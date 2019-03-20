Политика

МИД России вызвал посла Чехии из-за ситуации с недвижимостью в ПрагеРЕН ТВ 10:40

МИД России вызвал и сделал представление послу Чехии Витезславу Пивоньке из-за "ненормальной ситуации", сложившейся вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге.
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с чего всё началось
«В ходе беседы внимание дипломата было привлечено к ненормальной ситуации, которая сложилась вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге, используемых российской стороной», — говорится в сообщении
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