Политика
МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в КрымРИА Новости 14:19
Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым. Об этом сообщается в комментарии департамента информации и печати. Как заметили в ведомстве, подобные документы МИД возвращает "без рассмотрения и реакции".
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с чего всё началось
"В связи с визитом Путина в АР Крым и город Севастополь российскому внешнеполитическому ведомству передана нота протеста", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте украинского ведомства.ТАССвчера в 11:11
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Росстат зафиксировал рывок промышленного производства
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«Роскосмос» оштрафовал своего подрядчика на 155 млн руб
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