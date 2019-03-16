Политика

МИД: Россия ответит на недружественные санкции ЕСВести.Ru 06:20

Россия не оставит без ответа недружественную акцию Евросоюза. Об этом заявляют в МИД РФ в связи с решением ЕС о введении персональных санкций против ряда российских граждан из-за инцидента в Керченском проливе. Комментарий Департамента информации и печати МИД России опубликован на сайте ведомства.
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МИД пообещал ответ на санкции ЕС за инцидент в Керченском проливе

РБК05:52

МИД анонсировал ответные меры РФ на новые санкции Евросоюза

Газета.Ru08:32

МИД РФ пообещал ответить на введение ЕС санкций из-за инцидента в Керченском проливе

Коммерсантъ05:57

В МИД пообещали ответить на санкции ЕС

РИА Новости08:36

МИД России пообещал ответить на санкции ЕС в связи с инцидентом в Керченском проливе

ТАСС05:49

МИД: Россия не оставит без ответа санкции ЕС из-за инцидента в Керченском проливе

RT на русском05:43

МИД России пообещал ответить ЕС на санкции из-за инцидента в Керченском проливе

Говорит Москва05:45
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Шоу-бизнес

Отец Началовой назвал причину смерти певицы

Обновлено в 14:05
Происшествия

Госпитализирован режиссер Марлен Хуциев

93-летний режиссер и сценарист Марлен Хуциев госпитализирован с внутренним кровотечением, сообщает «Пятый канал».
Обновлено в 14:25
Шоу-бизнес

Собчак рассказала о причинах развода с Виторганом

Журналист и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак в эфире телеканала НТВ рассказала о причинах расставания с актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 11:44
Футбол

Мадридский «Реал» выиграл первый матч после возвращения Зидана

Обновлено в 13:20
Спорт

Бронзовая призерка чемпионата мира по биатлону: Фуркад довыпендривался

Бывшая российская биатлонистка, бронзовый призер чемпионата мира 2007 года Наталья Гусева-Сорокина высказалась относительно выступления Мартена Фуркада на чемпионате мира в Швеции, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:56
Политика

Украинская журналистка не обнаружила в Крыму ностальгии по Украине

Автор блога на украинском интернет-портале "Страна.ua" Олеся Медведева по итогам своей поездки в Крым констатировала, что жители полуострова не хотят возвращаться в состав Украины.
Обновлено в 15:06
Происшествия

«Желтые жилеты» подожгли известный ресторан на Елисейских полях

Обновлено в 14:00
Культура

Последнюю съемку Началовой покажет НТВ в воскресенье

Телеканал НТВ покажет последнюю передачу, в съемках которой принимала участие ушедшая из жизни певица Юлия Началова, в воскресенье, 17 марта.
Обновлено в 14:36
Кино

Михаил Кокшенов внес ясность в сообщения о «сердечном приступе»

Советский и российский актер театра и кино Михаил Кокшенов прокомментировал информацию о своей госпитализации из-за сердечного приступа, передает StarHit.
Обновлено в 12:31
Шоу-бизнес

Представитель Юлии Началовой рассказала о состоянии певицы

Обновлено 14 марта в 11:12
Политика

Отрыв Зеленского от Порошенко стал минимальным

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский продолжает лидировать в предвыборных рейтингах, однако его отрыв от действующего главы государства Петра Порошенко сократился до нескольких процентов.
Обновлено в 10:33
Происшествия

Обнародован отчет о смерти Михаила Лесина

Американские власти предоставили отчет о смерти российского медиаменеджера Михаила Лесина. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Обновлено в 08:29
Происшествия

Свидетельницу по делу Берлускони отравили радиоактивными веществами

По предварительным данным, смерть марокканской танцовщицы Иман Фадил, свидетельницы в деле против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, наступила от отравления «смесью радиоактивных веществ».
Обновлено в 07:44
Спорт

Логинов: до финишной прямой не думал о том, что могу завоевать медаль

Логинов принял эстафету у Дмитрия Малышко восьмым — с отставанием в 1 минуту 22,9 секунды.
Обновлено в 14:23
Футбол

СПАЛ победил «Рому» в домашнем матче

Обновлено в 14:59
Политика

В МИДе рассказали о планах России по размещению ракет в Европе

«Если возобладают интересы обеспечения безопасности и европейцы действительно не хотят превращения континента в плацдарм для размещения американских сил и полного военно-политического и геополитического подчинения США, то они должны воспротивиться этим планам, если они реально появятся», — заявил замминистра, имея в виду размещение ракет США в Евросоюзе.
Обновлено в 05:00
Футбол

Юрий Жирков вызван в сборную России на матчи отбора ЧЕ-2020

Полузащитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Юрий Жирков вызван в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Бельгии и Казахстана.
Обновлено в 14:43
Происшествия

В Грузии сошел с рельсов пассажирский поезд

В Грузии сошел с рельсов пассажирский поезд №683 «Кутаиси — Батуми».
Обновлено в 14:18
Происшествия

В Москве человек забрался на арку Крымского моста

В Москве человек забрался на арку Крымского моста на высоту примерно пятиэтажного жилого дома.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Квартира девочки‑маугли из Москвы не была отключена от воды и света

Обновлено в 13:45
Футбол

Фанаты «Енисея» требовали отставки тренера во время игры с «Арсеналом»

Фанаты призвали к отставке специалиста на игре 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским "Арсеналом".
Обновлено в 14:06
Музыка

Лайма Вайкуле раскритиковала Ольгу Бузову за ее пение

Обновлено в 06:15
Происшествия

В Петербурге в жилом доме обезвредили три мины времён войны

Обновлено в 14:22
Политика

Спецпредставитель США обсудит с Рябковым ситуацию в Венесуэле

Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс планирует встретиться с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым для обсуждения ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 14:54
Теннис

Теннисист Надаль снялся с турнира в Индиан-Уэллсе

Обновлено в 14:46
Шоу-бизнес

Юлия Началова подключена к аппарату искусственной вентиляции легких

Российская певица Юлия Началова, которая ранее была госпитализирована на отделение реанимации, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
Обновлено 12 марта в 17:24
Армия и оружие

США перебросили в Европу ядерные бомбардировщики

На авиабазу Фэрфорд в Великобритании прибыли два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие

Истребитель Су-57 получит плазменный двигатель пятого поколения

Российский истребитель пятого поколения Су-57 получит плазменный двигатель с уменьшенной радиолокационной заметностью.
Обновлено в 11:24
Хоккей

НХЛ. «Питтсбург» поздравил Малкина с 1000‐м очком перед матчем с «Сент-Луисом»

32-летний россиянин ранее в матче против «Вашингтона» набрал 1000-е (391+609) очко за карьеру в 848 играх в регулярных чемпионатах НХЛ.
Обновлено в 14:58
Футбол

Гранат в матче с «Ростовом» получил перелом малоберцовой кости

Защитник «Рубина» Владимир Гранат в матче с «Ростовом» (0:2) в 20-м туре чемпионата России получил перелом малоберцовой кости, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 13:20
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