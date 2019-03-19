Политика
МИД России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в КрымKrym.News 00:20
Министерство иностранных дел РФ вернуло Украине ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым. Заявление было опубликовано вчера, 19 марта, пресс-службой российского внешнеполитического ведомства.
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с чего всё началось
"В связи с визитом Путина в АР Крым и город Севастополь российскому внешнеполитическому ведомству передана нота протеста", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте украинского ведомства.ТАСС18 марта в 11:11
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