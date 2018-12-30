Политика
МИД Румынии выразил сожаление из-за статьи посольства России
МИД Румынии выразил сожаление из-за статьи посольства РоссииИзвестия00:20
Румынский МИД выразил сожаление в связи с публикацией на сайте российского посольства о том, что некоторые СМИ продолжают кампании по очернению солдат Красной армии, освободивших страны Восточной и Центральной Европы от фашизма.
Известия00:20
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МИД Румынии выразил сожаление по поводу публикации на сайте посольства России
Комсомольская правда03:19
МИД Румынии выразил сожаление из-за публикации на сайте российского посольства
Газета.Ruвчера в 22:18
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 06:23, Ашберн
Происшествия
В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия
Момент взрыва в жилом доме в Магнитогорске попал на видео
В Сети появилось видео с моментом взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме в Магнитогорске, в результате которого обрушился подъезд.
Обновлено в 04:04
Происшествия
ФСБ задержала в Москве гражданина США по подозрению в шпионаже
Обновлено в 03:34
Происшествия
В Ингушетии застрелен потомок шейха Белхороева и религиозный деятель
В Ингушетии убили Ибрагима Белхароева, правнука шейха Батал-Хаджи Белхороева. На него было совершено покушение.
Обновлено в 05:33
Политика
Патриарх Кирилл призвал Константинополь одуматься
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею и призвал его отказаться от создания на украинской территории новой церковной структуры.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Число жертв взрыва газа в Магнитогорске возросло до трех
Количество погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске Челябинской области возросло до трех человек, сообщает в понедельник Центр управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В центре Москвы ограбили магазин Louis Vuitton
В МВД России заявили, что в центре Москвы ограбили магазин Louis Vuitton. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:51
Армия и оружие
Испытания танка «Армата» начнутся в 2019 году
Новейший российский танк Т-14 "Армата" в 2019 году приступит к государственным испытаниям, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Обновлено в 00:02
Происшествия
Главы МЧС и Минздрава прибыли на место обрушения дома в Магнитогорске
Глава МЧС России Евгений Зиничев и министр здравоохранения Вероника Скворцова прибыли на место трагедии в Магнитогорске, на улицу Карла Маркса, где сегодня утром из-за взрыва газа обрушился подъезд жилой девятиэтажки.
Обновлено в 05:33
Происшествия
СК: подозреваемый в убийстве девушки из BlaBlaCar признал вину
Мужчина, связавшийся с 29-летней жительницей столицы через сервис BlaBlaCar, задержан по подозрению в причастности к её исчезновению.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
Специалисты опасаются дальнейшего обрушения дома в Магнитогорске
Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Магнитогорске этим утром.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве девушки–водителя BlaBlaCar
Обновлено в 04:04
Политика
Британский посол по-русски поздравил россиян с Новым годом
Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу на русском языке поздравил россиян с наступающим Новым годом, пообещав превратить "вызовы" в отношениях двух стран в 2019 г в возможности для укрепления связей между Лондоном и Москвой.
Обновлено в 04:47
Политика
МИД Румынии выразил сожаление из-за статьи посольства России
Румынский МИД выразил сожаление в связи с публикацией на сайте российского посольства о том, что некоторые СМИ продолжают кампании по очернению солдат Красной армии, освободивших страны Восточной и Центральной Европы от фашизма.
Обновлено в 00:20
Экономика
Украине предсказали миллиардный убыток от российских санкций
Российские санкции принесут Украине миллиардный убыток.
Обновлено в 05:19
Политика
Как в блокаду: депутата Рады возмутили нормы питания для украинцев
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Киев жертвует здоровьем граждан ради очередного транша МВФ.
Обновлено в 04:29
Хоккей
Экс-арбитр Вайсфельд считает, что два буллита в ворота молодёжной сборной России назначены ошибочно
Обновлено в 04:03
Транспорт
В Крыму открыто движение по первому участку трассы «Таврида»
Движение по первой очереди трассы открывается поэтапно: пока проехать можно только по участку трассы от Симферополя до Белогорска.
Обновлено 29 декабря в 06:21
Политика
Первый кандидат в президенты подал документы в ЦИК Украины
В Центральную избирательную комиссию Украины для регистрации кандидатом в президенты были поданы документы от первого участника.
Обновлено в 03:59
Общество
Ученые назвали лучшее средство от похмелья
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
Жителям разрушенного подъезда в Магнитогорске предоставят квартиры
Семьи погибших от взрыва бытового газа в многоквартирном доме Магнитогорска выплатят по 100 тысяч рублей.
Обновлено в 05:36
Общество
В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности на 1 января
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности на 1 января. Об этом в понедельник сообщает Гидрометцентр.
Обновлено в 05:52
Энергетика
Пашинян и Путин договорились по цене на газ
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о достижении договоренности с президентом России Владимиром Путиным по цене на российский газ.
Обновлено в 05:06
Происшествия
В ДТП в Свердловской области один человек погиб и 11 пострадали
В результате ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург в Свердловской области один человек погиб и 11 пострадали.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Губернатор выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске
Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи с обрушением жилого дома в Магнитогорске.
Обновлено в 05:04
Гаджеты
В сети опубликовали официальный рендер смартфона Nokia 9
Обновлено в 02:14
Происшествия
В Челябинской области объявят траур из-за взрыва в Магнитогорске
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что в регионе будет объявлен траур в связи с ЧП в Магнитогорске.
Обновлено в 04:29
Происшествия
«Всё ушло вниз»: очевидцы рассказали о взрыве дома в Магнитогорске
Очевидцы трагедии в Магнитогорске рассказали, что между взрывом в квартире и обрушением подъезда прошло несколько минут.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Медики рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Магнитогорске
Обновлено в 06:13
Единоборства
Мейвезер заработает за выставочный бой с Нацукавой $ 9 млн
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер сообщил, что за выставочный бой с Тенсином Нацукавой он получит $ 9 млн.
Обновлено в 01:24