МИД России вызвал посла Чехии из-за ситуации с недвижимостью в ПрагеРЕН ТВ 10:40

с чего всё началось

МИД России вызвал и сделал представление послу Чехии Витезславу Пивоньке из-за "ненормальной ситуации", сложившейся вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге.

МИД России вызвал посла Чехии из-за ситуации с недвижимостью в Праге

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Происшествия По заявлению Дмитрия Рогозина возбудили уголовное дело о клевете Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

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