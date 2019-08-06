с чего всё началось

Россия выразила послу Японии Тоехиса Кодзуки протест из-за нарушений на Южных Курилах, которые были допущены японскими участниками безвизовых обменов с островами. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.

Путешествия Стало известно, какая нация чаще всего путешествует Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) рассказала, представители какой нации чаще всего путешествуют.

Происшествия В Сочи во время шторма утонули три человека Три человека утонули в море в Сочи во время пятибалльного шторма, порядка двадцати удалось спасти.

Политика Порошенко вернулся на Украину ночью Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну вместе с семьей в конце июля, в ночь на 7 августа вернулся в Киев.

Происшествия Монетный двор Мексики ограбили на 2,6 миллиона долларов Дерзкое ограбление на 50 миллионов песо (порядка 2,6 миллиона долларов США) было совершено во вторник тремя преступниками в магазине Монетного двора Мексики.

Космос Открытие математиков из России поможет раскрыть тайны рождения галактик Отечественные астрофизики и математики создали систему уравнений, которые реалистично описывают то, как гигантские облака газа могут превращаться в отдельные звезды или целые галактики.

Футбол Диего Форлан объявил о завершении карьеры Экс-нападающий сборной Уругвая Диего Форлан объявил во вторник о своем уходе из профессионального футбола во время интервью Telemundo de Canal 12.

Общество Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.

Интернет Facebook подала в суд на создателей приложений по накручиванию рекламы Компания Facebook подала иск в суд на двух разработчиков приложений для смартфонов, обвиняя их в мошенническом накручивании просмотров рекламы в социальной сети, сообщается в заявлении компании.

Происшествия Обвиняемого в разбое офицера ФСБ отпустили под домашний арест Московский гарнизонный военный суд отпустил из СИЗО под домашний арест сотрудника управления "К" ФСБ Александра Карелина, который обвиняется в разбойном хищении 136 млн руб. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на секретаря суда Валерию Гудзенко.

Происшествия Задержан вероятный убийца Михаила Круга Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.

Шоу-бизнес Собчак раскрыла правду о разводе Глюкозы с супругом Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором певица Наталья Чистякова-Ионова, больше известная как Глюкоза, разговаривает по видеосвязи со своим супругом бизнесменом Александром Чистяковым.

Технологии Boeing: провели уже 500 испытательных полетов 737 Max Мюиленбург уточнил, что он лично принимал участие в двух испытательных полетах.

Здоровье Названы девять причин отказаться от потребления соли По словам терапевта-диетолога Александры Белодедовой, меньшее потребление соли улучшает как внешний вид человека, так и его состояние здоровья.

Политика Болтон назвал Китай причиной выхода США из ДРСМД Соединенные Штаты решили выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в том числе из-за шагов китайской стороны.

Происшествия Три человека погибли в ДТП под Саратовом Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в среду на трассе в Саратовской области, в результате женщина и двое детей погибли, еще два человека пострадали, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Экономика Грузия озвучила сумму убытков от потери российских туристов Грузия потеряла в июле 44 миллиона долларов от сокращения потока российских туристов в страну.

Футбол «Црвена Звезда» сыграла вничью с «Копенгагеном» в матче Лиги чемпионов «Црвена Звезда» сыграла вничью с «Копенгагеном» в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Политика Украина надеется на белорусское топливо Киев рассчитывает заместить поставки из России Украина, где в августе вступили в силу спецпошлины на импорт российского дизельного топлива по трубопроводу, рассчитывает на увеличение поставок из Белоруссии.

Футбол Клуб Бекхэма подписал 19-летнего венесуэльца из молодежки «Ювентуса» Новый клуб MLS, владельцем которого является экс-игрок сборной Англии Дэвида Бекхэма, объявил о заключении контракта с 19-летним защитником Кристианом Макуном.

Политика В МИД России назвали сумму долга Украины перед СНГ В Министерстве иностранных дел России сообщили, что задолженность Украины перед СНГ составляет более 300 миллионов рублей.