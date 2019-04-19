Политика
МИД Сербии заявил о давлении за отказ вводить санкции против РоссииГазета.Ru вчера в 19:30
Вице-председатель правительства, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что на страну продолжают оказывать давление из-за отказа присоединяться к санкциям против России. Об этом он заявил в интервью газете "Известия".
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Экономика
Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Появилось полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
Опубликовано полное видео драки футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина их друзей с чиновником Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным в «Кофемании».
Обновлено в 06:22
Происшествия
В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС
Сам Гришин в интервью телеканалу «360» рассказал, что неизвестные напали на него со спины возле его дома.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Общество
В Эстонии хотят отказаться от русских школ
Эстонские власти в будущем планируют отказаться от школ на русском языке.
Обновлено в 01:31
Политика
Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины
В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Депутата Рады облили фекалиями в Одессе
Депутата Верховной рады Мустафу Найема облили фекалиями из ведра в Одессе. Об этом сообщает Украинская служба информации.
Обновлено в 06:36
Политика
Зеленский представил свою команду
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Лукашенко заявил о вложенной в русский язык душе белорусов
Если кто-то хочет потерять разум — он потеряет русский язык, если сердце — белорусский язык.
Обновлено в 06:12
Происшествия
В Дагестане вспышка кишечной инфекции: отравились почти 70 детей
Очередная вспышка острой кишечной инфекции (ОКИ) произошла в Дагестане, на сей раз в Каякентском районе.
Обновлено в 04:48
Интернет
Instagram задумал лишить пользователей лайков
Обновлено в 07:16
Политика
Порошенко призвал своих сторонников собираться у «Олимпийского»
Президент Украины Петр Порошенко призвал своих сторонников собираться в фан-зоне возле стадиона «олимпийский», где сегодня вечером должны пройти дебаты кандидатов в президенты Украины Порошенко и Зеленского.
Обновлено в 07:29
Происшествия
В Севастополе обрушилась парковка с машинами
В результате обрушения парковки многоквартирного дома в Севастополе повреждено четыре легковых автомобиля.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Маленькие дети нашли кокаин на игровой площадке
В британском городе Херн-Бэй, графство Кент, дети нашли кокаин в игровом центре. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
Обновлено в 06:38
Политика
Патрушев заявил об острой ситуации с неплатежами на Северном Кавказе
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) остро стоит вопрос неплатежей.
Обновлено в 07:17
Происшествия
В Татарстане при взрыве автомобиля пострадал мужчина
В городе Нижнекамск в Татарстане взорвался автомобиль, пострадал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе совета Нижнекамского муниципального района.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес
«Рыжий» из «Иванушек» прокомментировал разрыв с женой
Поп-исполнитель Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал сообщения о том, что он якобы расстался с женой Мариной Банковой после 17 лет брака.
Обновлено в 05:18
Общество
У российского депутата нашли землю площадью в четыре Салехарда
Депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, глава авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал участки земли общей площадью 359 квадратных километров.
Обновлено в 07:10
Авто
В Россию привезут новый кросс-купе Geely FY11
Китайская Geely готовится к запуску продаж на российском авторынке своего нового кросс-купе под названием FY11.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Сотрудники ФСБ вымогали взятку биткоинами
Следственная группа под руководством Белоусова завела и расследовала уголовное дело против издателя, экс-руководителя «Известий» Эраста Галумова.
Обновлено вчера в 14:36
Хоккей
Василевский и Кучеров присоединятся к сборной России по хоккею
По данным издания, Кучеров присоединится к сборной для подготовки к чемпионату мира по хоккею в Словакии уже в ближайшие дни, а Василевский — предположительно, 28 апреля.
Обновлено в 07:31
Общество
В России могут появиться частные кладбища
Обновлено в 00:05
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Армия и оружие
Большой десантный корабль «Цезарь Куников» сломался во время учений
На большом десантном корабле (БДК) "Цезарь Куников" после проведения учений в море возникла неисправность с рулевым устройством, из-за чего он был отбуксирован в пункт базирования в Крыму.
Обновлено в 06:42
Хоккей
Лукашенко раскритиковал выступления минского «Динамо» в КХЛ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко намекнул, что после ещё одного года неудачных выступлений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) минское «Динамо» может быть расформировано.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея Хотина
Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 05:37
Кино
Дмитрий Астрахан возглавит жюри Забайкальского кинофестиваля
Режиссер Дмитрий Астрахан возглавит жюри восьмого Забайкальского международного кинофестиваля. Смотр пройдет в Чите с 30 мая по 2 июня.
Обновлено в 04:54
Авто
Toyota показала новый Toyota ProAce City
Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
Обновлено вчера в 11:14