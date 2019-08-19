"Турецкие БТР с оружием на борту нарушили сирийскую границу и вошли в город Саракиб, они движутся в направлении Хан-Шейхуна", - завили во внешнеполитическом ведомстве. Напомним, две недели назад обстановка в идлибской зоне деэскалации резко обострилась.

МИД Сирии: Турецкие БТР вошли в Идлиб и движутся к Хан-Шейхуну

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