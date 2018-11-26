Политика
МИД России заявил протест Украине из-за инцидента в Керченском проливе
МИД России заявил протест Украине из-за инцидента в Керченском проливеГазета.Ru07:04
В российском внешнеполитическом ведомстве заявили протест в связи с инцидентом в Керченском проливе между Россией и Украиной. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru07:04
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с чего всё началось
«Подтверждением тому стало намерение Киева ввести в стране военное положение, что в свете предстоящих весной 2019 года президентских выборов выглядит весьма одиозно», — говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном 26 ноября.Известия08:06
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Политика
Совбез ООН заблокировал российскую повестку по Керченскому проливу
Совет Безопасности ООН заблокировал рассмотрение вопроса России по ситуации в Керченском проливе.
Обновлено в 12:10
Политика
Порошенко заявил о введении военного положения с 28 ноября
Президент Украины Пётр Порошенко в ходе специального обращения заявил, что вводит режим военного положения в стране с 28 ноября.
Обновлено в 12:01
Политика
Путин подписал указ о создании в Москве инновационного кластера
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании на территории Москвы инновационного кластера, соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 11:43
Политика
Песков: дата встречи Путина и Трампа на G20 еще прорабатывается
Дата встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на G20 все еще прорабатывается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:15
Политика
Меркель и Порошенко обсудили ситуацию в Керченском проливе
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко провели телефонный разговор по поводу ситуации в Керченском проливе.
Обновлено в 10:46
Политика
Президент Сирии сменил девять министров страны
Обновлено в 11:23
Политика
Сотни нелегальных мигрантов пытались прорваться в США из Мексики
Обновлено в 12:00
Армия и оружие
МИД России осудил химатаку террористов в Алеппо
Министерство иностранных дел России осудило обстрел террористами «Джабхат ан-Нусры»* жилых кварталов Алеппо снарядами, начинёнными отравляющими веществами.
Обновлено в 11:22
Армия и оружие
Порошенко заявил народу об «угрозе сухопутной операции» против Украины
Президент Украины Петр Порошенко 26 ноября выступил с обращением к жителям страны, в ходе которого заявил о якобы высокой угрозе сухопутной операции против страны.
Обновлено в 12:10
Политика
В Госдуму поступили поправки о продаже оружия с 21 года
По следам трагедии в керченском колледже в Госдуму внесены поправки о повышении возраста приобретения оружия в РФ с 18 до 21 года.
Обновлено в 12:07
Политика
Рябков заявил о приверженности России Договору о РСМД
"С учетом всего комплекса факторов, влияющих на безопасность и стратегическую стабильность, Россия сохраняет полную приверженность Договору как важному элементу архитектуры евроатлантической безопасности", - заявил замглавы МИД Сергей Рябков, выступая на брифинге 26 ноября.
Обновлено в 10:43
Политика
Москва потребовала от Киева обеспечить безопасность посольства РФ
Российская сторона требует от властей Украины обеспечить безопасность дипломатической миссии в Киеве.
Обновлено в 07:35
Политика
Мэй попытается убедить парламент поддержать сделку по Brexit
Великобритания столкнется с периодом неопределенности и значительными рисками в случае, если парламент не поддержит согласованное с ЕС соглашение о Brexit, говорится в полученных РИА Новости фрагментах будущего выступления британского премьера Терезы Мэй в палате общин.
Обновлено в 12:07
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска ракеты комплекса «Уран» с корвета «Громкий»
Минобороны опубликовало кадры пуска крылатой ракеты X-35 комплекса "Уран" с корвета "Громкий".
Обновлено в 11:44
Армия и оружие
Российские самолеты Су-24 пролетели над бельгийскими фрегатами
Российские самолеты Су-24 совершили облет бельгийских фрегатов на малой высоте, передает телеканал VRT.
Обновлено в 12:09