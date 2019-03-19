Политика

МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в КрымРИА Новости 14:19

Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым. Об этом сообщается в комментарии департамента информации и печати. Как заметили в ведомстве, подобные документы МИД возвращает "без рассмотрения и реакции".
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"В связи с визитом Путина в АР Крым и город Севастополь российскому внешнеполитическому ведомству передана нота протеста", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте
 украинского ведомства.
ТАССвчера в 11:11

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МИД вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

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Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы

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Обновлено вчера в 16:38
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Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков не исключил создание против США мультимегатонного оружия.
Обновлено вчера в 19:56
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Алсу показала редкую фотографию с мужем в день их кружевной свадьбы

В минувший понедельник, 18 марта, популярная певица Алсу поделилась нежной фотографией в блоге. На ней она запечатлена в обнимку с мужем.
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Политика

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Пике получил вызов в сборную Каталонии

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Двухтысячная операция с использованием установки «гамма нож» прошла в центре радиохирургии Института имени Склифосовского Департамента здравоохранения Москвы.
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Совет ЕС утвердил ряд мер на случай Brexit без соглашения

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Звезда 90-х Андрей Губин уехал из России.
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Космос

«Роскосмос» оштрафовал своего подрядчика на 155 млн руб

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