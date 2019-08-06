Политика
МИД России вызвал японского посла из-за нарушений на Южных КурилахГазета.Ru 12:07
Россия выразила послу Японии Тоехиса Кодзуки протест из-за нарушений на Южных Курилах, которые были допущены японскими участниками безвизовых обменов с островами. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.
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