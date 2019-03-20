МИД России вызвал посла Чехии из-за ситуации с недвижимостью в ПрагеРЕН ТВ 10:40

с чего всё началось

МИД России вызвал и сделал представление послу Чехии Витезславу Пивоньке из-за "ненормальной ситуации", сложившейся вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге.

МИД России вызвал посла Чехии из-за ситуации с недвижимостью в Праге

Космос Компания Boeing отложила запуск нового корабля к МКС В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разработали компании SpaceX и Boeing.

Финансы ФРС США сохранила базовую ключевую ставку Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку на прежнем уровне — в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых.

Политика Генпрокурор Украины внезапно «сдал» американского посла Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что американский посол в Киеве Мари Йованович еще при первой встрече с ним передала список людей, которых не должно преследовать украинское правосудие, даже если они совершили преступление.

Технологии Во «ВКонтакте» появилась возможность создавать постеры Свои фоны для постеров могут загружать пользователи и паблики "ВКонтакте".

Общество Boeing разрабатывает изменения в модели 737 MAX Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что компания Boeing ведёт разработку необходимых изменений для авиакомпаний, включающих новое программное обеспечение по управлению полётами в Boeing 737 MAX.

Происшествия Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.

Общество Догонять деньги на культуру придется региональным и муниципальным властям ЕАО Распределение 2,86 млрд рублей шло по полностью подготовленным заявкам, к чему муниципальные и региональные власти оказались не готовы.

Политика Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине "Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.

Происшествия Пилота французского истребителя катапультировало при взлете Во Франции одного из пилотов истребителя Rafale катапультировало во время взлета на военной базе, пишет 20 марта газета Parisien.

Авто BMW представит 2-Series Gran Coupe в ноябре Компания BMW представит новую модель 2-Series Gran Coupe в ноябре 2019 года, сообщает немецкий автопроизводитель.

Хоккей «Авангард» вновь победил «Барыс» на своем льду Хозяева льда вновь оказались сильнее гостей, одержав победу в матче со счетом 3:1. У победителей дубль оформил Максим Чудинов.

Шоу-бизнес Беркова внесла ясность после сообщений о госпитализации Госпитализированная порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии. Об этом она поделилась в инстаграме.

Наука Директор института генетики РАН выступил против приравнивания CRISPR к ГМО Директор Института общей генетики имени Вавилова Александр Кудрявцев высказался против приравнивания генетически отредактированных организмов к ГМО в России, как это сделали в Евросоюзе.

Армия и оружие Россия снова отбомбилась по джихадистам в сирийском Идлибе Истребители ВКС России нанесли авиаудар по объектам боевиков в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает Al-Masdar News.

Политика Госдума создала группу для оценки ущерба Крыму от Украины Специальная рабочая группа по оценке ущерба от действий Украины для экономики Крымского полуострова создана в Государственной Думе РФ, сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Политика Порошенко отстал от Зеленского и Тимошенко в предвыборном рейтинге Как показывают опросы, он уверенно отрывается как от лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, так и от президента Украины Петра Порошенко, который замыкает тройку лидеров.

Футбол Черчесов ответил на вопрос о «блате» в сборной России Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на предположение журналиста Василия Уткина о том, что он формирует состав команды, исходя из интересов своего представителя Алана Агузарова.

Политика Путин предложил британским бизнесменам поучаствовать в нацпроектах Президент Владимир Путин принял в Кремле нескольких представителей британского бизнеса, работающих в России.

Наука Одна прогулка в неделю снижает риск ранней смерти Всего одна короткая прогулка в неделю снижает риск преждевременной смерти от сердечного приступа, инсульта или рака – таковы результаты исследования, где учитывались данные о здоровье 90 000 человек.