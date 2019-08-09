Политика
МИД России заявил о стремлении Японии политизировать Олимпиаду-2020RT на русском 13:59
Япония стремится политизировать летние Олимпийские игры 2020 года в Токио, что вызывает глубокое сожаление, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Таким образом, как передаёт ТАСС, дипломат прокомментировала обозначение на сайте Игр южной части Курил как территории Японии.
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с чего всё началось
Ранее на сайте Олимпиады 2020 года появилась карта Японии, на которой острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды указаны как часть провинции Хоккайдо.Известия09:59
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Захарова рассказала, когда МИД РФ ответит Токио на «японские Курилы» карты Олимпиады-2020
Национальная служба новостей06:10
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 16:40, Вашингтон
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