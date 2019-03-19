МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в КрымРИА Новости 14:19

с чего всё началось

Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым. Об этом сообщается в комментарии департамента информации и печати. Как заметили в ведомстве, подобные документы МИД возвращает "без рассмотрения и реакции".

Происшествия Ребенок погиб при обстреле школьного автобуса в Сирии Ребенок погиб от пули снайпера в сирийском Алеппо в результате обстрела террористами школьного автобуса.

Экономика Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублей В компании уточнили, что речь о прогнозе чистой прибыли за 2018 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО).

Интернет «Лаборатория Касперского» пожаловалась в ФАС на Apple «Лаборатория Касперского» направила жалобу в ФАС на американскую корпорация Apple, сообщила антивирусная компания.

Происшествия Футболист на автомобиле въехал в толпу фанатов клуба-соперника Происшествие произошло в апреле прошлого года после матча двух команд, в которой "Маргэм" потерпел чувствительное поражение со счетом 0:5. Шутки фанатов "Корнелли" настолько разозлили 35-летнего Тэйлора, что он сел за руль своего автомобиля и въехал в толпу подростков-болельщиков.

Политика Депутаты Рады потребовали разобраться с «захватом власти» в Одессе Депутаты Верховной Рады, члены временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию нападений на активистку и чиновницу горсовета Херсона Екатерину Гандзюк и других активистов, потребовали от силовых ведомств расследовать деятельность «организованной преступной группировки», захватившей власть в Одессе.

Политика Александр Шестун решил прекратить голодовку Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, арестованный по делу о мошенничестве, легализации преступных доходов и незаконном предпринимательстве, решил прекратить голодовку, сообщила пресс-служба Совета по правам человека при президенте России.

Шоу-бизнес Мама Марии Порошиной попала в больницу Мама Марии Порошиной попала в больницу Наталья Красноярская почувствовала себя плохо на работе.

Интернет Instagram начал тестировать покупки внутри приложения Социальная сеть Instagram запустила новую опцию. Теперь пользователи могут делать покупки, не покидая приложение.

Шоу-бизнес Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.

Экономика Росстат зафиксировал рывок промышленного производства Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.

Армия и оружие Создание мультимегатонного оружия против США допустили в РФ Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков не исключил создание против США мультимегатонного оружия.

Шоу-бизнес Алсу показала редкую фотографию с мужем в день их кружевной свадьбы В минувший понедельник, 18 марта, популярная певица Алсу поделилась нежной фотографией в блоге. На ней она запечатлена в обнимку с мужем.

Экономика Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.

Спорт Французские власти выдали ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева Французские власти выдали ордер на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, сообщает агентство Франс Пресс.

Политика Бывший конгрессмен подал иск против Twitter на 250 миллионов долларов Экс-глава комитета Палаты представителей США по разведке республиканец Девин Нуньес подал иск на 250 миллионов долларов против социальной сети Twitter, которую он обвинил в «теневой блокировке консерваторов».

Здоровье Двухтысячную операцию при помощи «гамма ножа» провели в Склифе Двухтысячная операция с использованием установки «гамма нож» прошла в центре радиохирургии Института имени Склифосовского Департамента здравоохранения Москвы.

Политика Совет ЕС утвердил ряд мер на случай Brexit без соглашения Во вторник, 19 марта, Совет Европейского Союза утвердил набор экстренных мер, которые будут регулировать отношения Евросоюза с Лондоном, если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения.

Финансы Нацбанк Казахстана назвал ситуацию на валютном рынке стабильной Ситуация на валютном рынке Казахстана после объявления об отставке президента Казахстана Нурсултана Назарбаева стабильная, сообщил Национальный банк республики.

Здоровье В Башкирии врачи получат премию за раннее выявление рака Врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал указ о премировании медицинских работников, которые выявят у пациентов рак на I и II стадиях.

Космос «Роскосмос» оштрафовал своего подрядчика на 155 млн руб «Роскосмос» оштрафовал Исследовательский центр им. Келдыша (входит в структуру госкорпорации) за просрочку в рамках госконтракта по созданию транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса.

Происшествия Жена экс-главы Интерпола заявила о попытке ее похищения В прокуратуру Лиона на попытку похищения группой неизвестных пожаловалась жена экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя.