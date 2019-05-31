МИД: Россия расширит чёрный список представителей ЕСRT на русском 08:58

с чего всё началось

Российская сторона расширит ответный список представителей стран и институтов Европейского союза, которым запрещён въезд на территорию России. Об этом информирует российское Министерство иностранных дел.

Политика Премьер Малайзии усомнился в причастности России к крушению MH17 Правительство Малайзии требует убедительные доказательства того, что Россия несет ответственность за крушение пассажирского Boeing 777 рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году в небе над Донбассом.

Политика Власти Косова объявили российского дипломата персоной нон грата Власти Косова объявили российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, раненного местными силовиками, — персоной нон грата.

Шоу-бизнес Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.

Политика Путин присвоил имена выдающихся россиян аэропортам Владимир Путин присвоил имена великих россиян 44 аэропортам.

Политика На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.

Общество Екатеринбурженка из проморолика в поддержку храма оказалась за сквер Жительница Екатеринбурга Дарья Жукова сильно удивилась, когда увидела себя в проморолике, поддерживающем строительство храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра.

Интернет Apple увеличила лимит на загрузку контента по сотовой сети до 200 Мб Корпорация Apple сообщила об увеличении существующего лимита на загрузку по сотовой сети со 150 до 200 Мб.

Происшествия Должника по алиментам достали из могилы в Астрахани В Астрахани судебные приставы разыскали должника по алиментам, который пытался спрятаться на кладбище в выкопанной могиле.

Хоккей НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.

Общество Волочкова выступит в Анапе бесплатно Балерина Анастасия Волочкова приняла решение бесплатно выступить перед жителями Анапы после отказа мэра города Юрия Полякова тратить на выступление артистки бюджетные средства.

Экономика Росстат проведет комплексную проверку отделения в Тюмени Росстат проведет комплексную проверку регионального отделения службы в Тюмени (Тюменьстат), предоставившего некорректные данные по добыче нефти и газа в Ямало-Ненецком АО, а также допустившего техническую ошибку при вводе информации о финансовом положении домохозяйств в этом регионе.

Шоу-бизнес София Ротару поздравила внучку с днем рождения София Ротару поздравила внучку с днем рождения — 30 мая Соне Евдокименко исполнилось 18 лет, передает «Утро.ру».

Политика Зеленский уволил главу госпогранслужбы Украины Глава госпогранслужбы Украины Петр Цигикал снят с должности указом президента страны Владимира Зеленского.

Авто Электрический Mini Cooper смог отбуксировать 150-тонный Boeing В рамках совместного проекта BMW Group и Lufthansa Cargo компактный электрокар отбуксировал 150-тонный грузовой самолет от места погрузки.

Культура Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.

Кино Шнуров назвал удаление сцен из фильма об Элтоне Джоне «анекдотом» Лидер музыкального коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал удаление некоторых резонансных сцен из фильма «Рокетмен» о становлении британского певца и композитора Элтона Джона.

Здоровье Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе Минздрав поддерживает запрет курения кальянов в ресторанах и кафе, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Происшествия Защита Мамаева пожаловалась на приговор омбудсмену Адвокат футболиста Павла Мамаева попросил уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову помочь защитить права футболиста и других фигурантов.

Политика Зеленский выступил за сохранение санкций против России «Спасибо за поддержку санкционной политики против России — и надеюсь на её продолжение, пока украинские территории не будут возвращены полностью», — цитирует пресс-служба президента Зеленского.

Общество Петербуржцы пожаловались ФАС на рекламу о кастрации неверных мужей Жители Санкт-Петербурга пожаловались в городское управление ФАС на оскорбительную, по их мнению, рекламу ветеринарной клиники, в которой, помимо цен на кастрацию животных, содержалось обещание бесплатно подвергать этой процедуре неверных мужей, сообщила РИА Новости в пятницу представитель антимонопольного ведомства.

Экономика Счетная палата: у пенсионера остается не более 200 руб. в день на себя Пенсионер в России при средней пенсии в 14 тыс. руб. с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства может потратить на себя не более 200 руб. в день, рассказала в интервью «РИА Новости» аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.

Игры Искусственный интеллект DeepMind победил людей в Quake III Arena Испытания проводились в режиме Capture the flag (Захват флага) в игре Quake III Arena.

Общество Россияне признались в нелюбви к Москве и желании стать москвичами Основными причинами антипатии к столице, как показало исследование, стали финансовая обеспеченность москвичей (56 процентов опрошенных считают, что «все деньги страны в Москве»), их высокомерие, лень и нелюбовь к жителям других регионов (24, 12 и 8 процентов респондентов соответственно).