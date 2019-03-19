МИД России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в КрымKrym.News 00:20

с чего всё началось

Министерство иностранных дел РФ вернуло Украине ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым. Заявление было опубликовано вчера, 19 марта, пресс-службой российского внешнеполитического ведомства.

Политика В Симферополе на двое суток арестовали первого президента Крыма Первого президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции.

Политика Строители соединили морскую и наземную части «Турецкого потока» В Турции сварен завершающий стык морской и прибрежной частей газопровода "Турецкий поток", говорится в сообщении оператора проекта — South Stream Transport B.V. Как отмечается в сообщении, это "символизирует завершение всего комплекса работ по созданию газопроводной системы в Черном море".

Экономика Чистая прибыль МТС в 2018 году сократилась в 8,2 раза Чистая прибыль МТС увеличилась на 30,2% до 14,2 млрд руб. Скорректированный показатель OIBDA вырос на 23% до 55,6 млрд руб.

Происшествия При посадке в аэропорту Тегерана загорелся самолет На борту пассажирского самолета, заходившего на посадку в международный аэропорт "Мехрабад" в Тегеране, во вторник вспыхнул пожар, сообщает иранский телеканал "Пресс-ТВ".

Экономика Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.

Армия и оружие В США в результате наводнения затопило стратегическую военную базу Американская военная база, на которой расположены самолеты для контроля над армией в случае ядерной войны, оказалась под водой из-за наводнения.

Экономика Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.

Хоккей ЦСКА обыграл «Динамо» в серии второго раунда плей-офф КХЛ Московское «Динамо» уступило ЦСКА со счетом 1:2 в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Политика Токаев вступает в должность главы Казахстана Касым-Жомарт Токаев вступает в должность президента Казахстана в среду, 20 марта.

Космос Стартовал имитирующий полет на Луну четырехмесячный эксперимент Международный экипаж из шести человек начал четырехмесячный эксперимент по имитации полета на Луну в Наземном экспериментальном корпусе SIRIUS в Москве, сообщает «Интерфакс».

Армия и оружие В России планируется реализовать проект «криогенной авиации» В России есть технологии и возможности для реализации проекта «водородного» истребителя нового поколения, способного развивать гиперзвуковую скорость, передает Еженедельник «Звезда».

Армия и оружие Путин назвал Су-57 лучшим в мире военным самолетом Российский президент Владимир Путин на встрече с победителями конкурса "Лидеры России" заявил, что считает Су-57 лучшим военным самолетом в мире.

Хоккей Кузнецов и Овечкин принесли «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси» Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Нью-Джерси Дэвилз". Итоговый счет – 4:1 в пользу "столичных".

Финансы Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий Минтруд подготовил изменения в правила обращения за социальной доплатой к пенсии.

Энергетика В России просроченный долг за газ вырос на 6,6% Глава Чечни Рамзан Кадыров говорил, что решение суда Грозного по счетам за газ не означает списания долга в 9 млрд руб. Он отмечал, что суд лишь обратил внимание на "наличие устаревшей проблемы".

Шоу-бизнес В Москве госпитализировали Елену Беркову Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.

Здоровье Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ По информации ведомства, интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ в целом на территории РФ с 11 по 17 марта продолжает снижаться.

Политика Порошенко обвинил Россию в проблемах развития метро Киева Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Россия якобы виновата в торможении планов развития Киевского метрополитена.

Здоровье В Колумбии родилась девочка с близнецом внутри тела В колумбийском городе Барранкилья произошло редкое событие – у местной жительницы родилась дочь, «беременная» своим близнецом.

Общество Медведев дополнил список госуслуг информацией для предпенсионеров Список госуслуг дополнен государственной услугой для людей предпенсионного возраста.

Общество Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.

Музыка Умер работавший с Оззи Осборном гитарист Ирландский музыкант Берни Торме, работавший с Оззи Осборном и Иэном Гилланом, скончался за день до своего 67-летия.

Экономика Росстат изменит методику подсчета доходов россиян Глава Росстата Павел Малков заявил, что служба перейдет на обновленную методику подсчета доходов населения. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество День весеннего равноденствия отмечается сегодня Сегодня, 20 марта, в восьмом часу вечера официально начнется день весеннего равноденствия – ночь и день сравняются по длительности.

Финансы Белоруссия разместит в России облигации на сумму до 30 млрд рублей Белоруссия разместит гособлигации в России на сумму до 30 млрд российских рублей.