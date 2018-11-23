Политика
У России нет планов создавать в Азовском море военную базу, «милитаризация» российской стороной региона является придуманной «страшилкой», заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин. «Милитаризация Россией Азовского моря» — это ещё одна придуманная страшилка, которая высосана из пальца.
RT на русскомвчера в 15:28
Но это было ожидаемо: Крым больше не воспринимается в качестве острого сюжета и инструмента давления на Россию, нужны яркие свежие темы… На самом деле ситуация в этом регионе нашим так называемым западным партнёрам особо не интересна. Для них важен лишь новый повод для нападок на Россию.
— Григорий Карасин, российский дипломатRT на русском вчера в 14:20
с чего всё началось
Замглавы МИД РФ Григорий Карасин о конфликте вокруг Азовского моря В последние недели из Киева, Брюсселя и Вашингтона в адрес России все громче звучат обвинения в милитаризации Азовского моря, воспрепятствовании свободному судоходству, ущемлении интересов Украины и нарушениях международного морского права.Коммерсантъвчера в 14:01
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Политика
ФСО объяснила появление военных вертолетов над Кремлем
Обновлено в 01:00
Политика
Порошенко не назвал сроки вступления в НАТО
Президент Украины Петр Порошенко назвал очень амбициозной и непростой задачей вступление страны в НАТО и не стал прогнозировать сроков.
Обновлено в 00:48
Политика
Браудер призвал власти Канады помочь исключить Россию из Интерпола
Выступая в эфире канадской радиостанции CBC, Браудер заявил, что Россия постоянно использует Интерпол в своих интересах и тем самым вредит международной полицейской организации.
Обновлено в 00:53
Политика
Помпео пообещал не пропустить караван мигрантов в США
США не допустят на свою территорию караван мигрантов, который сейчас находится на американо-мексиканской границе.
Обновлено в 00:01
Политика
Премьеры Испании и Великобритании не согласовали позицию по «Брекситу»
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что по итогам переговоров с британским премьером Терезой Мэй позиции двух стран по поводу выхода Великобритании из ЕС все еще отличаются.
Обновлено в 00:22
Политика
США призвали союзников отказаться от использования оборудования Huawei
Правительство США обратилось к ключевым союзникам по всему миру с призывом о прекращении использования оборудования китайской телекоммуникационной компании Huawei, которую Вашингтон подозревает в скрытом шпионаже, сообщила The Wall Street Journal.
Обновлено в 00:50
Политика
Украинский посол ответил на требование МИД ФРГ закрыть «Миротворец»
Посол Украины в Берлине Андрей Мельник прокомментировал требование министерства иностранных дел Германии закрыть скандально известный сайт «Миротворец».
Обновлено в 00:56
Политика
Защита Ассанжа опасается решения о смене посла Эквадора в Лондоне
Защита основателя портала WikiLeaks опасается, что решение сменить посла Эквадора в Великобритании может быть частью стратегии, направленной на прекращение права на убежище для Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 00:36
Армия и оружие
За неделю 10 летательных аппаратов провели разведку у границ России
За неделю разведку у границ России провели 10 летательных аппаратов.
Обновлено вчера в 21:44
Армия и оружие
НАТО: ситуация в Косове находится под контролем
Руководство международной миссии KFOR под эгидой НАТО сообщило, что ситуация в Косове находится под контролем, а информация о перемещении албанских спецподразделений полиции неверна.
Обновлено вчера в 22:32
Армия и оружие
Сирийская армия отбила атаку боевиков в Хаме, сообщил источник
"Боевики постоянно осуществляют эти попытки проникнуть на позиции армии с целью сорвать реализацию договоренностей, достигнутых в Сочи по созданию демилитаризованной зоны", — заявил собеседник агентства.
Обновлено в 00:20
Политика
Почему Путин обогнал Трампа в глобальном рейтинге доверия к политикам
Высокие электоральные рейтинги внутри собственной страны, продолжают авторы, позволяют Путину "сосредоточиться на внешней политике, чтобы нарастить влияние России в мире".
Обновлено в 00:33
Политика
Порошенко уволил губернатора Луганской области
Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Гарбуза с должности главы Луганской областной государственной администрации.
Обновлено в 00:31
Политика
Трамп предложил винить в смерти Хашукджи весь мир
Президент США Дональд Трамп вновь выступил в защиту Саудовской Аравии по делу об убийстве Джамаля Хашукджи, предложив винить в смерти журналиста весь мир.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Лидеры стран БРИКС проведут неформальную встречу на полях G20
Лидеры стран БРИКС проведут во время саммита G20 в Аргентине неформальную встречу. Об этом рассказал помощник главы МИД КНР Чжан Цзюнь.
Обновлено в 00:46