ в ПАСЕ является необходимым шагом на пути выправления «нездоровой ситуации» в организации.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие

«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17

Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено вчера в 05:01
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