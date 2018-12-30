Политика
МИД Румынии выразил сожаление из-за статьи посольства России
МИД Румынии выразил сожаление из-за статьи посольства РоссииИзвестия00:20
Румынский МИД выразил сожаление в связи с публикацией на сайте российского посольства о том, что некоторые СМИ продолжают кампании по очернению солдат Красной армии, освободивших страны Восточной и Центральной Европы от фашизма.
Известия00:20
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МИД Румынии выразил сожаление из-за публикации на сайте российского посольства
Газета.Ruвчера в 22:18
МИД Румынии выразил сожаление по поводу публикации на сайте посольства России
Комсомольская правда03:19
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Происшествия
В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия
ФСБ задержала в Москве гражданина США по подозрению в шпионаже
Обновлено в 03:34
Происшествия
Подозреваемый в убийстве клиентки Blablacar признал вину
Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве 29-летней москвички, которая взяла его попутчиком через сервис BlaBlaCar, признал свою вину.
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия
В Ингушетии убили потомка религиозного деятеля Белхароева
Правоохранительные органы Ингушетии завели уголовное дело по факту убийства Ибрагима Белхароева, правнука почитаемого в республике религиозного деятеля Батал-Хаджи Белхароева, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 04:42
Происшествия
Главы МЧС и и Минздрава прибыли в Магнитогорск
Обновлено в 04:41
Армия и оружие
Испытания танка «Армата» начнутся в 2019 году
Новейший российский танк Т-14 "Армата" в 2019 году приступит к государственным испытаниям, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Обновлено в 00:02
Транспорт
В Крыму открыли новый участок трассы «Таврида»
Участок федеральной трассы "Таврида" протяженностью 85 километров открыт сегодня в Крыму.
Обновлено вчера в 04:40
Происшествия
Момент взрыва дома в Магнитогорске попал на видео
Обрушен подъезд многоэтажного дома. Момента взрыва засняли камеры виденаблюдения. Кадры опубликовало местное издание «Челябинск Онлайн».
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Челябинской области объявят траур после взрыва газа в Магнитогорске
Власти Челябинской области планируют объявить траур после взрыва газа в жилом доме Магнитогорска.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Пострадавшим при взрыве в Магнитогорске купят новые квартиры
Взрыв газа, ставший причиной трагедии, произошел в квартире на втором этаже, расположенной прямо над аркой для проезда автомобилей.
Обновлено в 02:21
Происшествия
Суд арестовал попутчика пропавшей клиентки BlaBlaCar
Мещанский суд Москвы на два месяца арестовал Виталия Чикирева, который обвиняется в убийстве 29-летней Ирины Ахматовой, взявшей попутчика через сервис BlaBlaCar.
Обновлено в 04:13
Происшествия
«Всё ушло вниз»: очевидцы рассказали о взрыве дома в Магнитогорске
Очевидцы трагедии в Магнитогорске рассказали, что между взрывом в квартире и обрушением подъезда прошло несколько минут.
Обновлено в 04:16
Хоккей
Экс-арбитр Вайсфельд считает, что два буллита в ворота молодёжной сборной России назначены ошибочно
Обновлено в 04:03
Общество
Ученые назвали лучшее средство от похмелья
Лучшим средством от похмелья является газировка с лимонным соком, утверждают ученые из университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу (Китай).
Обновлено вчера в 22:25
Политика
МИД Румынии выразил сожаление из-за статьи посольства России
Румынский МИД выразил сожаление в связи с публикацией на сайте российского посольства о том, что некоторые СМИ продолжают кампании по очернению солдат Красной армии, освободивших страны Восточной и Центральной Европы от фашизма.
Обновлено в 00:20
Спорт
Сергей Устюгов выиграл лыжную гонку на «Тур де Ски»
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия
Челябинский губернатор доложил Путину о ситуации в Магнитогорске
Челябинский губернатор Борис Дубровский доложил президенту России о проводимой работе по оказанию помощи пострадавшим и родственникам погибших при трагедии в Магнитогорске.
Обновлено в 03:15
Политика
Первый кандидат в президенты подал документы в ЦИК Украины
В Центральную избирательную комиссию Украины для регистрации кандидатом в президенты были поданы документы от первого участника.
Обновлено в 03:59
Экономика
Украину ждет миллиардный убыток из-за российских санкций — эксперт
Расширение санкций Российской Федерации в отношении Украины грозит Киеву миллиардными убытками, а также потерей тысячами украинских граждан своих рабочих мест.
Обновлено в 02:41
Происшествия
В центре Москвы ограбили магазин Louis Vuitton на 7 миллионов рублей
Магазин Louis Vuitton ограбили в центре Москвы, ведётся поиск злоумышленника, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 04:38
Хоккей
Сборная России обыграла Швейцарию на молодежном ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Полиция задержала попутчика пропавшей женщины-водителя BlaBlaCar
Полиция задержала подозреваемого в причастности к исчезновению 29-летней женщины, пропавшей во время поездки в Тулу, сообщает 30 декабря «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК Юлию Иванову.
Обновлено вчера в 04:55
Происшествия
В США лев выбрался из вольера и растерзал стажера зоопарка
Лев выбрался из своего вольера в зоопарке в американском штате Северная Каролина и убил стажера, сообщает издание USA Today.
Обновлено вчера в 20:09
Политика
На Украине стартовала президентская избирательная кампания
Избирательная кампания по выборам президента официально стартовала на Украине, начинаются выдвижение кандидатов и подача документов в ЦИК для регистрации.
Обновлено в 00:30
Политика
Решение США о выходе из ЮНЕСКО вступило в силу
Решение Соединенных Штатов о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), о котором было объявлено в октябре 2017 года, вступило в силу в понедельник в соответствии с уставом организации.
Обновлено вчера в 16:03
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком данные о сокращении выплат псковским военным
Минобороны России назвало фейком сообщения СМИ о сокращении выплат военным псковского гарнизона из-за якобы перечисления денег на Главный Храм Вооруженных сил, об этом сообщается на странице российского военного ведомства в Facebook.
Обновлено вчера в 17:05
Армия и оружие
Сенатор США рассказал о решении Трампа вывести войска из Сирии
Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп согласился замедлить вывод войск из Сирии.
Обновлено вчера в 17:32
Транспорт
МВД привяжет номера автомобилей к месту регистрации водителей
Как отмечает «Коммерсантъ», главным нововведением станет то, что при постановке машины на учет можно будет получить номера только того региона, где водитель зарегистрирован.
Обновлено 29 декабря в 12:10
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Борнмут»
«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Борнмутом» в домашнем матче 20-го тура английской Премьер-лиги.
Обновлено вчера в 13:22
Общество
Умер замглавы Минтранса Сергей Аристов
Статс-секретарь—замминистра транспорта России Сергей Аристов умер в возрасте 63 лет после тяжелой болезни, сообщается на сайте министерства.
Обновлено вчера в 19:00