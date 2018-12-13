Политика
МИД: Россия объявила военного дипломата из Словакии персоной нон грата
МИД: Россия объявила военного дипломата из Словакии персоной нон гратаГазета.Ru03:20
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва объявила словацкого военного дипломата персоной нон грата и вручила ему соответствующую ноту 11 декабря, передает ТАСС. По ее словам, дипломат в соответствии с нотой должен покинуть территорию России в течение двух суток.
Газета.Ru03:20
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Поскольку в соответствии с устоявшейся и общепринятой дипломатической практикой подобные недружественные действия всегда влекут за собой зеркальные ответные меры, на днях персоной нон грата в РФ был объявлен словацкий военный дипломат.
— Мария Захарова, российский дипломатЭкспресс газета 04:20
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