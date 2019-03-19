Политика
МИД России вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в КрымRT на русском 11:35
МИД России возвращает Украине ноту протеста в связи с поездкой российского лидера Владимира Путина в Крым без рассмотрения. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой российского внешнеполитического ведомства.
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с чего всё началось
"В связи с визитом Путина в АР Крым и город Севастополь российскому внешнеполитическому ведомству передана нота протеста", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте украинского ведомства.ТАССвчера в 11:11
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Сборная России приземлилась в Бельгии
Напомним, что российская сборная 21 марта в Брюсселе проведет с командой Бельгии первый матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 в группе I. Игра начнется в 22:45 по московскому времени. pic.twitter.com / VNjdvATMuC — Сборная России (@ TeamRussia) 19 марта 2019 г. Затем 24 марта россиян ждет выездная встреча с командой Казахстана.
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Опубликована дата выхода рестайлинговой LADA Vesta FL
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Происшествия
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Обновлено в 12:46
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Происшествия
Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре
"Подтверждаем факт проведения проверки правоохранительными органами в помещении дата-центра, где, в том числе, расположены наши сервера", - заявил представитель биржи РИА Новости.
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Налоговый вычет распространят на жизненно необходимые лекарства
«Предлагаемые законопроектом изменения позволят обеспечить преемственность проводимой терапии на стационарном и амбулаторном этапах оказания медицинской помощи, расширить возможности налогоплательщиков по частичному возмещению стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения и повысить доступность лекарств из списка ЖНВЛП», — отмечается на сайте правительства.
Обновлено вчера в 11:06
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Банк России назвал самые теневые сектора экономики
Как сообщаетИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.
Обновлено в 06:57
Космос
Угарный газ на других планетах может быть признаком жизни
Если ранее угарный газ безусловно считался признаком, который опровергает присутствие жизни на планете, то теперь этот параметр решено скорректировать.
Обновлено в 12:33
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Президент Бразилии Жаир Болсонару в своём Twitter сообщил, что Бразилиа и Вашингтон подписали соглашение, которое позволит США запускать спутники и ракеты с бразильского космодрома «Алкантара».
Обновлено вчера в 21:32
Общество
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Уехавшая из России в Испанию екатеринбурженка Юлия Савиновских, у которой органы опеки забрали приемных детей из-за подозрений, что она хочет сменить пол, подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 08:02
Политика
Пушков ответил на требование НАТО отдать Крым Украине
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что если бы Крым оставался частью Украины, то полуостров контролировали бы США и НАТО.
Обновлено вчера в 19:59
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Два человека пострадали и один погиб из-за прорыва трубы на дамбе в Новгородской области, все они являются сотрудниками ООО "Маловишерское ДЭП".
Обновлено в 12:25
Футбол
«ПСЖ» хочет приобрести Крооса у «Реала» за 80 млн евро
Французский клуб готов приобрести 29-летнего немца за 80 млн евро и увеличить зарплату игрока на 50%, сообщает OkDiario.
Обновлено в 10:36
Транспорт
Новый плацкартный вагон будет «помечен»
Пассажиры, покупая билеты на поезд № 19/20 Ростов-на-Дону–Москва и № 11/12 Анапа–Москва, не знают, поедут в новом вагоне или в старом.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
Путин назвал Су-57 лучшим военным самолетом
Президент России Владимир Путин заявил, что Су-57 — лучший в мире самолет по всем тактико-техническим показателям.
Обновлено в 11:22
Армия и оружие
В США под воду уходит стратегическая авиабаза
В штате Небраска, который переживает сильнейшее за последние годы наводнение под воду уходит стратегическая авиабаза «Оффат», где дислоцированы так называемые «самолеты судного дня».
Обновлено в 01:31
Технологии
Во Франции испытали летающий четырехколесный мотоцикл
Во Франции испытали летающий четрехколесный мотоцикл LMV 496.
Обновлено вчера в 19:01
Интернет
Instagram начал тестировать покупки внутри приложения
Социальная сеть Instagram запустила новую опцию. Теперь пользователи могут делать покупки, не покидая приложение.
Обновлено в 10:50
Космос
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Если говорить точнее, специалисты детектировали квазары - крупные яркие диски газа и пыли, окружающие сверхмассивные черные дыры (сами же черные дыры, как известно, не излучают свет).
Обновлено в 04:19
Общество
В Госдуме оценили законопроект о возврате сезонного перевода времени
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал внесение законопроекта, предлагающего вернуть в России сезонный перевод времени.
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Авто
Кроссовер Bentley Bentayga Pearl of the Gulf посвятили добыче жемчуга
Всего пять экземпляров модели Bentayga Pearl of the Gulf («Жемчужина залива») будет продано во всём мире.
Обновлено в 05:25
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Шаманов опроверг сообщения СМИ о наличии ТУ-22М3 в Крыму
Напомним, 19 марта в СМИ появилась информация о том, что в Крыму размещены ракетоносцы ТУ-22М3.
Обновлено в 05:27
Энергетика
«Газпром»: долги за газ в России в 2018 году выросли на 6,6%
Общий объем просроченной задолженности за поставленный газ в России в 2018 году вырос на 6,6%, до 180,9 млрд рублей.
Обновлено в 13:07