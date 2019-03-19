МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в КрымРИА Новости 14:19

с чего всё началось

Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым. Об этом сообщается в комментарии департамента информации и печати. Как заметили в ведомстве, подобные документы МИД возвращает "без рассмотрения и реакции".

Экономика Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.

Политика Трамп обвинил соцсети в поддержке радикальных демократов Конгрессмен обвиняет соцсеть в «теневом запрете консерваторов» и в получении выгоды от использования оскорбительного поведения и языка.

Гаджеты Apple представила новое поколение iMac Компания Apple представила новое поколение настольного компьютера iMac.

Армия и оружие Американский военный самолет замечен у российских баз в Сирии Самолет ВМС США P-8A Poseidon провел разведку вблизи российской авиабазы Хмеймим и базы ВМФ России в Тартусе.

Экономика Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублей В компании уточнили, что речь о прогнозе чистой прибыли за 2018 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО).

Космос В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы Впрочем, метеорологи развенчали миф и заявили, что подобные дыры правильной формы – распространенное явление.

Политика Минобороны опубликовало видео полета Шойгу над Сирией Минобороны России опубликовало видео полета министра обороны РФ Сергея Шойгу над Сирией, в ходе которого борт главы российского ведомства сопровождают истребители Су-35С.

Армия и оружие В США обвинили Россию и Китай в создании вооружений против спутников США считают, что Россия и Китай, обсуждая предотвращение гонки вооружений в космосе, параллельно разрабатывают вооружения, которые могут быть использованы для уничтожения спутников, заявила помощник госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями, верификации и соблюдения Илим Поблет.

Здоровье Петербуржцев обследуют на туберкулез Жителей Петербурга обследуют на туберкулез в рамках акции по ведению здорового образа жизни, посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом 20 марта.

Экономика Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.

Гаджеты Появилось первое фото нового российского пулемета калибра 7,62 мм Российские оружейники создали новейший пулемет калибра 7,62 миллиметров. Его фотография уже опубликована в интернете.

Политика США понимают наличие российских интересов в Венесуэле, заявил Рябков Россия по всем каналам прорабатывает вопрос защиты своих экономических операторов в Венесуэле, США понимают наличие российских интересов в стране, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Происшествия Оппозиция Италии призвала премьер-министра ослушаться Маттео Сальвини Оппозиционные депутаты итальянского парламента во время выступления премьер-министра Джузеппе Конте во вторник, 19 марта, призвали его впустить в страну мигрантов с борта корабля Mare Jonio, передает информагентство ANSA.

Авто На месте завода Ford во Всеволожске может появиться автосервис Завод Ford во Всеволожске продолжит работу как минимум до начала 2020 года, сообщил "Известиям" представитель межрегионального профсоюза "Рабочая ассоциация" Игорь Темченко.

Наука Главную математическую премию мира впервые присудили женщине Абелевскую премию, которую присуждают за выдающиеся достижения в математике, впервые получила женщина — математик Карен Уленбек из Техасского университета в Остине.

Экономика Росстат переходит на новую методику расчётов доходов россиян Федеральная служба государственной статистики (Росстат) приняла решение о внедрении новой методики расчётов доходов населения и приостановила публикацию ежемесячных отчётов.

Экономика Вегетарианство не помеха: эксперты отмечают рост потребления мяса в РФ Международный день без мяса отмечают в мире 20 марта. Россия присоединилась к этому дню с 2012 года.

Политика Болсонару остался доволен своим визитом в США Президент Бразилии Жаир Болсонару положительно оценил итоги своего первого официального визита в Соединенные Штаты в качестве главы государства.

Здоровье В Росздравнадзоре отреагировали на дефицит лекарств от аритмии Ранее в издании РБК сообщали, что в аптеках возник дефицит кардиологического препарата «Амиодарон» и «Кордарон» в таблетках, который входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Кино Опубликован трейлер мультфильма «История игрушек 4» Киностудия Disney Pixar опубликовала трейлер четвертой части популярного мультфильма "История игрушек".

Политика Президент Чехии считает Турцию союзником «Исламского государства» Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по мнению Земана, проводит политику по исламизации своей страны.

Гаджеты Прототип первого iPhone в виде платы представлен на фото в Сети Проект по выпуску смартфона носил кодовое название M68 или Purple 2. До полноценной презентации нового устройства, компания создала прототип, причем он напоминал больше материнскую плату чем смартфон.

Авто Пикап Mitsubishi L200 получил версию для покорения бездорожья Японский автопроизводитель «Mitsubishi» выпустил обновленную версию своего пикапа «L200», который предназначен для покорения самого сурового бездорожья, сообщает «Тарантас Ньюс».