МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в КрымРИА Новости 14:19

с чего всё началось

Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым. Об этом сообщается в комментарии департамента информации и печати. Как заметили в ведомстве, подобные документы МИД возвращает "без рассмотрения и реакции".

Происшествия Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза Число погибших в результате крушения самолетов в России в 2018 г. выросло в 2,5 раза, следует из доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о безопасности полетов в прошлом году.

Общество Финляндия стала самой счастливой страной в мире Как объяснили в аналитическом центре Next Era, власти Финляндии с 1960-х годов проводят тщательные исследования в сферах здравоохранения, образования и занятости, а также стремятся повысить комфорт и безопасность граждан.

Политика Путин назначил Текслера и.о. губернатора Челябинской области Российский лидер Владимир Путин принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Экономика Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки, включая рейсы через Москву, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства.

Наука Археологи рассказали, как был построен древнейший мост в Новгороде Ученые из Института археологии РАН в ходе изучения остатков древнего моста, найденного на дне реки Волхов в 2018 году, пришли к выводу, что он был построен с применением "продвинутых" технологий для своего времени.

Футбол Жевательная резинка Алекса Фергюсона продана за 390 тысяч фунтов На аукционе была продана жевательная резинка, которую использовал бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон во время своего последнего матча во главе манчестерской команды.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Елена Беркова Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.

Политика Трамп и Болсонару заявили о поддержке Гуаидо Президенты США и Бразилии Дональд Трамп и Жаир Болсонару заявили, что они поддерживают лидера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо, объявившего себя временным лидером страны.

Экономика Объём «свободных денег» у россиян возобновил рост В феврале объём «свободных денег» у россиян увеличился на 5,5% — до 23,2 тысячи рублей по сравнению с январём текущего года.

Игры Шутер Call of Duty выйдет на мобильных устройствах Популярная action-игра в скором времени выйдет на устройствах, работающих на iOS и Android.

Армия и оружие Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах моряков-подводников Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов рассказал журналистам о плюсах службы моряка-подводника, чей профессиональный праздник отмечается в России 19 марта.

Авто Родстер от ателье Ares Design будет представлен в конце этого года Итальянский Lamborghini Huracan является очень желанным автомобилем, но после того, как ребята из тюнинг-ателье Ares Design над ним поработали, он превратился из бушующего быка в грациозную пантеру.

Экономика Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.

Политика В Симферополе на двое суток арестовали первого президента Крыма Первого президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции.

Шоу-бизнес Беременная Джессика Симпсон опубликовала фотографию в бикини Несколько часов назад звезда поделилась с подписчиками новым снимком, на котором позирует в одном купальнике.С тех пор, как в прошлом году Джессика Симпсон сообщила поклонникам, что ждёт ребёнка от супруга Эрика Джонсона, она исправно публикует фотографии в Instagram-аккаунте и рассказывает о том, как протекает беременность.

Авто Начались продажи обновленного KIA Sportage в Китае Китайские дилеры KIA начали продажи обновленного кроссовера KIA KX5 (Sportage) с другим дизайном.

Футбол Богатейший человек Великобритании намерен купить «Челси» Во вторник британские СМИ сообщили о том, что богатейший человек Великобритании, владелец компании Ineos (химическая промышленность) Джим Рэтклифф, состояние которого оценивается в £21 млрд, намерен предпринять еще одну попытку купить у Романа Абрамовича «Челси».

Экономика Российские банки запланировали масштабное закрытие своих офисов Остальные чаще пользуются онлайн-банками. Как гласят результаты опроса, большинство приходят в офисы не чаще одного раза в месяц.

Транспорт Тахографы начнут сообщать о нарушениях водителей онлайн Минтранс тестирует единую информационную систему, которая позволит в онлайн-режиме контролировать грузовой транспорт и пассажирские автобусы, оснащенные тахографами.

Общество Росреестр оценил участок Шувалова в Сколково как iPhone Журналисты проекта Baza выяснили, что подмосковный участок в 7,6 гектара рядом с МКАД, принадлежащий Игорю Шувалову, Росреестр оценил в 107,5 тыс. рублей.

Политика Бывший конгрессмен подал иск против Twitter на 250 миллионов долларов Экс-глава комитета Палаты представителей США по разведке республиканец Девин Нуньес подал иск на 250 миллионов долларов против социальной сети Twitter, которую он обвинил в «теневой блокировке консерваторов».

Гаджеты Появилось первое фото нового российского пулемета калибра 7,62 мм Российские оружейники создали новейший пулемет калибра 7,62 миллиметров. Его фотография уже опубликована в интернете.

Музыка Умер гитарист Оззи Осборна Берни Торме Берни родился в Дублине в 1952 году. Первую группу он создал еще в 17 лет.

Происшествия В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу.

Политика Президент Чехии назвал Турцию союзником ДАИШ Чешский президент Милош Земан заявил, что Турция является "фактическим союзником ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").

Происшествия Жена экс-главы Интерпола пожаловалась на попытку похищения Грейс Мэн, жена экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя, пожаловалась на попытку похищения со стороны группы лиц, передает Lyon Mag.

Общество В нацпарке Приморья туристам удалось сфотографировать леопарда Иностранные туристы, которые были на экскурсии в национальном парке "Земля леопарда", сфотографировали редчайшего хищника.

Армия и оружие В России планируется реализовать проект «криогенной авиации» В России есть технологии и возможности для реализации проекта «водородного» истребителя нового поколения, способного развивать гиперзвуковую скорость, передает Еженедельник «Звезда».