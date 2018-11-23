Политика
У России нет планов создавать в Азовском море военную базу, «милитаризация» российской стороной региона является придуманной «страшилкой», заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин. «Милитаризация Россией Азовского моря» — это ещё одна придуманная страшилка, которая высосана из пальца.
RT на русском15:28
Но это было ожидаемо: Крым больше не воспринимается в качестве острого сюжета и инструмента давления на Россию, нужны яркие свежие темы… На самом деле ситуация в этом регионе нашим так называемым западным партнёрам особо не интересна. Для них важен лишь новый повод для нападок на Россию.
— Григорий Карасин, российский дипломатRT на русском 14:20
с чего всё началось
Замглавы МИД РФ Григорий Карасин о конфликте вокруг Азовского моря В последние недели из Киева, Брюсселя и Вашингтона в адрес России все громче звучат обвинения в милитаризации Азовского моря, воспрепятствовании свободному судоходству, ущемлении интересов Украины и нарушениях международного морского права.Коммерсантъ14:01
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Политика
Порошенко не назвал сроки вступления Украины в НАТО
Президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления в Верховной раде перед голосованием по изменениям в конституцию, касающимся евроинтеграции, заявил, что вступление Украины в НАТО значительно усилит альянс на восточном фланге.
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Политика
Путин выразил соболезнования семье и коллегам Коробова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким скончавшегося 21 ноября начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игоря Коробова.
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Армия и оружие
Сирийский военный погиб при обстреле боевиками провинции Хама
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Политика
Трамп разрешил военным стрелять на поражение на границе с Мексикой
Президент США Дональд Трамп разрешил военным на границе с Мексикой открывать огонь на поражение.
Обновлено в 16:19
Политика
Марчук стал представителем Киева в контактной группе по Донбассу
Президент Украины Петр Порошенко назначил экс-главу минобороны Евгения Марчука представителем Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко на странице в Facebook.
Обновлено в 15:53
Политика
Франция ввела санкции против 18 саудовцев в связи с делом Хашукджи
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Армия и оружие
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Обновлено в 16:19
Политика
Саркози приехал в Москву и признался в дружеских чувствах к Путину
Бывший президент Франции Николя Саркози во время неожиданного визита в Москву признался в дружеских чувствах к Владимиру Путину и рассказал о возросшем престиже России в мире.
Обновлено в 16:32
Политика
ФСО отказалась комментировать появление военных вертолетов над Кремлем
Обновлено в 15:26
Политика
НАТО: ситуация в Косове находится под контролем
Руководство международной миссии KFOR под эгидой НАТО сообщило, что ситуация в Косове находится под контролем, а информация о перемещении албанских спецподразделений полиции неверна.
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Политика
Путин опередил Трампа в рейтинге доверия к мировым лидерам
Итальянский институт Милтона Фридмана опубликовал доклад, в котором эксперты проанализировали общественное мнение о мировых лидерах и представили рейтинг их поддержки.
Обновлено в 16:46
Политика
Sky: после Brexit между Великобританией и ЕС появятся торговые барьеры
Торговые барьеры, отсутствующие в настоящее время, появятся при движении товаров и услуг между Великобританией и ЕС после выхода страны из состава сообщества (Brexit).
Обновлено в 12:46
Политика
Рада назначила нового министра финансов Украины
Как отмечается, Маркарова была исполняющей обязанности министра финансов Украины с июня текущего года.
Обновлено в 14:52
Политика
Путин проведёт заседание Госсовета в Крыму 23 ноября
Президент России Владимир Путин 23 ноября в Ялте проведёт расширенное заседание президиума Государственного совета по вопросам реализации майского указа.
Обновлено в 16:16
Политика
Трамп не исключает торговой сделки с Китаем на саммите G20 в Аргентине
Торговая война между Китаем и США началась после введения Вашингтоном импортных пошлин на ряд китайских товаров.
Обновлено в 16:12