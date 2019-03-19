МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в КрымРИА Новости 14:19

с чего всё началось

Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым. Об этом сообщается в комментарии департамента информации и печати. Как заметили в ведомстве, подобные документы МИД возвращает "без рассмотрения и реакции".

Происшествия В Якутии задержали группу людей, устроивших погром в овощных киосках Начальник полиции Якутска сообщил об аресте группы людей, учинивших погромы в овощных киосках, и призвал жителей города не поддаваться на провокации и не разжигать межнациональную рознь после преступления мигранта, всколыхнувшего регион, сообщает пресс-служба межмуниципального управления МВД России "Якутское".

Общество Ученые объяснили, почему в Финляндии живут самые счастливые люди Причина большого числа счастливых людей в Финляндии кроется в экспериментальном подходе правительства к созданию благополучия в стране, государство стремится повысить комфорт и безопасность пяти миллионов жителей через проведение тщательных исследований в сферах здравоохранения, образования и занятости - так секрет финского счастья РИА Новости объяснили в аналитическом центре Next Era.

Армия и оружие МИД: Россия не станет уничтожать комплексы с ракетой 9М729 Вашингтон отклонил все предложения Москвы, касающиеся решения встречных претензий по Договору, заявило ведомство Россия не будет уничтожать комплексы с ракетой 9М729, которая по заявлению США якобы нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Армия и оружие Россия показала испытания ракетоносца типа «Борей» Минобороны России в День моряка-подводника ВМФ показало испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 955 «Борей».

Авто Сергей Когогин лично протестировал новый тягач «КАМАЗ-54901» Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин лично протестировал новинку компании — премиальный тягач «КАМАЗ-54901».

Политика Арестованному украинскому моряку сделали операцию в Москве Украинскому военному моряку Василию Сороке, раненному во время вооруженного инцидента в районе Керченского пролива, в понедельник сделали операцию, сообщила во вторник уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на слова своей российской коллеги Татьяны Москальковой.

Армия и оружие Стала известна зарплата командира подводной лодки ВМФ РФ Командир подводной лодки Военно-морского флота (ВМФ) России зарабатывает около 250 тысяч рублей в месяц.

Футбол Жевательная резинка Алекса Фергюсона продана за 390 тысяч фунтов На аукционе была продана жевательная резинка, которую использовал бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон во время своего последнего матча во главе манчестерской команды.

Политика СМИ назвали дату переговоров в формате «2+2» между США и Японией Переговоры между главами внешнеполитических ведомств и министрами обороны Японии и США состоятся 19 апреля в Вашингтоне, сообщает агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники.

Политика WSJ: Байден заявил о планах баллотироваться в президенты США Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе конфиденциальной встречи со своими сторонниками заявил, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в 2020 году.

Здоровье Врачи назвали шесть признаков серьезных проблем со здоровьем Ученые из Лондонской клиники рассказали о шести признаках, которые могу указывать на очень серьезные проблемы со здоровьем.

Экономика Росстат приостановит ежемесячную публикацию о доходах населения Как сообщил глава ведомства, в дальнейшем Росстат будет публиковать данные по денежным доходам ежеквартально, а не ежемесячно, как сейчас.

Шоу-бизнес Отец Началовой уточнил причину ее гибели Отец погибшей певицы Юлии Началовой Виктор рассказал, что ее смерть наступила из-за того, что она вовремя не обратилась за медицинской помощью.

Политика Путин примет победителей конкурса «Лидеры России» Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с будущими руководителями - победителями конкурса "Лидеры России".

Общество Медведев подписал распоряжение об индексации зарплаты бюджетников Зарплаты федеральных государственных служащих и бюджетников будут повышены с 1 октября на 4,3 процента.

Происшествия В Утрехте у стрелка нашли указывающую на террористический акт записку В Утрехте сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине мужчины, обстрелявшего людей в трамвае, записку, указывающую на террористический мотив преступления.

Политика Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.

Музыка Кончита Вурст сменила имидж в новом клипе Эпатажная певица Кончита Вурст стала известна международной общественности после того, как выиграла «Евровидение» в 2014 году.

Футбол Сборная России прибыла в Бельгию Сборная России по футболу успешно добралась до Бельгии, где в четверг ей предстоит сыграть со сборной этой страны.

Экономика Банк Испании просчитал последствия «жесткого» Brexit для экономики Центральный Банк Испании обнародовал доклад, в котором приведена оценка последствий для экономики страны в случает реализации сценария жесткого выхода Великобритании из состава Европейского союза.

Транспорт В РЖД рассказали, как купить билеты в новые плацкартные вагоны Как сообщает Лайф, генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" Пётр Иванов рассказал, как купить билет в новый плацкартный вагон.