МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в КрымРИА Новости 14:19

с чего всё началось

Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым. Об этом сообщается в комментарии департамента информации и печати. Как заметили в ведомстве, подобные документы МИД возвращает "без рассмотрения и реакции".

Футбол «Реал» рассматривает Рабьо в качестве замены Модричу Сообщается, что в клубе рассматривают кандидатуру Рабьо в качестве замены полузащитнику «Реала» Луке Модричу.

Происшествия В центре Москвы найден труп мужчины с огнестрельным ранением Тело мужчины с огнестрельным ранением в голову обнаружено на улице Большая Полянка в центре Москвы.

Гаджеты Появилось первое фото нового российского пулемета калибра 7,62 мм Российские оружейники создали новейший пулемет калибра 7,62 миллиметров. Его фотография уже опубликована в интернете.

Политика Лукашенко выразил сожаление в связи с отставкой Назарбаева Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонные переговоры со своим казахским коллегой Нурсултаном Назарбаевым, который объявил о решении уйти в отставку.

Экономика Росстат изменил методику расчета доходов россиян Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.

Происшествия Профсоюз мигрантов отреагировал на изнасилование россиянки в Якутске История с изнасилованием жительницы Якутска приезжими из Киргизии спровоцировала бурные антимигрантские настроения.

Экономика Банк России назвал самые теневые сектора экономики Как сообщаетИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.

Наука Абелевскую премию по математике впервые присудили женщине Академия наук Норвегии присудила Абелевскую премию по математике 2019 года профессору из США Карен Уленбек (Karen Uhlenbeck).

Здоровье Ряд лекарств от стенокардии признали смертельно опасными Препараты для снижения давления могут привести к внезапной остановке сердца. Речь идет о лекарствах, содержащих нифедипин.

Экономика Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре "Подтверждаем факт проведения проверки правоохранительными органами в помещении дата-центра, где, в том числе, расположены наши сервера", - заявил представитель биржи РИА Новости.

Кино Скончался режиссёр Марлен Хуциев Сегодня, 19 марта, утром на 94-м году жизни скончался народный артист СССР, режиссёр Марлен Хуциев.

Кино Вышел трейлер «Истории игрушек 4» Студия Pixar опубликовала трейлер к новому мультфильму «История игрушек 4», премьера которого состоится в июне 2019 года.

Транспорт РЖД запустили первый поезд с обновленным плацкартом Модернизированный плацкарт отправился из Ростова-на-Дону в Москву РЖД отправили поезд с первым обновленным плацкартным вагоном из Ростова-на-Дону в Москву.

Политика Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.

Авто В Петербурге покажут концепт новой «Нивы» На предстоящем Санкт-Петербургском международном автомобильном салоне зрителям будет показан новый концепт-кар Lada 4x4 Vision.

Наука Физики ИЯФ придумали, как защитить термоядерный реактор Старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН, кандидат физико-математических наук Андрей Шошин отметил, что железоводный способ защиты, используемый в реакторах деления, не подходит для проекта ИТЭР из-за строгих ограничений по весу всей конструкции.

Политика Стало известно о грядущей отставке сына Рогозина с поста главы «Ил» Правительство собирается сменить руководство Авиационного комплекса имени Ильюшина (ПАО «Ил»), в том числе покинет пост гендиректора предприятия Алексей Рогозин, сообщил высокопоставленный источник в авиастроительной отрасли.

Шоу-бизнес Евгений Алдонин о кончине Юлии Началовой: «Трагедия, когда родители хоронят своих детей» 39-летний Евгений Алдонин после кончины экс-супруги Юлии Началовой вышел на связь с репортерами, отметив, что он не в состоянии что-либо говорить и как-то комментировать произошедшее.

Здоровье В Валдае появится межрайонный медицинский центр федерального уровня Уникальный опыт работы в Новгородской области филиала федеральной клиники 122-й больницы натолкнул главу региона Андрея Никитина на мысль о создании в Валдае межрайонного медицинского центра федерального значения.

Космос В НАСА зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем В декабре над Беринговым морем у берегов Камчатки взорвался метеорит мощностью в десять бомб, сброшенных на Хиросиму, пишет Sky News со ссылкой на данные НАСА.

Гаджеты Раскрыты технические особенности смартфона Samsung Galaxy A40 Компания Samsung раскрыла технические характеристики нового смартфона Galaxy A40.

Транспорт «Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на ряде направлений Группа «Аэрофлот» со 2 апреля вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот».

Армия и оружие В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 17 мин по территории республики Украинские силовики во вторник выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 17 мин калибром 82 миллиметра, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Авто Водители России получат 27 тыс рублей за установку ГБО Автовладельцы смогут получить до 27 тыс рублей при переводе на ГБО легковой машины и 147 тыс на грузовик.