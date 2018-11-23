Замглавы МИД РФ Григорий Карасин о конфликте вокруг Азовского моря В последние недели из Киева, Брюсселя и Вашингтона в адрес России все громче звучат обвинения в милитаризации Азовского моря, воспрепятствовании свободному судоходству, ущемлении интересов Украины и нарушениях международного морского права.

с чего всё началось

Но это было ожидаемо: Крым больше не воспринимается в качестве острого сюжета и инструмента давления на Россию, нужны яркие свежие темы… На самом деле ситуация в этом регионе нашим так называемым западным партнёрам особо не интересна. Для них важен лишь новый повод для нападок на Россию.

У России нет планов создавать в Азовском море военную базу, «милитаризация» российской стороной региона является придуманной «страшилкой», заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин. «Милитаризация Россией Азовского моря» — это ещё одна придуманная страшилка, которая высосана из пальца.

МИД: Россия не намерена создавать военную базу в Азовском море

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