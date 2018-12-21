Политика
В МИДе пояснили, что отказали в удовлетворении российских заявок на дипломатические визы. В ответ Москва попросила дипломата в шведском посольстве покинуть Россию. МИД Швеции также выразил сожаление в связи с решением России.
Газета.Ru09:23
Оценить
108 человек отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7156 источников, обновлено в 11:02, Ашберн
Армия и оружие
Эрдоган отсрочил операцию в Сирии после разговора с Трампом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решил отложить начало операции по выдворению террористов из районов Сирии к востоку от реки Евфрат после разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 08:50
Политика
Роскомнадзор начал проверку Би-би-си из-за проблем у RT в Британии
Причиной для проверки стала ситуация, связанная с решением британского регулятора Ofcom о нарушении каналом RT правил вещания, пояснили в Роскомнадзоре.
Обновлено в 02:23
Политика
МИД РФ: россиянин на Украине скончался от побоев
Отмечается, что после того, как 10 декабря в генеральном консульстве РФ в Львове получили известие о смерти Иванова, российские дипломаты незамедлительно посетили Дрогобычскую исправительную колонию, начальник которой сообщил, что заключенный якобы погиб из-за травмы, полученной в результате падения с лестницы-стремянки во время замены электрической лампочки.
Обновлено в 09:49
Политика
Рада просит Порошенко объявить войну России
В Верховную раду внесен проект обращения к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой объявить войну с Россией.
Обновлено в 10:25
Политика
Трамп заявил об отставке главы Пентагона
«Поскольку у вас есть право на министра обороны, взгляды которого более схожи с вашими по этим и другим вопросам, я считаю, что имею право уйти в отставку со своей должности», — написал Мэттис в письме Трампу.
Обновлено в 03:17
Политика
Беглов встретится с журналисткой, рассказавшей Путину об убийстве мужа
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в пятницу, 21 декабря, встретится с журналисткой и активисткой Аллой Андреевой, рассказавшей президенту на пресс-конференции о проблемах петербургских обманутых дольщиков и своем личном горе — убийстве мужа Андреевой в 2015 году, которое она связывает со своей борьбой за права дольщиков.
Обновлено вчера в 08:20
Политика
Волкер заявил, что Украина не готова вступить в НАТО
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достижение ряда критериев, на что уйдет большое время.
Обновлено в 09:20
Политика
Медведев сменил руководителя Росимущества
Бывший руководитель московского главка СК Вадим Яковенко сменил Дмитрия Пристанскова на посту главы Росимущества.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
CNBC узнал о новом испытании российской гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Американская разведка узнала об очередном успешном испытании Россией гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты (ПКР) «Циркон», от которой США пока не в состоянии защититься, сообщает CNBC со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:31
Политика
Путин и Медведев обсудили реализацию нацпроектов
Президент России Владимир Путин обсудил с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым реализацию нацпроектов.
Обновлено в 06:07
Политика
В Раде предложили продать «Нафтогаз» из-за долгов
Депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Леонид Козаченко предложил выставить на продажу "Нафтогаз" из-за огромных долгов.
Обновлено в 09:32
Политика
Трамп назвал жесткой, но справедливой свою позицию по России и Китаю
Президент США Дональд Трамп заявил, что ведет наиболее жесткую политику по отношению к России и Китаю и указал на то, что ряд СМИ неправильно отображают его позицию по этим странам.
Обновлено в 10:36
Политика
ОБСЕ призвала расследовать нарушения прав человека в Чечне
В ОБСЕ представили доклад о нарушениях прав человека в Чечне. Документ был подготовлен по инициативе 16 западных стран.
Обновлено в 00:44
Политика
Генассамблея ООН не приняла резолюцию России в поддержку ДРСМД
Генассамблея ООН не приняла резолюцию РФ в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - итоги голосования.
Обновлено в 10:47
Политика
Большинство украинцев считают свою жизнь невыносимой, показал опрос
Опрос проводился с 13 по 29 сентября 2018 года во всех регионах Украины, кроме неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
Обновлено в 08:47