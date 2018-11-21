Политика

МИД предостерег Украину от авантюр в Азовском море
РИА Новости
вчера в 12:49

Россия предостерегает Украину от противоречащих международному праву попыток пересмотреть статус Азовского моря как внутренних вод двух стран, говорится в заявлении МИД.
РИА Новостивчера в 12:49
с чего всё началось
«Очередное нагнетание напряжённости между Россией и Украиной препятствует восстановлению двусторонних отношений, противоречит интересам региональной и международной безопасности», — говорится в сообщении
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RT на русскомвчера в 12:13

Подробнее о событии

МИД сообщил, что Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море

Коммерсантъвчера в 17:42

Российские дипломаты предостерегли Киев от авантюр в Азовском море

URA.Ruвчера в 17:39

МИД России предостерег Украину от любых авантюр в Азовском море

Российская газетавчера в 16:33

Россия призвала Украину отказаться от авантюр в Азовском море

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Россия предостерегла Украину от попыток пересмотреть статус Азовского моря

ТАССвчера в 12:18

МИД России предостерёг Украину от авантюр в Азовском море

RT на русскомвчера в 12:13
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Политика

«Газпром» определился с маршрутом «Турецкого потока»

График строительства продолжения «Турецкого потока» через Болгарию, Сербию и Венгрию позволит «Газпрому» уже с 2022 года отказаться от транзита через Украину.
Обновлено в 00:44
Армия и оружие

Умер начальник ГРУ Игорь Коробов

"На 63-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался начальник главного разведывательного управления генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации — заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Коробов Игорь Валентинович", — говорится в сообщении.
Обновлено в 00:45
Армия и оружие

Военным США разрешили стрелять на поражение на мексиканской границе

Обновлено в 00:26
Армия и оружие

Умер старейший ветеран, переживший Перл-Харбор

Обновлено в 00:17
Политика

Косово ввело тариф в 100% на импорт товаров из Сербии и Боснии

Власти частично признанной Республики Косово объявили о введении 100%-го тарифа на импорт всех товаров из Сербии и Боснии, сообщает AP.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

На Украине рассказали о пьянстве Порошенко во время «евромайдана»

Глава Социалистической партии Украины Илья Кива рассказал, как действующий украинский лидер Пётр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко «пьянствовали» во время массовых протестов осенью 2013 — зимой 2014 годов, вошедших в историю под названием «евромайдан».
Обновлено в 00:30
Политика

Минздрав поддержал идею обязать компании оплачивать работникам фитнес

Министерство здравоохранения России поддерживает инициативу депутата Госдумы Дмитрия Свищева, предложившего обязать крупные компании оплачивать сотрудникам занятия спортом.
Обновлено в 00:41
Армия и оружие

В Совфеде предложили обновить условия применения ядерного оружия

Сенаторы предложили обновить российскую концепцию применения ядерного оружия.
Обновлено в 00:10
Политика

Госсекретарь США поздравил Ким Чон Яна с избранием главой Интерпола

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил с избранием президентом Интерпола представителя Южной Кореи Ким Чон Яна и назвал его правильным человеком, который сможет сохранить верховенство закона и сделать мир более безопасным местом в одном из наиболее важных правоохранительных органов мира.
Обновлено вчера в 20:26
Политика

США считают лучшим исходом возврат России к соблюдению ДРСМД

Соединенные Штаты выразили надежду на то, что Россия продемонстрирует стремление вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 00:28
Армия и оружие

Госдеп США призвал передать йеменский порт Ходейда нейтральной стороне

Американский госдепартамент призвал передать йеменский порт Ходейда нейтральной стороне, чтобы ускорить распространение помощи для борьбы с острым гуманитарным кризисом.
Обновлено вчера в 22:14
Политика

Медведев разрешил ввоз праворульных автомобилей без ЭРА-ГЛОНАСС

Председатель правительства России Дмитрий Медведев разрешил в течение года ввозить автомобили с рулем справа без установки на них системы ЭРА-ГЛОНАСС.
Обновлено в 00:05
Политика

Правительство передало «Ростеху» 92,3% акций ОАК

Правительство России распорядилось передать госкорпорации «Ростех» находящиеся в федеральной собственности 92,31% акций ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК).
Обновлено в 00:39
Политика

Санчес и Мэй провели телефонный разговор о соглашении по Brexit

Санчес заявил Мэй, что Испания проголосует против соглашения на заседании Европейского совета 25 ноября, если в нем не будет зафиксировано, что Испания и Великобритания будут напрямую вести переговоры по поводу Гибралтара, пишет агентство.
Обновлено вчера в 22:49
Армия и оружие

США призвали ЕС создавать армию в «полном согласии» с НАТО

Соединенные Штаты Америки призвали Европейский Союз создавать армию в «полном согласии» с НАТО.
Обновлено в 00:45
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Полузамкнутое море Атлантического океана на востоке Европы, омывающее побережье Украины и России. Самое мелкое море в мире: глубина не превышает 13,5 метров, средняя глубина около 7,4 м. Азовское море соединяется с Атлантическим океаном длинной цепочкой проливов и морей.
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