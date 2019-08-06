с чего всё началось

Россия выразила послу Японии Тоехиса Кодзуки протест из-за нарушений на Южных Курилах, которые были допущены японскими участниками безвизовых обменов с островами. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.

Политика Генпрокурор Украины пожаловался на 15 уголовных дел против него Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что регулярно ходит на допросы в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

Происшествия Задержан вероятный убийца Михаила Круга Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.

Экономика Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.

Футбол Лига чемпионов. «Брюгге» одержал скромную победу над киевским «Динамо» Бельгийский "Брюгге" выиграл первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов у киевского "Динамо" со счетом 1:0.

Политика Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате» Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" - Россию, Францию, ФРГ и Украину - как можно быстрее возобновить переговоры.

Культура Композитор «Симпсонов» судится в Fox из-за дискриминации Альф Клаузен, который много лет писал музыку для телефильма, подал иск против компании Fox из-за дискриминации.

Шоу-бизнес Ушла из жизни фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер ушла из жизни на 62-м году жизни.

Политика Митрохину повторно отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму Окружной избирком повторно отказал члену партии «Яблоко» Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, написал политик в микроблоге Twitter.

Здоровье В Астраханской области вырастут выплаты семьям с детьми-инвалидами В первую очередь с 3,5 тысяч рублей до 7 тысяч вырастет компенсация расходов, связанных с лечением их детей за пределами Астраханской области в течение двух недель.

Авто Кроссовер Genesis GV80 попался фотошпионам Genesis в настоящее время не имеет выхода в быстро развивающийся сегмент кроссоверов, поэтому на GV80, как на первый SUV бренда, оказывается большое давление.

Теннис Шарапова стала седьмой в списке самых высокооплачиваемых спортсменок Российская теннисистка Мария Шарапова расположилась на седьмой строчке в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок в мире по версии журнала Forbes.

Политика Венесуэла призывает Генсека ООН осудить односторонние санкции США Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке всех государственных активов Венесуэлы на территории Соединённых Штатов.

Авто Ателье Startech представило пакет для внедорожника Range Rover Evoque Известное ателье Startech представило усовершенствованный внедорожник Range Rover Evoque, который получил существенные доработки.

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Шоу-бизнес Ксения Собчак опровергла слухи о разводе Глюкозы с мужем Ксения Собчак развенчала появившиеся в СМИ слухи о желании Глюкозы развестись со своим супругом Александром Чистяковым.

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Наука Геймдизайнер испек хлеб из древнеегипетских дрожжей возрастом 4500 лет Технический разработчик и геймдизайнер Симус Блэкли испек хлеб из дрожжей, образцы которых собрал со стенок древнеегипетских глиняных горшков возрастом 4500 лет.

Путешествия Житель Петербурга обогнул Землю за 37 дней Бизнесмен из Петербурга Ян Зингер смог в одиночку обогнуть Землю за 37 дней.