Политика
МИД России вызвал посла Чехии из-за ситуации с недвижимостью в ПрагеРЕН ТВ 10:40
МИД России вызвал и сделал представление послу Чехии Витезславу Пивоньке из-за "ненормальной ситуации", сложившейся вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге.
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с чего всё началось
«В ходе беседы внимание дипломата было привлечено к ненормальной ситуации, которая сложилась вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге, используемых российской стороной», — говорится в сообщении.RT на русском10:18
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