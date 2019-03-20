Политика
МИД России вызвал посла Чехии из-за ситуации с недвижимостью в ПрагеРЕН ТВ 10:40
МИД России вызвал и сделал представление послу Чехии Витезславу Пивоньке из-за "ненормальной ситуации", сложившейся вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге.
Читать в источнике
Оценить16
с чего всё началось
«В ходе беседы внимание дипломата было привлечено к ненормальной ситуации, которая сложилась вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге, используемых российской стороной», — говорится в сообщении.RT на русском10:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 20:19, Ашберн
Космос
Компания Boeing отложила запуск нового корабля к МКС
В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разработали компании SpaceX и Boeing.
Обновлено в 19:30
Финансы
ФРС США сохранила базовую ключевую ставку
Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку на прежнем уровне — в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых.
Обновлено в 15:16
Политика
Москалькова сообщила о переводе Вышинского в хорошую камеру
Обновлено в 18:38
Политика
Генпрокурор Украины внезапно «сдал» американского посла
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что американский посол в Киеве Мари Йованович еще при первой встрече с ним передала список людей, которых не должно преследовать украинское правосудие, даже если они совершили преступление.
Обновлено в 17:24
Технологии
Во «ВКонтакте» появилась возможность создавать постеры
Свои фоны для постеров могут загружать пользователи и паблики "ВКонтакте".
Обновлено в 13:22
Общество
Boeing разрабатывает изменения в модели 737 MAX
Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что компания Boeing ведёт разработку необходимых изменений для авиакомпаний, включающих новое программное обеспечение по управлению полётами в Boeing 737 MAX.
Обновлено в 17:45
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено в 17:57
Общество
Догонять деньги на культуру придется региональным и муниципальным властям ЕАО
Распределение 2,86 млрд рублей шло по полностью подготовленным заявкам, к чему муниципальные и региональные власти оказались не готовы.
Обновлено в 18:00
Политика
Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине
"Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.
Обновлено в 19:53
Происшествия
Пилота французского истребителя катапультировало при взлете
Во Франции одного из пилотов истребителя Rafale катапультировало во время взлета на военной базе, пишет 20 марта газета Parisien.
Обновлено в 18:09
Авто
BMW представит 2-Series Gran Coupe в ноябре
Компания BMW представит новую модель 2-Series Gran Coupe в ноябре 2019 года, сообщает немецкий автопроизводитель.
Обновлено в 07:32
Хоккей
«Авангард» вновь победил «Барыс» на своем льду
Хозяева льда вновь оказались сильнее гостей, одержав победу в матче со счетом 3:1. У победителей дубль оформил Максим Чудинов.
Обновлено в 15:14
Шоу-бизнес
Беркова внесла ясность после сообщений о госпитализации
Госпитализированная порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии. Об этом она поделилась в инстаграме.
Обновлено в 16:49
Наука
Директор института генетики РАН выступил против приравнивания CRISPR к ГМО
Директор Института общей генетики имени Вавилова Александр Кудрявцев высказался против приравнивания генетически отредактированных организмов к ГМО в России, как это сделали в Евросоюзе.
Обновлено вчера в 04:27
Общество
Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России
Обновлено в 12:10
Армия и оружие
Россия снова отбомбилась по джихадистам в сирийском Идлибе
Истребители ВКС России нанесли авиаудар по объектам боевиков в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает Al-Masdar News.
Обновлено в 19:45
Политика
Госдума создала группу для оценки ущерба Крыму от Украины
Специальная рабочая группа по оценке ущерба от действий Украины для экономики Крымского полуострова создана в Государственной Думе РФ, сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.
Обновлено в 06:26
Кино
Опубликован трейлер нового сезона «Очень странных дел»
Обновлено в 08:50
Политика
Порошенко отстал от Зеленского и Тимошенко в предвыборном рейтинге
Как показывают опросы, он уверенно отрывается как от лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, так и от президента Украины Петра Порошенко, который замыкает тройку лидеров.
Обновлено в 05:59
Футбол
Черчесов ответил на вопрос о «блате» в сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на предположение журналиста Василия Уткина о том, что он формирует состав команды, исходя из интересов своего представителя Алана Агузарова.
Обновлено в 13:30
Политика
Путин предложил британским бизнесменам поучаствовать в нацпроектах
Президент Владимир Путин принял в Кремле нескольких представителей британского бизнеса, работающих в России.
Обновлено в 08:33
Кино
Первый трейлер «Однажды в Голливуде» Тарантино появился в сети
Обновлено в 13:42
Наука
Одна прогулка в неделю снижает риск ранней смерти
Всего одна короткая прогулка в неделю снижает риск преждевременной смерти от сердечного приступа, инсульта или рака – таковы результаты исследования, где учитывались данные о здоровье 90 000 человек.
Обновлено вчера в 05:55
Армия и оружие
США заблокировали автобусы для эвакуации беженцев из Сирии
Российские военные в Сирии обвинили коалицию во главе с США в том, что они продолжают препятствовать эвакуации беженцев из лагеря Рукбан.
Обновлено в 19:56
Шоу-бизнес
Началову похоронят рядом с Малашенко
Обновлено в 10:46