Политика

МИД России вызвал японского посла из-за нарушений на Южных КурилахГазета.Ru вчера в 12:07

Россия выразила послу Японии Тоехиса Кодзуки протест из-за нарушений на Южных Курилах, которые были допущены японскими участниками безвизовых обменов с островами. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.
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с чего всё началось
Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки был вызван в МИД России, где замминистра Игорь Моргулов заявил о неприемлемости протестов со стороны Токио из-за действий России на Курилах, говорится
 в сообщении российского дипломатического ведомства.
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