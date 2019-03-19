Политика
МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в КрымРИА Новости 14:19
Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым. Об этом сообщается в комментарии департамента информации и печати. Как заметили в ведомстве, подобные документы МИД возвращает "без рассмотрения и реакции".
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с чего всё началось
"В связи с визитом Путина в АР Крым и город Севастополь российскому внешнеполитическому ведомству передана нота протеста", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте украинского ведомства.ТАССвчера в 11:11
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Обновлено в 09:28
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Во вторник британские СМИ сообщили о том, что богатейший человек Великобритании, владелец компании Ineos (химическая промышленность) Джим Рэтклифф, состояние которого оценивается в £21 млрд, намерен предпринять еще одну попытку купить у Романа Абрамовича «Челси».
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Стратегический «Борей» вышел на испытания
Видео испытаний российской стратегической атомной подводной лодки проекта "Борей" опубликовало Министерство обороны РФ.
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