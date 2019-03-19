МИД России вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в КрымRT на русском 11:35

с чего всё началось

МИД России возвращает Украине ноту протеста в связи с поездкой российского лидера Владимира Путина в Крым без рассмотрения. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой российского внешнеполитического ведомства.

Футбол Сборная России приземлилась в Бельгии Напомним, что российская сборная 21 марта в Брюсселе проведет с командой Бельгии первый матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 в группе I. Игра начнется в 22:45 по московскому времени. pic.twitter.com / VNjdvATMuC — Сборная России (@ TeamRussia) 19 марта 2019 г. Затем 24 марта россиян ждет выездная встреча с командой Казахстана.

Авто Опубликована дата выхода рестайлинговой LADA Vesta FL Вчера портал Drom.ru опубликовал план производства «Весты» на 2019 год, исходя из которого стала известна предположительная дата выхода обновленной LADA Vesta FL.

Политика Новый глава Челябинской области в первую очередь займется экологией Назначенный исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер в качестве одного из своих приоритетов на новом посту назвал решение экологических проблем региона.

Общество Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".

Экономика Росстат приостановит ежемесячную публикацию о доходах населения Росстат рассмотрит переход на квартальный график публикации данных о доходах россиян, объявил руководитель ведомства Павел Малков по итогам заседания научно-методологического совета Росстата, передает корреспондент РБК.

Происшествия 50 случаев инцеста: в Испании задержан преступник В Испании задержали британца, которого разыскивали за 50 с лишним преступлений сексуального характера.

Политика Назарбаев возглавит Совбез Казахстана После отставки с поста президента Казахстана Нурсултан Назарбаев возглавит Совет Безопасности страны.

Происшествия Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре "Подтверждаем факт проведения проверки правоохранительными органами в помещении дата-центра, где, в том числе, расположены наши сервера", - заявил представитель биржи РИА Новости.

Здоровье Налоговый вычет распространят на жизненно необходимые лекарства «Предлагаемые законопроектом изменения позволят обеспечить преемственность проводимой терапии на стационарном и амбулаторном этапах оказания медицинской помощи, расширить возможности налогоплательщиков по частичному возмещению стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения и повысить доступность лекарств из списка ЖНВЛП», — отмечается на сайте правительства.

Экономика Банк России назвал самые теневые сектора экономики Как сообщаетИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.

Космос Угарный газ на других планетах может быть признаком жизни Если ранее угарный газ безусловно считался признаком, который опровергает присутствие жизни на планете, то теперь этот параметр решено скорректировать.

Политика Бразилия разрешила США использовать свой космодром Президент Бразилии Жаир Болсонару в своём Twitter сообщил, что Бразилиа и Вашингтон подписали соглашение, которое позволит США запускать спутники и ракеты с бразильского космодрома «Алкантара».

Общество Уехавшая из России екатеринбурженка Юлия Савиновских обратилась в ЕСПЧ Уехавшая из России в Испанию екатеринбурженка Юлия Савиновских, у которой органы опеки забрали приемных детей из-за подозрений, что она хочет сменить пол, подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Политика Пушков ответил на требование НАТО отдать Крым Украине Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что если бы Крым оставался частью Украины, то полуостров контролировали бы США и НАТО.

Происшествия Один человек погиб из-за прорыва трубы на дамбе в Новгородской области Два человека пострадали и один погиб из-за прорыва трубы на дамбе в Новгородской области, все они являются сотрудниками ООО "Маловишерское ДЭП".

Футбол «ПСЖ» хочет приобрести Крооса у «Реала» за 80 млн евро Французский клуб готов приобрести 29-летнего немца за 80 млн евро и увеличить зарплату игрока на 50%, сообщает OkDiario.

Транспорт Новый плацкартный вагон будет «помечен» Пассажиры, покупая билеты на поезд № 19/20 Ростов-на-Дону–Москва и № 11/12 Анапа–Москва, не знают, поедут в новом вагоне или в старом.

Армия и оружие Путин назвал Су-57 лучшим военным самолетом Президент России Владимир Путин заявил, что Су-57 — лучший в мире самолет по всем тактико-техническим показателям.

Армия и оружие В США под воду уходит стратегическая авиабаза В штате Небраска, который переживает сильнейшее за последние годы наводнение под воду уходит стратегическая авиабаза «Оффат», где дислоцированы так называемые «самолеты судного дня».

Технологии Во Франции испытали летающий четырехколесный мотоцикл Во Франции испытали летающий четрехколесный мотоцикл LMV 496.

Интернет Instagram начал тестировать покупки внутри приложения Социальная сеть Instagram запустила новую опцию. Теперь пользователи могут делать покупки, не покидая приложение.

Космос Найдены 83 новые сверхмассивные черные дыры Если говорить точнее, специалисты детектировали квазары - крупные яркие диски газа и пыли, окружающие сверхмассивные черные дыры (сами же черные дыры, как известно, не излучают свет).

Общество В Госдуме оценили законопроект о возврате сезонного перевода времени Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал внесение законопроекта, предлагающего вернуть в России сезонный перевод времени.

Авто Кроссовер Bentley Bentayga Pearl of the Gulf посвятили добыче жемчуга Всего пять экземпляров модели Bentayga Pearl of the Gulf («Жемчужина залива») будет продано во всём мире.

Армия и оружие Шаманов опроверг сообщения СМИ о наличии ТУ-22М3 в Крыму Напомним, 19 марта в СМИ появилась информация о том, что в Крыму размещены ракетоносцы ТУ-22М3.